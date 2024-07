Trump získal auru mučedníka a superhrdiny. Nedovolí už žádnou kritiku, myslí si amerikanista

Butler, Pensylvánie, sobota pozdě odpoledne. Trump u pultíku mluví ke svým fanouškům, na hlavě má svou typickou červenou kšiltovku. Stejné kšiltovky mají i jásající lidé za ním. Trump se v jednu chvíli pootočí, dívá se směrem doprava a v tu chvíli se ozve několik výstřelů. On se chytá za pravé ucho. Ochranka mu říká, ať si lehne na zem, doslova na něj křičí. Bodyguardi ho zalehnou a ozývají se další výstřely. Po chvíli se pak hlouček ochránců i s Trumpem zvedá, bývalý prezident má na tváři krvavé stopy a zkrvavené ucho. Následně říká: „Wait, wait!“ Zvedá pravici k nebi a v gestu síly a odporu ho vyfotografují novináři. Tento snímek obletí celý svět. Pak Donald Trump nasedá do černého chevroletu a odjíždí pryč. Na místě zůstává jeden mrtvý, kterým je návštěvník mítinku a další lidé jsou zranění. Střelec je zneškodněný, mrtvý.

Jak se podle Vás tato chvíle zapíše do americké historie?

První věc, kterou jste už zmínil, je ta fotografie. Je na ní vyfocen exprezident a možná budoucí prezident, hrdina, který právě přežil útok, pokus o atentát. Zároveň je to historický moment v tom, že je to jedna z dalších střeleb na prezidenta, exprezidenta či kandidáta na prezidenta v americké historii. Nejspíš jde už o 16. takový pokus o zabití. A poslední věc je ta, že to je samozřejmě moment, který může teoreticky zásadně zvrátit průběh voleb jednoznačně ve prospěch Donalda Trumpa a přivést ho zpět do Bílého domu, což by pro Ameriku znamenalo další čtyři roky trumpismu.

Co Trump křičel při té pěsti zdvižené do vzduchu?

Myslím si, že to bylo „Fight!“ a mělo to znamenat, že on se nevzdává a bude dál bojovat. A že je mu jedno, kdo na něho střílí nebo co se přesně děje. On je hrdina lidu, který bude bránit vlastním tělem.

Toto gesto spolu s výkřikem se asi může stát zásadním mementem této události…

Na sociálních sítích jsem viděl, že už se to objevuje na tričkách. Ta fotografie i video budou ikonické. Donald Trump si právě vybudoval auru nejenom mučedníka, ale téměř superhrdiny, který hodlá bojovat za Ameriku i vlastním tělem a položit za ni i svůj vlastní život.

Na tom místě byly desítky tisíc lidí. Příšerné vedro. Po střelbě lidé křičeli, krčili se, skláněli, nevěděli, co se děje. Vzápětí je příslušníci tajné služby začali hnát pryč z pódia, z tribun a z toho celého prostranství. Byl to chaos?

Byl to takový organizovaný chaos. Jedna věc, která se bude asi řešit, je samozřejmě to, proč ochranka prezidenta případně tajná služba nezasáhla lépe, nebo proč k tomu útoku jako takovému vůbec došlo. Ale z těch záběrů, které jsem viděl, bylo zřejmé, že po té střelbě zasáhla tajná služba velmi dobře. Na místě byla myslím i národní garda, místní policie. Poměrně rychle začali to místo vyklízet.

Donalda Trumpa, a konec konců i ty lidi, dostali velmi rychle z toho místa pryč. Takže chaos to byl, ale do značné míry organizovaný.

Trumpovy mítinky jsou velmi dobře chráněné, ale střelec nakonec patrně ani přímo na mítinku nebyl. Střílet měl z protilehlé střechy. Jak to, že ochrance, tajné službě nebo národní gardě unikl?

Nejsem bezpečnostní expert, ale díval jsem se na New York Times, které mají mapku celého místa incidentu a toho předvolebního mítinku Donalda Trumpa a nepochopil jsem, proč z jedné vyvýšené budovy snajpři neviděli na jinou vyvýšenou budovu. Proč ji nezajistili, nezkontrolovali, vůbec si to neumím vysvětlit. Museli tím pádem zasahovat až když bylo pozdě a došlo k několika výstřelům. Podle posledních informací použil střelec stejnou zbraň, která je používaná typicky v USA u masových střeleb. Je to selhání, které jsme řešili na Slovensku před zhruba pěti týdny při atentátu na slovenského premiéra Roberta Fica.

