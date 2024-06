Vězeň prezidentem? Trump bude pravomocný rozsudek oddalovat, upozorňuje amerikanistka

„Pokud tohle můžou udělat mně, tak už komukoli“. Tak zahájil Donald Trump, někdejší prezident USA, svou tiskovku v Trump Tower po verdiktu soudu v New Yorku. Proces prý nebyl fér a za všechno může Biden, Washington a tak dále. Jak Trump verdikt nese?

Ať už Trump reaguje obžalováním a obviňováním nebo výtkami na štvanici ze strany toho, čemu on říká deep state, tedy hluboký byrokratický aparát, tak jedno je jasné – Trumpovi se to výrazně nehodí. To, že v biografii kandidáta na budoucího prezidenta USA bude mít napsáno, že byl shledán vinným… Ať soudní proces skončí jakkoli, tak informace, že ho porota dvanácti nezávislých amerických občanů seznala jednoznačně vinným, ta je v podstatě daná.

Ve svém projevu se velmi často vyjadřoval i na adresu soudce. Řekl o něm, že vypadá jako anděl, ale je to ve skutečnosti ďábel. Několikrát zopakoval, že je soudce podle něj „conflicted“, což chápu tak, že upozorňuje na nějaký střet zájmů nebo na jeho problematickou roli. Nebo to je jen útočná rétorika, kterou Trump obvykle hýří?

Domnívám se, že se spíše jedná o to druhé, že je to útočná rétorika, která provázela celý soudní proces. Tam sice televizní kamery a reportéři neměli přístup a museli skutečně zapisovat, takže neznáme přesně, jak zněly invektivy, ale víme, že Trump napadal jak jednotlivé svědky, tak i členy poroty, samotného soudce a dokonce i jeho rodinu. Bylo to konfliktní již během soudního jednání a z reportáží to působilo dojmem, že Trump testuje, kde jsou hranice, kam až může soudce dotlačit, než mu začne vydávat pokuty za nesprávné chování a za nedostatečnou úctu k soudu. Takže si myslím, že je to útočná rétorika, která má jeden cíl, který ale není vůbec nový – útočné rétoriky míří na znevažování a podrývání důvěry běžných Američanů v soudnictví a v nezávislé vyšetřování FBI. Provázala bych to ale s tím dlouhodobým procesem znevažování celého systému, architektury brzd a protivah, které americký politický systém váží tak, jak to známe.

Je to bezprecedentní situace. Poprvé byl odsouzen bývalý prezident USA za trestný čin. Trump byl shledán vinným ve všech 34 bodech obžaloby, což znamená, že skutečně zfalšoval záznamy týkající se platby asi 130 tisíc dolarů pornoherečce Stormy Daniels přes svého právníka před prezidentskými volbami v roce 2016. Právě jí Trumpův právník platil, aby nemluvila o detailech toho, co se mezi ní a Trumpem odehrálo. Verdikt si prý bývalý prezident podle reportérů, kteří byli na místě – nebyly tam kamery, takže musíme čerpat ze svědectví reportérů – vyslechl s kamennou tváří. Co rozhodlo, že porota měla tak rychle a tak jednoznačně jasno? Nečekal jsem, že to bude v řádu hodin.

Domnívám se, že za to může jednodušší meritum věci, o kterém porota rozhodovala, než ta dlouhá, komplexní historie, kterou jste popsal. A která i znamenala, že soud pozval pornoherečku a další účastníky toho, co zavdalo jako důvod k vykonání domnělého trestného činu. Trestný čin byl vlastně docela jednoduchý a otázka spíš zněla, zda mají jednoznačné důkazy o tom, že došlo k falšování podnikových účtů či účetnictví.

… Protože chtěl Trump zamaskovat výdaj, kterým vracel právníkovi peníze?

Přesně tak. Trump se na úplatku, aby pornoherečka nevypovídala o tom, co se mezi nimi tehdy stalo, domluvil se svým někdejším právníkem, který mimo jiné také proti němu přišel vypovídat. Mike Cohen měl udělat platbu ve výši zhruba 3 milionů korun. Trump se s ním pak vyrovnal a platba 130 tisíc dolarů byla vykázána jako nějaké daňově právní poradenství nebo něco takového. Takže to, že porota rozhodla v řádu několika hodin – a docela nás to všechny překvapilo – je podle mě proto, že se podívali na účetnictví, podívali se na všechny audionahrávky, které k tomu byly, sebrali si to, co zaznělo v rámci jednotlivých svědectví a jednomyslně došli k závěru, že neexistuje pochybnost o tom, že k falšování došlo.

