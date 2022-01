Izrael po 22 měsících otevírá hranice turistům. Uzávěra podle vlády neměla kvůli omikronu efekt

Izrael otevírá po 22 měsících své hranice cizím turistům. Týká se to i návštěvníků z České republiky. V rámci opatření proti šíření koronaviru je na své území nepouštěl od března předloňského roku. Krátkou možností návštěvy Izraele byl pro turisty loňský listopad. Vláda Naftaliho Beneta ale nyní usoudila, že při současném prudkém nárůstu počtu nakažených nemají uzavřené hranice žádný efekt. Od stálého zpravodaje Tel Aviv 13:05 9. ledna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Izrael nedávno začal očkovat čtvrtou dávkou osoby starší 60 let a lidi s narušenou imunitou | Foto: Nir Elias | Zdroj: Reuters

Od sobotní půlnoci stačí k návštěvě Izraele certifikát o očkování proti koronaviru a negativní výsledek PCR testu. Očkování nesmí být starší než šest měsíců.

U občanů zemí Evropské unie uznává Izrael namísto očkování i lékařská potvrzení o prodělaném covidu-19. Ani od onemocnění nesmí uplynout víc, než půl roku. Děti jakéhokoliv věku nemají z těchto požadavků výjimku.

Izrael zároveň zrušil kategorii tak zvaných červených zemí s vysokým rizikem nákazy. Samotným Izraelcům to výrazně zjednoduší cestování po světě.

Nová pravidla testování

V zemi v pátek zároveň - s ohledem na prudké šíření varianty omikron - začala platit nová pravidla testování. PCR testy jsou přednostně vyhrazeny lidem starším 60 let a rizikovým skupinám, mladší očkované osoby se naopak podle úřadů mají testovat antigenními testy.

Zároveň však panují obavy ohledně toho, do jaké míry budou antigenní testy spolehlivé, informuje zpravodajský web The Times of Israel.

Podobně jako v jiných zemích, kde se prudce šíří varianta omikron, čelí testovací centra, školy, nemocnice a letecké společnosti v Izraeli zvýšenému tlaku. Nárůst počtu hospitalizovaných a zemřelých přitom není tak markantní jako nárůst počtu infikovaných, což odborníci přičítají ochraně, kterou poskytuje očkování.

Zhruba 63 procent Izraelců obdrželo dvě dávky očkování proti covidu-19 a 46 procent dostalo tři dávky. Země nedávno začala očkovat čtvrtou dávkou osoby starší 60 let a lidi s narušenou imunitou.