Bude se to podle vás ještě nějak řešit? Snajpři Trumpova týmu nebo ochranky byli na střeše u pódia a alespoň podle záběrů z videí to vypadá, že se dívali stejným směrem, ve kterém by i střelec. Odkud tedy střílel?

Co jsem zaregistroval, tak už si jeden z vyšetřovacích výborů americké Sněmovny reprezentantů, který vedou republikáni, pozval na 22. července ředitelku tajné služby. Budou ji tím pádem grilovat, zpovídat a budou chtít znát na to selhání odpovědi. Vyšetřování už tedy započalo a začíná se řešit, proč tajná služba selhala.

FBI čin vyšetřuje jako teroristický útok. Trumpa okamžitě odvezli ještě v sobotu večer do nemocnice v samotném Butleru. Ukázalo se, že je v pořádku, že má zřejmě prostřelenou vrchní část pravého ucha. Zranění by nemělo být vážné, což potvrdil i on sám a tuším, že už v sobotu zamířil z nemocnice na letiště v Pittsburghu a odletěl z Pensylvánie pryč.

Je to tak. A byl to poslední předvolební mítink Donalda Trumpa předtím, než se v pondělí spustí nominační sjezd Republikánské strany. Trump se chtěl ještě ukázat v klíčovém státě, v Pensylvánii, mimo města, kde budou na podzim jednoznačně vyhrávat demokraté, respektive Joe Biden. A dopadlo to takto, je to historický moment.

Nominační sjezd republikánů se spouští právě dnes, v pondělí 15. července, v Milwaukee, ve Wisconsinu. Postaví se za Trumpa i republikáni, kteří ho doteď příliš nemuseli?

Myslím si, že tento útok omezí jakoukoliv kritiku Donalda Trumpa a trumpismu. Jestliže byl Donald Trump doposud vůči svým kritikům tvrdý, tak nedovolí žádnou kritiku ani nyní. A dekorum ji možná ani neumožní, protože se všichni budou muset postavit za postřeleného prezidenta, za člověka, který právě přežil atentát a je ochoten Republikánskou stranu dál reprezentovat a kandidovat za ni. Chce se stát prezidentem. Neumím si představit, že by se chtěl nyní někdo postavit do čela disentu. Republikánská strana se za ním bude chtít sjednotit ještě víc, než měla původně v plánu právě na tom nominačním sjezdu.

Donald Trump po atentátu zveřejnil na své sociální síti Truth Social tento vzkaz:

„Děkuji všem, kdo na mě myslí a modlí se, protože to byl jen a pouze Bůh, kdo zabránil nejhoršímu. NEBUDEME SE BÁT, ale zůstaneme v naší víře pevní a budeme vzdorovat tváří v tvář zlu. Naše podpora míří k dalším obětem a jejich rodinám. Modlíme se za uzdravení těch, kteří byli zraněni, a v srdci chováme vzpomínku na člověka, kterého střelec zabil. Teď je víc než kdy jindy důležité, abychom byli jednotní a ukázali náš pravý americký charakter. Abychom zůstali silní a odhodlaní a nedovolili zlu zvítězit. Naši zemi vážně miluju, miluju vás všechny a těším se, až k našemu velkému národu promluvím tento týden ve Wisconsinu.“ Donald Trump, kandidát na prezidenta USA (TruthSocial, 14. 7. 2024)

Spojené státy mají bohužel bohatou historii atentátů nebo pokusů o atentát na politiky. Když jste viděl, co se děje v Pensylvánii, co se vám vybavilo z historie jako první?

Možná to některé posluchače a posluchačky zarazí, ale nevybavila se mi jako první střelba na prezidenty nebo na bývalé prezidenty a podobně, ale byla to událost z roku 2011, kdy byla na mítinku postřelena dost vážně do hlavy kongresmanka za stát Arizona, demokratka Gabrielle Giffords. Útok přežila a dodnes je zákonodárkyní a i podporovatelkou Joea Bidena. Tento útok si dost významně pamatuji, protože byl zázrak, že to vůbec přežila.

