Detaily ze sokolského auditu: při krádeži převáděla asistentka desítky milionů přes několik účtů

Jak došlo ke krádeži více než 40 milionů korun v České obci sokolské? Na to měl novému vedení spolku odpovědět audit, s jehož závěry se mohl server iROZHLAS.cz seznámit. Auditoři popisují, že k vyvádění peněz byl využitý důmyslný systém převodů přes několik účtů. Podezřelou je v případu zesnulá asistentka bývalé starostky Eliška Colding, na jejímž účtu peníze končily. Podle sokolů zřejmě falšovala podpisy obou „statutárů" i výpisy z účtů. Původní zpráva Praha 5:00 12. prosince 2024

„Máme teď asi šedesát dokumentů, které analyzujeme a které se věnují úvěrovým smlouvám, které byly bez autorizace České obce sokolské zřízeny,“ popisoval při rozhovoru na začátku dubna serveru iROZHLAS.cz současný starosta České obce sokolské (ČOS) Martin Chlumský.

Server iROZHLAS.cz požádal o vyjádření také někdejší starostku České obce sokolské (ČOS) Hanu Moučkovou. Ta ale jakýkoliv komentář k auditu i kauze odmítla poskytnout.

Naděje vkládali sokolové ale především do zadaného forenzního auditu, který prozkoumal veškerou dokumentaci a zjistil, jak přesně od roku 2020 až do ledna 2024 docházelo k vyvádění desítek milionů korun na účet zesnulé asistentky starostky Sokola Elišky Colding. A to bez vědomí vedení spolku.

Zmíněný audit prováděla společnost KPMG. „Z výpisů z bankovních účtů ČOS za prověřované období vyplývá, že od 20. srpna 2021 do 4. prosince 2023 bylo mimo ČOS prostřednictvím bankovních převodů vyvedeno neoprávněně celkem 43 858 558 Kč na účet Světového svazu sokolstva (SSS), odkud byly dále vyvedeny bez řádného odůvodnění,“ píší auditoři.

Peníze podle zprávy pocházely ze čtyř hlavních zdrojů. Z bankovního účtu sokolů s rozpočtovou rezervou. Dále z účtu, na kterém byly uloženy jistiny za pronájem Tyršova domu na pražské Malé Straně. Z prostředků získaných sjednáním úvěrových produktů u Komerční banky: tří úvěrových smluv a kontokorentního úvěru. A nakonec i z advokátní úschovy a výplaty vkladů u Sberbank a investic u společnosti Amundi Czech Republic. Přehledně zveřejňujeme zdroje v tabulce.

Jak peníze vyváděla?

Podle auditorů byla většina transakcí prováděna ve třech fázích. „Prostředky byly ze zdroje nejprve načerpány či převedeny na jeden ze tří účtů ČOS vedených u Komerční banky. (...) Možnost na účty nahlížet a provádět z nich transakce měli pouze bývalí statutární zástupci ČOS Josef Těšitel a Hana Moučková a v jednom případě Eliška Colding,“ konstatují auditoři.

Ve druhé fázi byly peníze po několika dnech převedeny na běžný účet Světového svazu sokolstva. Poslední transakcí v řetězci pak bylo vyvedení peněz na osobní účet Elišky Colding. „Je možné, že se pravděpodobný pachatel domníval, že tak ztíží identifikace podezřelých plateb,“ spekuluje nad konstrukcí převodů starosta Chlumský.

Proč nikdo podivné transakce nezaznamenal? Podle auditorů sehrála svou roli skutečnost, že k těmto třem účtům měli přístup pouze oba „statutárové“, k jednomu z nich pak i sama pravděpodobná pachatelka. Pakliže na problém neupozornili oni, nebyl nikdo jiný, kdo by mohl vyvádění peněz zabránit. Jak navíc doplňuje nový starosta, o třetím účtu sokolové údajně vůbec nevěděli.

Že by tyto účty vznikly pouze za účelem vyvádění peněz, označil starosta za spekulaci a předmět policejního vyšetřování. „Nicméně z našeho pohledu se to tak jeví,“ uvádí.

Podle auditorů nemohlo takto sofistikovanému podvodu zabránit ani účetní oddělení. Colding mu totiž podle nich dodávala z těchto tří účtů výpisy sama, a to v papírové podobě. Předtím ale dokumenty údajně zfalšovala tak, aby „zejména nezobrazovaly skutečné převody na účet Světového svazu sokolstva“. Výpisy tak seděly a nic nenapovídalo tomu, že by bylo něco v nepořádku. Ve skutečnosti se však sokolům ztrácely pod rukama miliony.

AKTUÁLNÍ STAV VYŠETŘOVÁNÍ Podle informací starosty ČOS Martina Chlumského by policie mohla vyšetřování případu dokončit po Novém roce.

Kriminalistům se podařilo zajistit po Elišce Colding 11 milionů v hotovosti a další cennosti a luxusní kabelky. Podle policie jde zřejmě o majetek pocházející z trestné činnosti, a proto by neměl vstoupit do dědického řízení po zesnulé asistentce, naopak by měl sloužit k umoření škody, kterou způsobila České obci sokolské.

Po dokončení vyšetřování plánují sokolové podat civilní žalobu na bývalou starostku Hanu Moučkovou a bývalého jednatele Josefa Těšitele.