Protože pokud platbu vykázali jako daňové poradenství, tak bylo asi poměrně jednoduché to určit, že?

Přesně tak.

To je možná ten klíčový důkaz…?

Ano. A co je možná trochu komplexnější a možná se na to právě bude případná odvolací snaha Trumpovy strany soustřeďovat, je skutečnost, že se žaloba potom snažila posunout argument o něco dál s tím, že je na základě tohoto nepopiratelné, že Trump se snažil zabránit a falšovat informace, které měli mít voliči k dispozici před prezidentskými volbami. A to je z hlediska New Yorku také trestný čin. Zároveň je to ale již otázka interpretace a je skutečně na odvolacím řízení, jestli tento bod skutečně bude uznán jako možný interpretovat z falešného soudnictví. Ale to, že porota asi byla postavena před úkol rozhodnout, zda má důkazy k tomu, že to bylo vykázáno falešně, tak to bylo a to rozhodla jednoznačné.

Trump vs. Daniels

Pornoherečka byla v popisu toho, co se mezi ní a Donaldem Trumpem mělo odehrát, velmi detailní.

„Ona ten příběh vyprávěla už dříve, ale u soudu pronesla některé věci, které to vyprávění skutečně podpořily. A ona to řekla velmi jasně, řekla: Já nejsem oběť. Lidé, kteří byli znásilněni nebo napadeni, jsou oběti. Já jsem nebyla oběť. Neřekla jsem ne. Neřekla jsem nic, ale nejsem oběť. A ona to dala jasně najevo a myslím, že to také přispívá k její důvěryhodnosti.“ Clark Brewster, právník Stormy Daniels (YouTube, MSNBC, 1. 6. 2024)

Trump ale stále trvá na tom, že mezi ním a Stormy Daniels k ničemu nedošlo. Už jste nastínila, že se bude chtít odvolat, přičemž by byl nejradši za nového soudce. Proč odvolání ještě nepodal?

Chystá se k tomu. Zase řekněme, že v rámci procesu, který skončil minulý týden, zazněla spousta naprosto ostudných věcí, které tím, jak nebyly přítomny kamery, se nedostaly k americkým voličům. Paradoxně opět ve volebním roce, jak tomu bylo v předminulém volebním cyklu. Ale hraničí to téměř s jistotou, že se odvolá, protože když nic jiného, tak bude moci odsunout pravomocný rozsudek, který v této věci bude vynesen. My tedy teď budeme čekat do 11. července na to, aby soudce Merchan, Trumpem nazvaný tyran nebo ďábel s andělskou tváří, rozhodl.

Hlavně se vynese výše trestu, ne?

Tam pak bude snaha to oddalovat, napadnout a odsouvat pravomocnost rozsudku co nejdále tak, aby nepadl žádný pravomocný rozsudek před listopadovými volbami.

A to je možné? Je možné, že se před listopadovými prezidentskými volbami, v nichž by horkými favority měli být Trump a Joe Biden, něco dozvíme?

Je možné, že se to nedozvíme. V tomto směru je to součást širší strategie mnoha dalších trestních obvinění, která jsou proti Trumpovi vznesena. To znamená vybavit se suitou opravdu velmi kompetentních právních poradců a oddalovat soudní řízení, zpochybňovat kompetenci a věrohodnost lidí, kteří jsou jmenováni a pověřeni vedením soudních případů. To je třeba případ v Georgii, kdy se to ukázalo jako velmi produktivní. Jestli chceme oddalovat, tak tam je soud oddálen a zase je jisté, že neproběhne. Takže ano, v tomto případě si myslím, že bude snaha oddalovat, když už se úplně nemohou zbavit verdiktu, který už zazněl v televizi, ale bude rozhodně snaha oddalovat pravomocný rozsudek.

Mezi dalšími kauzami tato kauza vyčnívá?

Z mého pohledu vybočuje právě tím, že se podařilo vůbec ten proces dostat do soudní síně. To si myslím, že je opravdu výjimečné v kontextu dalších procesů. Takže máme jeden proces v Georgii, kde se jednalo o mnohem závažnějším provinění, a to ovlivňování výsledků voleb. Máme proces na Floridě, kde se jedná o zadržování tajných klasifikovaných dokumentů, které Trump odvezl z Bílého domu.

