Trump i Biden se zachovali takticky správně. Exprezident teď sklidí vlnu solidarity, tvrdí politolog

Demokraté po útoku na exprezidenta Donalda Trumpa částečně zastavili svou kampaň a stáhli reklamy zaměřené proti Trumpovi v rámci antikampaně. Čin odsoudili i další významní politici včetně bývalého prezidenta Baracka Obamy. „Teď je Donald Trump symbolicky bojovník, tak, jak ho jeho voliči mají rádi," říká na Plusu amerikanista Jakub Lepš z vysoké školy University of New York in Prague. Rozhovor Praha/Washington 21:21 14. července 2024

Jak podle vás může pokus o atentát na Donalda Trumpa ovlivnit prezidentskou kampaň?

Volby jsou až 5. listopadu. Někteří voliči budou volit dříve, ale to je ještě za dlouho. A upozorním například na fenomén, kterému se říká říjnové překvapení. V zásadě v každých volbách přijde říjnové překvapení, které nějakému kandidátovi pomůže a jinému uškodí.

Může to platit na obou stranách. Vůbec nevíme, co se stane v říjnu s ekonomikou. Finální rozhodování řady nerozhodnutých voličů je tedy ještě relativně daleko. Teď by opravdu mělo přinejmenším krátkodobě platit, že politik, na kterého byl spáchán atentát, z toho těží, protože nastane vlna solidarity.

Připomenu tchajwanské volby zhruba před 10 lety, kdy byli den před volbami postřelen kandidát i viceprezidentka. On následně trošku v rozporu s průzkumy veřejného mínění ty volby těsně vyhrál.

Volební sněm republikánů bude od pondělí do čtvrtka. Teď je Donald Trump symbolicky bojovník, tak, jak ho jeho voliči mají rádi.

Opravdu vypadá prezidentsky, jako lídr, teď je Donald Trump na koni. Co z toho bude platit v říjnu a v listopadu, to uvidíme.

A pořád ještě nevíme s jistotou, jestli opravdu Joe Biden bude tím, kdo bude proti Trumpovi nakonec prezidentství obhajovat, nebo o něj bude usilovat.

Biden situaci ustál

Prezident Biden pokus o atentát na Trumpa odsoudil a s Trumpem se i telefonicky spojil. Náš zpravodaj nám odpoledne potvrdil, že Demokratická strana oznámila, stažení některých reklam z televizí, které se týkají i negativní kampaně vůči Donaldu Trumpovi. To všechno zapadá do toho, co jste řekl, že teď bezprostředně po tom útoku se kandidát Trump těší všeobecné solidaritě.

Ano. Řekl bych, že jak lidsky, tak takticky je správné, že nyní demokraté nechají Donalda Trumpa a republikány, ať si odehrají ten svůj volební sněm – po útoku, ze kterého si, zdá se, Donald Trump opravdu odnesl jenom lehce poškozené ucho a snad ani nevypadá, že by měl mít nějaký psychický šok.

Biden teď přestal fungovat jako prezidentský kandidát, aspoň na nějakou dobu, a funguje jako prezident. Vstřícné gesto, telefonát, naprosto jednoznačné odsouzení násilí bez jakýchkoliv podtextů ani zdůrazňování tématu kontroly zbraní, které v podobných chvílích demokraté vždycky, a já bych řekl, že i zcela logicky, vytáhnou.

Demokrati řeknou: podívejte se, my bychom opravdu měli více kontrolovat přístup ke zbraním.

Tentokrát to Biden ustál velmi nad věcí a opravdu se snaží působit prezidentsky, jakožto někdo, kdo sjednocuje. Cokoliv jiného by nepůsobilo dobře lidsky, a tím pádem ani takticky a politicky.

A jak hodnotíte reakci Trumpa potom, co v podstatě přežil vlastní smrt? Můžeme si dovolit trochu nadneseně říct, že přežil atentát na svoji osobu. Poděkoval Bohu a řekl, že je důležité, aby Američané zůstali jednotní. Jak hodnotíte tato jeho slova?

Musíme si počkat, jak bude vystupovat na sněmu. Nominace má přijmout ve čtvrtek, kdy bychom měli znát i jeho viceprezidentského kandidáta nebo kandidátku.

V tento moment ale Trump chápe, že je pro něj jednodušší nebo správnější a výhodnější do nějaké míry zůstat nad politikou a odsoudit to takto jednoznačně.

Neplatí to pro všechny republikány. Jednotlivci z Republikánské strany v Kongresu explicitně naznačují, že je atentát výsledkem působení Joea Bidena a že se jedná o výsledek působení demokratů.

Je férové říct, že většina republikánů v Kongresu takto nepostupuje a vyjadřují pouze podporu Donaldu Trumpovi. Donald Trump má velmi dobré instinkty a zdá se, že k ničemu takovému zatím nesklouzává. Musíme si ale počkat, jak bude probíhat republikánský čtyřdenní sněm.

Do menšiny republikánů, která se vyjadřuje ve smyslu, že by na pokusu o atentát mělo mít podíl to, jakým způsobem demokraté prezidenta Bidena mluvili o Trumpovi, patří i republikán J. D. Vance, o kterém se mluví jakožto o Trumpově možném kandidátovi na viceprezidenta…

Ano. Zdánlivé příměří nebo okamžik nějaké civility kampaně může velmi rychle pominout. To je zjevné. Uvidíme.

Donald Trump je velmi dobře schopen číst nálady svých voličů, teď tam budou tisíce delegátů a je možné, že pokud on přečte tu náladu tak, že je dobré být bojovnější i třeba právě ve prospěch útoků na demokraty, tak bych se divil, kdyby se k tomu přinejmenším v nějaké míře nepřidal.

Nebo naopak vycítí, že mu v zásadě stačí sjet svoji kampaň, protože demokraté se v posledních týdnech dostali do problémů. Možná odložil oznámení viceprezidentského kandidáta proto, že mu stačilo stát bokem a dívat se, jak se demokraté, když to řeknu lidově, masakrují navzájem.

Je možné, že dojde k závěru, že mu postačí republikánský sněm více prezentovat směrem k tomu, co chce dělat a méně jako „protipól demokratům“. To ale teprve uvidíme.