Aktuální útok zároveň patří do chronologie takovýchto různých útoků posledních let, a to útoků nejen na prezidenty, ale také na další zákonodárce. Zároveň se objevuje zvýšený počet hrozeb a výhrůžek vůči zákonodárcům obou stran od příznivců opačného tábora. Politické násilí se zkrátka začíná v americké politice objevovat čím dál tím více.

Jsem moc rád, že jste tuto událost připomněl. Už je to 13 let zpátky, ale říkal jsem si, zda se vám nevybavilo něco z minulého století.

Co by se mělo lidem vybavit je, že na prezidenta nekandiduje jenom Donald Trump a Joe Biden, ale i třetí nezávislý kandidát Robert F. Kennedy Jr., jehož otec kandidoval na prezidenta v roce 1968 a skončil kulkou v střelce. To je jeden ze zásadních momentů 20. století.

Bavíme se zde o kandidátovi na prezidenta. Atentáty byly spáchány i proti stávajícím prezidentům, jako byl Ronald Reagan nebo Theodore Roosevelt.

Theodore Roosevelt, to bylo v roce 1912 a stalo se to v Milwaukee pár týdnů před volbami. Tenkrát to dopadlo jak?

Tehdejší situace se od té dnešní lišila. Theodore Roosevelt tehdy usiloval o svůj třetí mandát, ale byl by zvolen prezidentem podruhé. Úplně mu to v těch volbách nepomohlo. Zvládl sice dokončit projev, během kterého ho postřelili, ale nakonec nevyhrál. Vyhrál Woodrow Wilson, po kterém teď máme pojmenované například nádraží nebo parky.

Jak tato událost ovlivní nynější americké volby, které budou 5. listopadu 2024?

V noci jsem pod vlivem emocí a toho dramatu predikoval v textu pro Voxpot, že Donald Trump nejspíš tímto vyhrál volby. Teď bych to možná trochu zmírnil, byť si pořád myslím, že to může být v kampani dost důležitý a zlomový moment. Donald Trump, jak už jsme naznačovali, toho momentu, kdy vstane ze země se zakrváceným uchem, teče mu krev po tváři, zvedne zaťatou pěst a řve do kamer a na svoje stoupence „Fight, fight, fight“ využije. Tím gestem dává najevo, že on bude bojovat dál. Stává se z něj tím jakýsi superhrdina, patriot, americký člověk, který je skutečně ochoten za svoji zemi položit vlastní život.

Byť to nemusí být nutně pravda, ale ta ikonografie je myslím si zřejmá a Donald Trump teď může získat i nerozhodnuté voliče, kteří budou více věřit jeho tvrzením o tom, že po něm Demokratická strana, Joe Biden nebo Deep State jdou takovým způsobem, že ho nejen tahají po soudech, ale dokonce se po něm i střílí.

Už se taková obvinění od republikánů objevila? Byly třeba z Trumpova týmu slyšet nějaké výroky, které by dávaly za vinu atentát právě Joeovi Bidenovi?

Bohužel ano. Vyzdvihnu z toho jeden zásadní, který přišel právě na X od JD Vance, což je momentálně senátor za Ohio, jestli se nepletu, a je jedním ze žhavých kandidátů na to stát se viceprezidentem Donalda Trumpa. To se ostatně dozvíme v následujících dnech právě na nominačním sjezdu. JD Vance napsal na sociální sítí X, že viní přímo Joea Bidena z toho, že jeho rétorika vůči Donaldu Trumpovi, kdy ho označuje za zločince, kriminálníka, trestně ho stíhá ministerstvo spravedlnosti atd., že to všechno přímo vedlo k tomuto pokusu o atentát. Takováto rétorika se nejspíš bude dál v tomto týdnu právě na tom nominačním sjezdu objevovat a bude vycházet možná ne od Donalda Trumpa, ale rozhodně od lidí jemu blízkých.

Joe Biden ještě v noci ze soboty na neděli čin odsoudil. Vyjádřil se k němu písemně oficiálně Bílý dům. Joe Biden a Donald Trump už si stihli i zavolat. Víme, co si řekli?

Myslím si, že Joe Biden dával hned najevo, že chce především popřát Donaldu Trumpovi brzké uzdravení a odsoudit ten útok a politické násilí. O moc delší ta konverzace asi nebyla. Už jenom proto, že Joe Biden říkal na tiskové konferenci, že stále nemá všechna fakta, která jsou potřeba k tomu, aby celou situaci nějak důkladně okomentoval. Ty základní diplomatické formulky tam myslím proběhly, ale nic dalšího už asi ne.

