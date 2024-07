Žena zabila při ilegálním závodě dvě děti, překročila rychlost o 110 kilometrů za hodinu. Dostala doživotí

Soud v západoněmeckém Hannoveru ve středu poslal na doživotí do vězení ženu, která se předloni účastnila nepovoleného automobilového závodu a při nehodě, kterou způsobila, zemřely dvě malé děti. O případu informovala německá média. Muž, který s odsouzenou závodil, půjde do vězení na čtyři roky. Hannover 11:28 25. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Odsouzená se při čtení rozsudku dívala do země, několikrát se rozplakala, píše Der Spiegel | Zdroj: Profimedia

Podle hannoverského zemského soudu se 42letá žena dopustila dvojnásobné vraždy, pokusu o vraždu, těžkého ublížení na zdraví a účasti na nepovoleném závodu se smrtelnými následky. Soudkyně, která v případu rozhodovala, v odůvodnění rozsudku podotkla, že odsouzení si byli vědomi toho, jaké riziko s sebou závod nese.

Žena a muž spolu v autech závodili předloni v únoru. V Barsinghausenu nedaleko Hannoveru po silnici, kde je rychlostní limit 70 kilometrů za hodinu, vedle sebe jeli rychlostí 180 kilometrů za hodinu. V zatáčce ale žena ztratila kontrolu nad řízením a čelně se srazila s protijedoucím autem.

Vozidlo, ve kterém cestovala čtyřčlenná rodina, náraz odmrštil do pole. Dva chlapci ve věku dvou a šesti let, kteří seděli připoutaní na zadních sedačkách, zemřeli. Jejich rodiče utrpěli těžká zranění. Vážně zraněn byl i řidič dalšího auta, které také havarovalo.

Během soudního procesu rodiče chlapců neskrývali své zoufalství, píše Der Spiegel. „Jiné děti chodí do školy, moje jsou v hrobě,“ řekla matka. Její manžel vyzýval motoristy, aby při jízdě mysleli na ostatní. „Moje děti se nevrátí,“ podotkl.

Státní zástupkyně u soudu řekla, že odsouzená často jezdila příliš rychle. Potvrdili to například její bývalí kolegové z práce, kteří mluvili o jejím „razantním“ stylu jízdy. Mezi známými měla přezdívku Schumi podle slavného automobilového závodníka Michaela Schumachera. Její případ vzbudil velkou pozornost i v Polsku, odkud tato žena pochází.

Šlo o druhý proces v případě tohoto ilegálního závodu. Loni v dubnu soud původně ženu poslal na šest let do vězení, muže na čtyři roky. Rozsudek ale do velké míry zrušil spolkový soudní dvůr.

Odsouzená se při čtení rozsudku dívala do země, několikrát se rozplakala, píše Der Spiegel. Pak se soudkyně omluvila rodičům zabitých dětí. Podle ní mohl během procesu vzniknout dojem, že v něm jde o obžalované a jejich pocity, méně už o oběti. Vyjádřila lítost nad tím, co rodiče museli protrpět, a zdůraznila, že smrt dětí nelze v žádném procesu napravit.

Der Spiegel uvádí, že případ ještě nemusí být u konce. Právní zástupkyně odsouzené informovala, že hodlá podat dovolání. Právní zástupce rodičů zabitých dětí upozornil, že pokud se jeho klienti budou muset případem dále zabývat, nemusí to vydržet.

Pravděpodobně ilegální silniční závod si vyžádal životy dvou lidí i v noci na čtvrtek. Ve sportovním voze na dálnici u Dortmundu uhořeli, když řidič ve vysoké rychlosti ztratil kontrolu nad řízením. Auto vyletělo z vozovky, polámalo několik stromů a okamžitě začalo hořet, informovala agentura DPA s odvoláním na policii.

Druhé auto, které se závodu účastnilo, z místa nehody ujelo, ale policie má o něm informace od svědků z místa. Ještě v noci policisté zadrželi 39letého muže, který je podezřelý, že se závodu účastnil.