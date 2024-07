Troufl bych si říci, že ostřelovač rychlou reakcí zachránil Trumpovi život, myslí si prezident Ligy Libe

Jak hodnotíte ten zásah ochranky na Trumpově mítinku?

Jak se říká, po bitvě je každý generál, ale lidé si neuvědomují, že Trump není prezident a nemá klasickou prezidentskou ochranu. Ještě vlastně není ani oficiálním prezidentským kandidátem, takže jeho ochrana se bude rozhodně lišit od klasické americké prezidentské ochranky.

Na druhé straně, Donald Trump je bývalým prezidentem USA. Nehraje toto v síle jeho ochrany také roli?

Určitě. Prezident Václav Klaus a prezident Miloš Zeman u nás jsou hlídaní pochopitelně jinak než současný prezident. To je nám asi všem jasné, úroveň ochrany bude diametrálně jiná. Ale musím říct, že jsem velmi ocenil zvláště práci toho ostřelovače.

Počítám, že na vysílačce se objevilo nějaké to podezření. Hodně jsme studovali to video a ten snajpr bezpečnostních složek vystřelil možná těsně po první ráně a trefil hlavu útočníka, čímž ho eliminoval. To byl mistrný zásah, mistrné rozhodnutí.

Sám jsem byl v první polovině 90. let byl podobně na střechách, když jsme chodili dělat pro ochranu prezidenta přesně takovéto úkoly a není to nic jednoduchého udělat rozhodnutí, že poznáte hrozbu a zmáčknete spoušť.

WATCH: Former President Trump was escorted off stage by Secret Service agents during a rally in Pennsylvania after a series of pops that sounded like gunshots. pic.twitter.com/rjecTfwO40 — Axios (@axios) July 13, 2024

Na druhé straně ve Spojených státech se po pokusu o atentát objevují i pochybnosti. Celá věc se podle všeho bude prošetřovat, bude se o ní mluvit i na půdě americké Sněmovny reprezentantů. Pochybnost, která zaznívá, je, že vůbec agenti FBI dopustili, aby k takovému útoku na mítinku exprezidenta a prezidentského kandidáta došlo.

To máte jako na Slovensku s atentátem na Roberta Fica. Když už ten útok běží, těžko už mu potom zabránit. Neznáme ale kvalitu ani kvantitu ochrany, kterou v současné době Donald Trump má, protože ani není oficiálním kandidátem. Je pouze bývalým prezidentem a ta ochrana se bude lišit.

Od klávesnice či na internetu se hodnotí takovéto věci velmi jednoduše a odborníci se jenom kupí.

Ale musím říci, že akce ostřelovače, kterou jsem zmínil, byla skutečně bezvadná a jeho rozhodnutí ve zlomku sekundy znamenalo, že rány, které byly odmáčknuty potom, už možná byly prakticky už mrtvým mužem a troufl bych si i říci, těžko dělat tak závěry, ale možná tento člověk zachránil Donaldu Trumpovi z hlediska dalších možných výstřelů život.

Ze strany politických štábů teď zaznívá, že přijmou taková opatření, aby posílily bezpečnost na podobných politických volebních mítincích. Z vašeho pohledu a vaší zkušenosti, co by se dalo udělat, aby taková setkání byla ještě bezpečnější?

To by člověk nesměl chodit vůbec do kontaktu s davem, prakticky by nesměl chodit ven. Vzali by mu svobodu a prakticky by jezdil tankem. Absolutní bezpečnost bohužel neexistuje. Jak pro občana, tak pro prezidenta.