Do svého sídla.

Přesně tak. Pak máme ještě jeden soud, který by měl proběhnout, a to je zvažování Trumpovy role na útoku na Kapitol v lednu 2021. Takže to jsou tři další velké trestní procesy, které v tuto chvíli existují a čekají na to, co se stane. Výsledek listopadových voleb může samozřejmě velmi významným způsobem rozhodnout, zejména o těch federálních, ale může rozhodnout i o stovkách dalších procesů, protože Donald Trump se již nechal slyšet, že všechny osoby, které jsou trestně stíhané nebo byly trestně stíhané v souvislosti s útokem na Kapitol, tak by je omilostnil ve chvíli, kdy by se vrátil do Bílého domu.

K tajným dokumentům asi nutno dodat, že se našly třeba i u Joea Bidena doma, že to není jen otázka bývalého prezidenta, ale i toho současného, že musí vysvětlovat, proč si odnáší tajné dokumenty z Bílého domu domů…?

Určitě, ale viděla bych tam rozdílnou reakci, kdy Biden s omluvou dokumenty okamžitě vydal, respektive nechal prohlédnout své sídlo. V případě Donalda Trumpa jsme byli svědky hodně jiné reakce.

Republikáni

Zpátky k 11. červenci a kauze držhubného pro pornoherečku Stormy Daniels. Výši trestu se dozvíme pár dní předtím, než by Republikánská strana měla finálně nominovat svého kandidáta do listopadových voleb. Dá se čekat, že kdyby byl ve vězení, tak že by strana řekla, že Donald Trump nebude kandidátem do prezidentských voleb?

To je dobrá otázka a obávám se, že je a bude velmi favorizovaným kandidátem strany na to, aby ho postavili do boje o Bílý dům.

A je to právně možné?

Je. Dokonce se odehrávají i debaty, co by to znamenalo. Donald Trump je jako bývalý prezident USA vybaven třeba ochrankou… Takže je to hlavně velká neznámá. To je ale asi potřeba opakovat a neustále připomínat, že hovoříme o naprosto bezprecedentní situaci, kdy člověk, který je trestně stíhaný, se uchází o Bílý dům nebo dokonce již byl prezidentem. To je skutečně neslýchané. V případě Donalda Trumpa jsme si docela navykli na adjektiva historické, neslýchané, bezprecedentní. Ale tohle je skutečně dost výjimečný moment i v americké politické historii.

Takže právě spekulace o tom, jestli výše trestu vůbec může ovlivnit jeho nominaci ze strany republikánů na to, že on je zastoupí, probíhá. Zároveň ale všichni velmi kompetentní komentátoři nevidí moc prostoru pro to, aby Trump tím kandidátem nebyl. Těmi důvody je jeho velice silná pozice ve straně. V předminulém volebním cyklu čelil puči na sjezdu ze strany Teda Cruze. To vypadá, že se rozhodně nebude opakovat, nebo v tuto chvíli je dost nereálné, aby se opakovalo ohrožení jeho pozice pučem podobného typu. I když se vrátím k tomu soudnímu procesu, co minulý týden skončil, tak i velmi vrcholní představitelé strany mu vyjadřovali svojí přítomností či velmi explicitními výroky svou podporu – Mike Johnson, mluvčí Sněmovny reprezentantů, celá velká řada kongresmanů nebo senátorů ze strany republikánů a potenciálních kandidátů na viceprezidenta.

To znamená, že ani republikánům, ani republikánským voličům nutně nevadí, že Donald Trump pár měsíců poté, co si vzal svoji ženu, měl aférku s pornoherečkou, snažil se to utajit, do dnešního dne to nepřiznal, pak zfalšoval finanční záznamy, aby ji vyplatil, aby o tom nikomu neříkala a teď byl odsouzen za tohle všechno soudem v New Yorku? To nikomu z republikánů nevadí?

Nevím, jestli jim to nevadí. Donald Trump je ale v pozici, kdy si to ustojí v rámci strany a jeho pozici to zjevně tak zásadním způsobem neohrozí, jako by se nám mohlo zdát poté, co tady vy počítáte, tu sekvenci, jak šla za sebou.

Prezident ze žaláře?

