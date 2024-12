Nejvíce peněz jsem Motoristům dal zatím já. Věříme, že Chlada ani jiné sponzory neodradíme, říká Šťastný

Bývalý poslanec ODS Boris Šťastný se po jedenácti letech vrátil do aktivní politiky. Řídí pražskou organizaci Motoristů sobě a v rozhovoru pro iROZHLAS.cz a Radiožurnál mluví o financování strany nebo o pozici Motoristů na české politické mapě. „Byl to zajímavý zkušební balonek, kterým jsme si vyzkoušeli, jak na takové spojenectví reagují voliči,“ říká například o své kandidatuře do Senátu, která odstartovala spolupráci Motoristů s hnutím ANO. Rozhovor Praha 6:20 11. prosince 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Boris Šťastný na prvním sjezdu Motoristů | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

V sobotu měli Motoristé sobě svůj první kongres. Byl v basketbalové hale a musel stát hodně peněz. Jak na tom teď jako strana s financemi jste i vzhledem k tomu, že příští rok na podzim budou sněmovní volby? Na transparentním účtu máte zůstatek necelých 50 tisíc korun a za celou dobu existence strany jste přes něj profinancovali výdaje za 7,7 milionu korun.

Čekají nás parlamentní volby a každé volby jsou drahé, pokud je chcete udělat dobře. Dnes už politický svět není jen o myšlenkách a dobrém programu, ale musíte ho prodat a to samozřejmě něco stojí.

Boris Šťastný V letech 2006–2013 byl poslancem a 2010–2012 předsedou pražské ODS. Ze strany vystoupil v roce 2013 a letos se stal členem Motoristů sobě. Vlastní stranickou průkazku s číslem 007. V období mimo politiku podnikal v oblasti zdravotní a sociální péče, založil síť Alzheimer Home.

Jsem přesvědčený o tom, že kongres a základní ideová východiska jsou dobrým základem i pro naše budoucí případné sponzory. Že se nám podaří najít lidi, kteří se nebudou stydět za sponzorování Motoristů sobě a najdou v našich idejích něco, s čím se ztotožní a třeba i menší částkou nás dokážou podpořit.

Spíš věřím ve větší množství menších dárců. Nabízíme transparentní proces financování strany. Nic za to neslibujeme a nikdy slibovat nebudeme.

A kdo jsou vaši největší sponzoři?

Pokud se nemýlím, tak když se podíváte na transparentní účet, největší dosavadní sponzor Motoristů sobě jsem já.

Souviselo to s mojí senátní kampaní, jako sponzor jsem do toho vstoupil prostřednictvím mnou stoprocentně vlastněné společnosti Medical Investments, jejímž jsem jediným vlastníkem, nemá žádné státní zakázky ani dotace a je úspěšná v oblasti investic v sociálních a zdravotních službách.

Ano, Motoristům jste poslal bezmála dva miliony korun. Dalšími sponzory jsou například Josef Valchář z Robe s půl milionem, developer Radim Passer přispěl 50 tisíci a celkem 100 tisíc Motoristům zatím poslal i miliardář Richard Chlad, který podniká mimo jiné i v oblasti hazardu, spolupracoval i s uprchlým Radovanem Krejčířem, byl jedním z čestných hostů kongresu a je to blízký přítel Filipa Turka. Jak to máte s ním?

Co se týče pana Chlada, tak ten Motoristy v minulosti podpořil určitou částkou a věříme, že tak jako on, tak i další sponzoři evropských voleb se od nás neodvrátí a budou nám nadále pomáhat, protože to potřebujeme.

Europoslanec Filip Turek a miliardář Richard Chlad na prvním oficiálním kongresu Motoristů v pražské Královce | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

‚Pravicová politika je zpátky‘

Na kongresu jste byl oficiálně představen jako krajský předseda Motoristů v Praze. Budete kandidovat do Sněmovny jako pražský lídr nebo minimálně někde v čele kandidátky?

O kandidátkách se ještě vůbec nebavíme, na to je strašná spousta času. Tím, kdo a kde bude kandidovat, se začneme zabývat až za nějakou dobu. Máme čas až do léta příštího roku.

Ale to, že by Motoristé rádi využili toho, že jste byl v letech 2006–2013 po dvě volební období poslanec, je předpoklad, se kterým se dá počítat, ne?

Že jsem v nějaké pozici připraven se do politiky vrátit, nezastírám. Ale v jaké pozici a kde, tak na to máme ještě spoustu času.

Jako šéf pražské buňky budete muset řešit i to, že v červnových volbách do Evropského parlamentu získala koalice Přísahy a Motoristů v Praze svůj nejhorší výsledek: 7,6 procenta hlasů, zatímco ve všech ostatních krajích to bylo mezi 10 a 11 procenty. Jak chcete Pražany pro sněmovní volby přesvědčit, že jsou Motoristé vhodnou volbou?

Velká města z hlediska pravicové politiky volí často trochu jinak než zbytek země, vidíme to třeba v USA. Je to o pečlivém vysvětlování, o kampani, o práci s voliči. Aby pochopili, že pravicová politika je zpátky a že mají alternativu. V minulosti lidé, kteří volili v Praze třeba Spolu, žili v přesvědčení, že nemají alternativu a ani ji neměli, takže lavírovali mezi Spolu, Piráty a různými progresivisty a možná hnutím ANO.

Když jsem byl v ODS, tak jsem v Praze vedl několik kampaní a vyhrávali jsme. Jednou jsme měli dokonce přes 50 procent. Určitě si vzpomínáte na slavnou větu, že v Praze vyhraje i tenisová raketa Václava Klause. Chtěl bych se vrátit tam, kde jsme byli tehdy a pravici se v Praze dařilo vyhrávat. Věřím, že se nám podaří minimálně srovnat výsledek s průměrem republiky.

Exprezident Václav Klaus, místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček a exposlanec Boris Šťastný (dnes Motoristé) na prvním oficiálním kongresu Motoristů v pražské Královce | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Ale už senátní volby v Praze 12, kde jsem kandidoval já, ukázaly, že máme vzestupnou tendenci. V součtu hlasů pro mou koalici Motoristé a ANO se podařilo získat o několik procentních bodů více, než získalo ANO a koalice Přísahy a Motoristů v eurovolbách.

‚ODS je ztracená‘

K Motoristům vás přivedlo přátelství s předsedou strany Petrem Macinkou z dob, kdy jste se oba točili kolem prezidenta Václava Klause?

S Petrem se znám dlouhá léta z okolí prezidenta Klause, ano. Ve skupině přátel dlouhodobě chodíme téměř každou neděli večer na pivo, takže jsem jeho konání pozoroval od začátku a viděl, že to není jen výkřik do tmy, ale že celý projekt Motoristů má strašně silnou ideovou podstatu, která mi konvenuje a navazuje na to, co jsem zažil v ODS Václava Klause a ještě krátce po jeho odchodu.

Z ODS jste vystoupil v roce 2013 po pádu vlády Petra Nečase (ODS). Jak na tuto stranu dnes nahlížíte? Máte pro ni stále trochu sentimentu?

ODS je ztracená. V nadsázce říkám, že vlastně už vůbec neexistuje, protože je to Spolu, a kdo v Praze volí ODS, tak nevolí ODS, ale šéfku TOP 09 Markétu Pekarovou Adamovou. Od dob, kdy z ní odešel Václav Klaus i já, se značně proměnila. Žádný sentiment nemám, je to velká škoda, ale musíme jít dál a Motoristé jsou jasnou alternativou pro všechny, kteří v nás mohou najít to, co v ODS ztratili.

Volil jste ODS od té doby, co jste odešel?

Ne.

A koho jste volil?

Volil jsem ANO. Ne všechno z jejich programů jsem v minulosti dokázal vstřebat, na druhou stranu jsem si tam dokázal najít lidi, kteří jsou napravo od středu a i kvůli nim a kvůli některým věcem, jako třeba v určitou dobu vyrovnaný rozpočet, jsem volil takto, neměl jsem jinou alternativu. V pražských komunálních volbách 2022 a evropských volbách už jsem pak volil Motoristy.

ANO jste v minulosti také několika statisícovými částkami sponzoroval…

V ANO jsem vždy sponzoroval kampaň konkrétního člověka. Třeba kolega lékař Igor Karen v senátních volbách, mně blízký Patrik Nacher, kterého pokládám za představitele pravicového křídla v ANO. Byla to i paní doktorka Ivana Mádlová, kterou jsem znal z dob Alzheimer Home, kde působila jako jedna z mých ředitelek.

