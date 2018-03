4. 10. 2013 |Tereza Jelínková, Mirko Vasić |Fotbal

Fotbalisté Liberce mají v letošní sezoně Evropské ligy vynikající bilanci. Včetně předkol prohráli jediné z osmi utkání. Naposledy porazil Slovan v základní skupině portugalský Estoril 2:1. V tabulce je tak druhý. A to je pozice, která by zaručila postup do další fáze soutěže.