Pojďme závěrem dopovědět nepravděpodobný a pravděpodobný scénář. Ten nepravděpodobný už jsem nastínil, to znamená, že by trestem bylo vězení a už je asi jedno, jestli to bude rok nebo dvacet, což v souhrnu mu asi teoreticky může hrozit. Pro každý skutek je tam trestní sazba v řádu let a hromadně by nemohl dostat víc, jak o tom mluvil Jiří Pehe. V momentě, kdy by byl uvězněn a stalo by se to ještě před listopadovými volbami, on by v nich ale kandidoval, tak se může stát prezidentem ze žaláře?

To je skutečně ďábelská kombinace. Obávám se, že úplně přesně vám na tuhle otázku nejsem schopná povědět, protože si to vůbec neumím představit. Ale když se podíváme na to, co nám rétorika republikánů, Donalda Trumpa samotného a celé mediální skupiny, která doprovází konzervativnější část spektra, říká, je, že to je hon na čarodějnice, že si to celé vymyslel a zkonstruoval Biden, že se proti němu snaží prosadit byrokratický aparát, který se ale on bude jánošíkovským způsobem snažit porazit a ukazovat řadovým Američanům, že tady mají někoho, kdo se jich zastane. Jak jste řekl na začátku – když to můžou zkoušet na mě, tak to mohou zkoušet i na vás. A je zajímavé, jak na to bude třeba reagovat prezident Biden. Asi bych rozlišila jeho dvojroli. Je něco, co můžeme říkat o prezidentu Bidenovi a něco, co můžeme říkat o kandidátu Bidenovi. Prezident Biden se velmi úmyslně snažil nikterak nevyslovovat a nikterak nevměšovat do soudních procesů proti Donaldu Trumpovi. Myslím, že zcela pragmaticky se tím snažil nezavdat důvody pro to, aby se to vnímalo jako politická objednávka z jeho strany.

„The American principle that no one is above the law was reaffirmed. Donald Trump was given every opportunity to defend himself (...) They found Donald Trump guilty on all 34 felony counts (...) the justice system, should be respected, and we should never allow anyone to tear it down.“ Joe Biden, americký prezident (YouTube, CNN, 31.5.2024)

Nicméně jako kandidát je Biden pod velkým tlakem, takže je potřeba začít o tom velmi explicitně hovořit a snažit se verdikt zvrátit ve prospěch Bidena a jeho kampaně tak, aby se dobře vytěžil klíčový moment.

A může se mu to podařit? Výše trestu bude jakákoliv jiná než vězení. Donald Trump, jak už jste sama zmínila, bude odvolání oddalovat. Ale teď co? Pomůže v kampani to, co se teď děje? Nebo to může vytěžit Joe Biden? Kdo se na základě toho, že by tento soud měl být rozhodující ve volební kampani, může stát prezidentem? Komu to může přinést body?

Oba se mohou stát prezidentem a je skutečně zásadní, jak dopadne bitva narativů. Už jsem nastínila narativ Trumpovy kampaně a Trumpovy strany. Tím, že je osoba bezúhonná, do dnešní doby netrestaná, tak je velmi pravděpodobné, že spíše vyvázne s podmínečným trestem nebo pokutou. Za ním se bude sdružovat skupina jeho stoupenců a je to otázkou dalších měsíců, protože skalní fanoušci jsou přesvědčení a Donald Trump prostě nemůže udělat nic, aby se s nimi rozžehnal. Aspoň tak se to zdá podle dosavadního vývoje. Když se podíváme na narativ Bidena a to, jestli se může stát prezidentem, třeba s poukazem na to, že je jeho rivalem někdo, kdo byl shledán vinným. Skutečně záleží na tom, jakým způsobem osloví voliče, kteří jsou již mimo skalní základnu. Ať už se jedná o Trumpa, nebo o Bidena, jsou to voliči, kteří teď nemají zcela stoprocentně jasno v tom, koho budou volit. Teď se dostáváme do velice citlivého momentu, protože podle nejrůznějších průzkumů jsou červen, červenec, možná začátek srpna momenty, kdy si lidé, kteří ještě nejsou rozhodnutí, dělají finální mínění a v zásadě to, co se potom stane koncem září a v říjnu, už je docela nerelevantní. Takže souboj narativů začíná právě teď. Donaldu Trumpovi se také uvolní ruce, když teď nebude muset být od pondělí do čtvrtka přítomen u soudu, jako byl doteď. A myslím si, že to bude skutečně docela zásadní podívaná.

V podcastu byly kromě zvuků z Českého rozhlasu využity tyto zdroje: Česká televize a youtubové kanály MSNBC, BBC News, ABC News, Associated Press, CNN, Guardian News, CBS New York.