Ostatně Patrik Nacher mě už před několika lety oslovil, jestli bych za ANO nechtěl kandidovat do Senátu jako nestraník či straník…

Patrik Nacher (ANO) a Boris Šťastný (dnes Motoristé) na prvním oficiálním kongresu Motoristů v pražské Královce | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

O tom se v létě psalo, že jste měl původně kandidovat na Praze 12 za ANO. Proč k tomu nakonec nedošlo a přidal jste se místo toho k Motoristům?

To se vracíme k našemu přátelství s Petrem Macinkou. Po neuvěřitelném úspěchu v evropských volbách jsme začali daleko více hovořit o vzájemné spolupráci a nakonec z toho vzniklo spojenectví, že mě do Senátu nominovali Motoristé i ANO. Byl to zajímavý zkušební balonek, kterým jsme si vyzkoušeli, jak na takové spojenectví reagují voliči.

Vnímáte se jako most pro spolupráci Motoristů s hnutím ANO? Politici z obou stran už o sobě začínají opatrně mluvit jako o možných koaličních partnerech. Od eurovoleb mají Motoristé daleko blíže k ANO než k Přísaze.

Není žádným tajemstvím, že se dlouhá léta osobně znám s Andrejem Babišem a v ANO mám mnoho přátel, se kterými dokážu mluvit. V tuhle chvíli už to není jen o osobních kontaktech, protože to už obě strany nebudou tolik potřebovat, když se dokážou domluvit z hlediska programu.

Takže i pro vás je možná vláda ANO a Motoristů tou optimální variantou, jak ji nazval v rozhovoru pro iROZHLAS.cz i Petr Macinka?

Na kongresu řekl nesmírně důležitou větu, u které je důležité, aby nezapadla. Vše svědčí o tom, že ANO příští sněmovní volby vyhraje a podobu jejich vlády můžou ovlivnit buď Motoristé, nebo komunisté. Takže ta vláda může být buď středopravá, nebo středolevá.

Přísaha a SPD

Jak jste vnímal, že se Motoristé pro eurovolby spojili zrovna s Přísahou Róberta Šlachty?

Vnímal jsem to pragmaticky, protože Motoristé tehdy byl startup a teď jsme dospělou stranou. Tehdy měli Motoristé jen pár členů, ale měli jsme Filipa Turka, který je fenoménem dnešní doby. To spojenectví zafungovalo a výsledek všichni znají.

A mělo by se zopakovat i pro sněmovní volby v příštím roce?

To bude záležet na jednání obou stran. Teď se k tomu nechci vyjadřovat, protože jsme si vzájemně řekli, že nejprve zvládneme náš kongres, a teď je potřeba, aby si předsedové sedli k jednacímu stolu.

Půjde to programově dohromady? Přísaha o sobě říká, že je konzervativní středovou stranou, vy jste silně pravicoví.

Symbolem Přísahy je Róbert Šlachta a jeho hlavním politickým tématem je bezpečnost a v tom se shodneme. Co se týče dalších jejich postojů, to vyřeší předsedové.

Na závěr se ještě zeptám na SPD, jelikož řada vašich nových členů je nejen z řad bývalých členů či podporovatelů ODS, ale část se přidala i od sympatizantů SPD. Na sociálních sítích to mezi vámi a SPD v posledních měsících vře. Vnímáte je jako jednu ze svých největších konkurencí?

SPD vnímám jako stranu radikální a je potřeba na ni takto pohlížet. Musím si přiznat, že v určitých otázkách třeba zahraniční politiky tam v minulosti mohly existovat průniky, ale mě velmi znechutila jejich poslední kampaň a myslím si, že nejsem sám.

Hovořím s celou řadou voličů a členů SPD, pro které už to bylo moc. Navíc každý, kdo pozoruje SPD na nějaké časové ose, tak vidí, že nikdy nechtěli vládnout. Nikdy nechtěli převzít odpovědnost. Chtěli být ve Sněmovně a konzumovat systém. Myslím, že to začali chápat i jejich voliči.