Máte pravdu, že k tomu také vystoupil na tiskové konferenci. Bidenův tým okamžitě zastavil předvolební kampaň. Atentát přišel v době, kdy se hodně mluví o potenciální výměně Joea Bidena jakožto nominanta Demokratické strany. Co se teď v té předvolební kampani podle vás změní?

To kdybych věděl… Ale můžeme si zaspekulovat. Lze předpokládat, že bude Demokratická strana, a Joe Biden na to bude obzvlášť tlačit, uklidnit celou situaci tím, že nebude vyvolávat dál chaos případnou výměnou stávajícího prezidenta coby kandidáta Demokratické strany do Bílého domu. To je jedna z těch variant, že se nakonec sešikuje i Demokratická strana za Joem Bidenem a že to bude v danou chvíli nejlepší možná dostupná volba. Zároveň ovšem tím, že bude probíhat nominační sjezd a proběhl ten atentát, bude velká pozornost upřená právě na Republikánskou stranu a na Donalda Trumpa. Kdyby demokraté přiměli Joea Bidena k tomu, aby v tom následujícím týdnu odstoupil, tak by přehlušili nominační sjezd Republikanské strany, získali by mediální éter pro sebe a mohli by začít propagovat možná silnějšího energičtějšího, charismatičtějšího kandidáta. To jsou, myslím, dvě volby, které momentálně před Demokratickou stranou stojí. Jak by ale asi řekl můj kolega Matěj Šnajdr z Voxpotu, je možné, že demokrati si vyberou tu třetí nejhorší cestu a to je, že budou dále okopávat Joe Bidena a nakonec se vůbec nic nestane.

Jaká je za vás ta nejvíc pravděpodobná varianta?

Obávám se, že to bude ta třetí.

Tematicky se to do té kampaně může propsat? Jinými slovy, bude teď mnohem větší důraz kladen třeba na bezpečnostní témata?

Myslím si, že jestli se to nějakým způsobem do kampaně propíše, tak to bude tím, že to Donald Trump využije ve své rétorice. Ale myslím si, že tam zůstanou relevantní témata, která tam byla doposud, a to je věk Joea Bidena i Donalda Trumpa, ale to už teď asi není téma. Obrovským tématem zůstávají imigrace, ekonomická situace a pro demokraty potom interrupce a nově projekt 2025, který je spojován s Donaldem Trumpem. Ta různá ultrakonzervativní řešení pro to, jak by měla vypadat Amerika v budoucnosti.

Reportér veřejnoprávní stanice NPR z místa zaznamenal, že někteří lidé se v tu chvíli, kdy došlo ke střelbě, okamžitě obrátili proti médiím s tím, že je to jejich vina. Objevily se už i výroky útočící přímo na Bidena. Může se situace po pokusu o atentát vyhrotit i nějakými slovními přestřelkami, dalším vzájemným obviňováním kdo za to může?

Určitě. Už jsme se tady bavili o tom, že lidé z okolí Donalda Trumpa obviňují liberální elity, progresivní elity, Joea Bidena, demokraty z toho, že jejich rétorika střelce k atentátu na Donalda Trumpa motivovala. Pokud posluchači viděli záběry z místa činu těsně po střelbě, tak mohli vidět i muže, který se v momentě, kdy Donald Trump mizí v autě, obrací ke kameře a se zdviženým prostředníčkem něco huláká do kamer vůči médiím.

Takže ano, umím si velmi dobře představit, že média to teď nebudou mít vůbec jednoduché. Minimálně ve vztahu k republikánům. Myslím si, že momentálně v lásce nemají ani množí demokraté. Kvůli tomu jaká velká mediální smršť se v posledních dvou týdnech strhla po té velmi nepovedené debatě Joe Bidena.

Může tato událost změnit americký názor na držení zbraní?

Ne.

Ani názor Donalda Trumpa?

Velmi silně o tom pochybuji.

V podcastu byly kromě zvuků z Českého rozhlasu využity tyto zdroje: Česká televize, CNN Prima NEWS, youtubové kanály FOX 9 Minneapolis-St. Paul, Forbes Breaking News, CNN, NBC News, CBS News, ABC News.