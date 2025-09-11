Řidič s SUV vjel do školky v kanadském Torontu. Zabil jedno dítě, devět dalších lidí zranil

Rok a půl staré dítě přišlo v kanadském Torontu o život, když řidič se svým vozem SUV prorazil okno mateřské školy. Kromě tří dospělých bylo zraněno i šest dětí, z nichž jedno je v kritickém stavu, napsala ve čtvrtek agentura AP. Podle vyšetřovatelů nejspíš nešlo o úmysl.

Toronto Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Řidič s SUV vjel do školky v kanadském Torontu

Řidič s SUV vjel do školky v kanadském Torontu | Foto: Sammy Kogan/The Canadian Press | Zdroj: ČTK / AP

Nehoda se stala ve středu okolo 15.00 místního času (21.00 SELČ) v Richmond Hill na severu Toronta, které se nachází na jihovýchodě Kanady. Policie uvedla, že na místě zadržela řidiče okolo 70 let a že se nejspíše nešlo o úmyslný čin. Podezřelý zatím nebyl z ničeho obviněn, dodal web CBC.

Řidič v americkém Chathamu projel budovou školní družiny. Zabil čtyři děti, další jsou zraněné

Číst článek

„Jak si dokážete představit, byla to velmi chaotická situace. Mohu vám sdělit, že podle prvotních informací bylo vozidlo v té době na parkovišti a z neznámých důvodů vjelo do přední části okna,“ uvedl zástupce policie.

Muž při nárazu zabil 18měsíčního chlapce a zranil tři zaměstnance školky stejně jako šest dětí od 18 měsíců do tří let, z nichž jedno bylo několik hodin po nehodě stále v kritickém stavu.

Pro starostu Richmond Hillu je nehoda „strašně šokující“ a město už vyjádřilo soustrast rodině, která přišla o dítě, i rodinám zraněných dětí, uvedl CBC.

Incident se stal krátce předtím, než rodiče vyzvedávali své děti. V několika místnostech školky bylo v tu dobu 96 dětí, které policie všechny našla a zpravila o tom jejich rodiče.

ČTK Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Zprávy ze světa

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme