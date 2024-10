Hamás přišel o svou hlavu. Po Sinvárovi může přijít někdo mírnější, myslí si Kalhousová

Izrael potvrdil, že vůdce teroristického hnutí Hamás Jahjá Sinvár zahynul během bojů v Pásmu Gazy. Informaci o smrti šéfa Hamásu izraelské bezpečnostní složky několik hodin prověřovaly s využitím analýzy DNA a otisků chrupu. „Morálně je to pro Hamás velká rána, ale i prakticky. Izrael většinu důležitých lidí v Hamásu zabil,“ říká pro Radiožurnál Irena Kalhousová, ředitelka Herzlova centra izraelských studií na Univerzitě Karlově. Praha 21:48 17. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dým stoupající v pásmu Gazy po útoku Izraelců. | Foto: Suhaib Salem | Zdroj: Reuters

Jak složité je pro Izrael potvrdit, že to byl skutečně šéf Hamásu Sinvár?

Moc složité to není, protože Izrael má k dispozici tělo a potvrzení od zubařů, že jde o Sinvára a v tuto chvíli se čeká na výsledky DNA (rozhovor vznikl ještě před tím, než Izrael potvrdil, že je Sinvár mrtvý, pozn. red.). V zásadě jsme tedy blíže potvrzení, že opravdu šlo o nejvyššího šéfa Hamásu.

Podle zpravodajských informací se Sinvár kvůli své ochraně pohyboval se skupinou unesených izraelských rukojmí. Ti při této operaci ale nebyli. Jak si to vysvětlit?

Už se dříve našlo šest mrtvých izraelských rukojmích, kteří měli být zastřeleni, když se Hamás obával, že se k nim blíží armáda. A právě o nich se spekulovalo, že to byli ti rukojmí, které kolem sebe měl Sinvár, a je možné, že od té doby se pohyboval více na lehko.

To všechno jsou spekulace a je možné, že prostě musel vyjít ven z tunelů, kde se skrýval, protože asi není možné být celou dobu pod zemí.

Nevím, jestli se někdy dozvíme, proč Sinvár z tunelů vylezl, protože mu muselo být jasné, že po něm Izrael pátrá. A otázkou je, kdo ho udal, protože Izrael pravděpodobně věděl, kde se Sinvár nachází.

Zdroje z hnutí Hamás agentuře Reuters řekly, že jejich poznatky naznačují, že šéf hnutí Sinvár byl zabit izraelskou armádou. Jak velkým problémem by bylo zabití dalšího ze šéfů Hamásu?

On je v tuto chvíli asi nejviditelnější symbol Hamásu. Je to člověk, který měl v posledních měsících rozhodující slovo a jakákoliv rozhodnutí šla přes něj.

Morálně to tedy bude pro Hamás velká rána. Poznamená je to ale i prakticky, protože on byl hlavou celé organizace a tu teď nemají. A nejen tu, ale také nejbližší spolupracovníky a z velké části ani mnohé střední kádry.

Izraeli se totiž během dvanácti měsíců bojů podařilo většinu důležitých lidí v Hamásu zabít. Organizaci to tedy poznamená, ale myslím si, že Hamás bude pokračovat v guerillovém způsobu boje. Spíše bude záležet na tom, kdo se nově postaví do čela, protože právě on bude vyjednávat s Izraelem. A je známo, že Sinvár nebyl příliš nakloněn kompromisům, takže tam by mohlo dojít ke změně.

Izraelský premiér Netanjahu teď zažívá velký tlak na ukončení operace v Gaze. Mohla by tohle pro něj být ta událost, která mu umožní udělat tečku, anebo se mu ukončení bojů nehodí do současné politiky?

To je velmi zásadní otázka. Dlouho se mluvilo o tom, že Izrael potřebuje vítězné foto, aby mohl ukončit nekonečnou válku v Gaze.

Ale nyní se zdá, že politické vedení Izraele nemá příliš zájem ten konflikt ukončit, protože mu to politicky vyhovuje.

A také je zásadní, jestli Netanjahu využije té příležitosti a řekne, že Izrael dosáhl svého cíle zdecimovat Hamás a nyní je čas soustředit se na propuštění rukojmích. Což by samozřejmě znamenalo ukončení bojů a dohodu s Hamásem o budoucnosti Gazy.

Také ale může říct, že Hamás ještě není zničen a Izrael není připraven válku ukončit a musí se v ní pokračovat, protože má velký úspěch.

Je zpráva o zabití šéfa Hamásu dobrá pro rukojmí, kteří nyní čekají na propuštění, nebo se jednání o jejich propuštění vzdaluje?

Na jednu stranu je to určité zadostiučinění, protože Sinvár je člověk, který 7. říjen vymyslel, takže rukojmí musí cítit určitou úlevu.

Převážně si ale myslím, že čekají na to, jak to celé dopadne a jaké budou další kroky izraelské vlády. A tam mnozí kladou otázku, jestli se něco výrazného změní.

Třeba tím, že na straně Hamásu přijde někdo, kdo bude menším jestřábem, než byl Sinvár. A otázkou je také, jak na to zareaguje izraelské vláda, která je v současné době spíše militaristicky naladěná a v posledních měsících dává přednost vojenské operaci před diplomacií.