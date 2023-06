V Egyptě uklízejí na den oceánů Rudé moře. Jeho korály budou klíčové při obnově po klimatické krizi

Světovým dnem oceánů, který každoročně připadá na osmý červnový den, si lidstvo už přes třicet let připomíná životadárný význam tohoto živlu. Aktivisté a potápěči v Egyptě slaví tento den úklidem Rudého moře. Egyptské korálové útesy jsou světovým unikátem. Na rozdíl od jiných útesů ve světě mají totiž poměrně vysokou odolnost, která jim umožňuje adaptovat se na globální oteplování. Ohrožuje je ale masový turismus. Od stálého zpravodaje Hurghada 13:35 8. června 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Aktivisté a potápěči v Egyptě slaví den oceánů úklidem Rudého moře | Foto: Štěpán Macháček | Zdroj: Český rozhlas

Člun zdejší nevládní organizace Hepca vyráží jako každý den z hurghádské maríny. Tentokrát ale není cílem jen monitoring chování výletních lodí, nyní se chystají čistit přímo korálové útesy.

„Je to součást kampaně úklidu korálových útesů. Minulý týden jsme byli uklízet na severu Hurghády, teď jedeme na útes zvaný Abú Ramáda. Sjedeme se na místě s loděmi z potápěčských center, na kterých přijedou pomoci potápěči-dobrovolníci,“ říká Mustafa Abdalláh, který velí čtvrtečnímu výsadku podmořských uklízečů.

Jsou to turisté-potápěči, ale i zaměstnanci a instruktoři místních potápěcích center. Na palubě je i instruktorka Jana Samcová, která žije v Hurghádě už dva roky.

„Je to můj koníček. Kdykoliv mi to pracovní povinnosti dovolí, účastním se těchto akcí, nebo se i sama vydám do vody sbírat odpadky,“ popisuje Samcová.

Výsadek podmořských uklízečů | Foto: Štěpán Macháček | Zdroj: Český rozhlas

Jsme na místě, nad korálovými útesy u ostrůvku Abú Ramáda. Jsou zde úvazy pro bezpečné kotvení lodí tak, aby nepoškozovaly korály, i to je práce organizace Hepca.

Nůž – nezbytná součást úklidu

Abdalláh rozděluje skupinu a ukazuje, kterým směrem se kdo vydá. Potápěči se začínají soukat do neoprenů, připravovat lahve, oblékají si rukavice, protože mezi odpadky na dně může být cokoliv. Jana mi ukazuje, že nezbytnou součástí úklidu pod vodou je ostrý nůž.

Postupně se všichni vrhají do vody. Z lodi jim pak házejí pytle, do kterých budou potápěči sbírat odpadky. Asi po hodině už je podávají plné na palubu.

Podle Samcové ve vodě nic překvapivého nenašlo. „Klasický nepořádek – spousta plastů, rozbité skleničky, lahve, kusy dřeva, rybářské vlasce, dokonce i ženské hygienické potřeby. Nůž se dneska hodil.“

Klasický nepořádek – spousta plastů, rozbité skleničky, lahve, kusy dřeva, rybářské vlasce, dokonce i ženské hygienické potřeby | Foto: Štěpán Macháček | Zdroj: Český rozhlas

Pro potápěče je nyní běžné, že při potápění seberou odpadek a vyhodí ho, potvrzuje Češka. „Je to vidět víc než dřív. Lidé si všimli i díky sociálním sítím. Potápěči mají vodu a ryby tak rádi a nechtějí se potápět ve špinavé vodě. Řada potápěčských center během výcviku vybízí lidi k tomu, aby odpadky sbírali a zachovali ekosystém pro budoucí generace,“ doplňuje Samcová.

„Je vědecky dokázané, že egyptské útesy budou posledními přeživšími koráli na světě. Důvodem je globální oteplování a biologické souvislosti. Egyptští koráli jsou tak místem naděje. Všichni by měli pracovat na záchraně posledních žijících korálů na světě,“ uvádí ředitel organizace Hepca Núr Faríd, který ví, že jsou egyptské korálové útesy světovým unikátem.

Po vymření korálů jinde ve světě budou ty odolné egyptské genetickou základnou pro obnovu světové korálové populace.

Egyptské útesy budou posledními přeživšími korály na světě | Foto: Štěpán Macháček | Zdroj: Český rozhlas