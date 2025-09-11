Řidič s SUV vjel do školky v kanadském Torontu. Zabil jedno dítě, devět dalších lidí zranil
Rok a půl staré dítě přišlo v kanadském Torontu o život, když řidič se svým vozem SUV prorazil okno mateřské školy. Kromě tří dospělých bylo zraněno i šest dětí, z nichž jedno je v kritickém stavu, napsala ve čtvrtek agentura AP. Podle vyšetřovatelů nejspíš nešlo o úmysl.
Nehoda se stala ve středu okolo 15.00 místního času (21.00 SELČ) v Richmond Hill na severu Toronta, které se nachází na jihovýchodě Kanady. Policie uvedla, že na místě zadržela řidiče okolo 70 let a že se nejspíše nešlo o úmyslný čin. Podezřelý zatím nebyl z ničeho obviněn, dodal web CBC.
„Jak si dokážete představit, byla to velmi chaotická situace. Mohu vám sdělit, že podle prvotních informací bylo vozidlo v té době na parkovišti a z neznámých důvodů vjelo do přední části okna,“ uvedl zástupce policie.
Muž při nárazu zabil 18měsíčního chlapce a zranil tři zaměstnance školky stejně jako šest dětí od 18 měsíců do tří let, z nichž jedno bylo několik hodin po nehodě stále v kritickém stavu.
Pro starostu Richmond Hillu je nehoda „strašně šokující“ a město už vyjádřilo soustrast rodině, která přišla o dítě, i rodinám zraněných dětí, uvedl CBC.
Incident se stal krátce předtím, než rodiče vyzvedávali své děti. V několika místnostech školky bylo v tu dobu 96 dětí, které policie všechny našla a zpravila o tom jejich rodiče.