Podepsáno Moučkovou i Těšitelem

I proto audit poukazuje i na možnou odpovědnost obou bývalých „statutárů“ – exstarostky Moučkové a bývalého jednatele Těšitele. To oni totiž mohli jako jediní podivné transakce nejen zaznamenat, ale podle nastavených pravidel je také provádět.

„Tomu odpovídá i veškerá smluvní dokumentace týkající se transakcí, která je ve shodě s nastavenými podpisovými právy v rámci ČOS opatřena elektronickými podpisy obou bývalých statutárních zástupců,“ tvrdí auditoři.

Colding mohla podle auditu disponovat pouze jedním ze zmíněných tří účtů – a u toho ji navíc omezoval pro transakce nastavený denní limit 300 tisíc korun. V jednom dni by tak nemohla převést větší částku, což se ale dělo. Takové transakce musel schválit svou bankovní identitou buď Těšitel, nebo Moučková.

Část stanov, která mluví o tom, že podpisové právo za ČOS mají společně starosta a jednatel | Zdroj: stanovy České obce sokolké

Podpisy obou z nich figurují podle provedeného auditu například na papírových příkazech k úhradě, kterými pravděpodobná pachatelka vyvedla peníze z rozpočtové rezervy, jedenáctimilionového úvěru a jistin nájemců Tyršova domu. Prostřednictvím jejich digitální identity byly také podepsány všechny úvěrové smlouvy.

Roli Elišky Colding v tomto případě auditoři označují za nejasnou, je předmětem policejního vyšetřování. Ale podle starosty Chlumského sokolové podobné transakce vědomě neprováděli. „Zřejmě, a to spekulujeme, došlo ke zfalšování podpisu,“ vysvětluje starosta, jak je možné, že transakce byly posvěceny digitálně či fyzickým podpisem vedení České obce sokolské.

Celkově ze tří dříve zmíněných účtů odešlo na účet Světového svazu sokolstva 54 transakcí v hodnotě asi 43 milionů korun. „ID uživatele, který transakce v internetovém bankovnictví autorizoval, je známa jen u sedmi transakcí. Ve všech případech byly autorizovány uživatelem XXX – Hanou Moučkovou,“ píší kontroloři s tím, že každý takový převod byl potvrzen metodou KB Klíč, tedy mobilní bankovní aplikací, která umožňuje transakce podepisovat nejen pomocí skenu obličeje a otisku prstu, ale i unikátním PIN kódem.

Jestli měla k telefonu bývalé starostky či jednatele Eliška Colding přístup či zda znala onen PIN kód, nechtěl starosta Chlumský spekulovat. „Předpokládáme, že tuto informaci potvrdí, nebo vyvrátí policejní vyšetřování. Neexistoval však žádný pokyn nebo zvyklost, že by osoba v postavení paní Colding takové informace mít měla. Jinak řečeno, pokud paní Colding PIN znala, a to nevíme, získala jej neoprávněně,“ vysvětluje pro iROZHLAS.cz.

Z účtu Světového svazu sokolstva, který je na České obci sokolské právně nezávislý, už peníze plynuly na účet zesnulé asistentky. Nejprve v řádech stovek tisíc, později v milionových částkách. „První rok šlo asi o milion korun, v následujícím roce zhruba o 1,5 milionu a ten poslední rok 2023 šlo dokonce o více než čtyřicet milionů korun,“ popsal už dříve pro iROZHLAS.cz Chlumský.

Opatření zavádíme

Aby k podobné situaci znovu nedošlo, navrhli auditoři několik opatření, která by měli sokolové zavést. Při náboru nových pracovníků, kteří budou mít přístup k financím, doporučují nahlédnout do veřejných rejstříků, médií a referencí bývalých zaměstnavatelů. Mělo by se tak příště předejít situaci, kdy pracovník s negativní pověstí získá přístup k hospodaření spolku.

Podle Chlumského už byl na základě doporučení náborový proces spolku upraven. Proč v případě Elišky Colding veřejně dostupné varovné informace pozornost sokolů nevzbudily, je podle něj otázka na bývalou starostku. „S ohledem na to, že v rámci auditu bývalá starostka odmítla poskytnout součinnost, nejsme schopni odpovědět, neboť pracovně-právní vztahy jsou v kompetenci starosty,“ vysvětluje.

Sokolové podle auditorů mají také zavést kontrolní mechanismy, aby k bankovním produktům, advokátním úschovám a investicím měli přístup jenom členové Předsednictva ČOS. Chlumský už potvrdil, že došlo také ke sjednocení limitů při převodech peněz na jednotlivých účtech a zavedení takzvané kontroly čtyř očí, tedy aby finanční dokumenty byly vždy podepsány dvěma zaměstnanci České obce sokolské, ne jen jedním.

„Zavedli jsme také elektronický systém dohledu nad objednávkami, fakturací a platebními příkazy s auditní stopou,“ doplňuje starosta. To má podle doporučení auditorů zachytit neobvyklé pohyby na účtech a předejít tak situaci, že by byly bez vědomí vedení sokolů jakékoliv peníze převáděny.

Auditoři také poukazují na dosavadní nedostatky v zabezpečení mobilních telefonů, které slouží jako digitální klíče k bankovním aplikacím. Doporučují proto, aby na nich pro příště bylo nastaveno zabezpečení pomocí otisku prstu či rozpoznání obličeje. I v této oblasti už zavedlo vedení sokolů pro své zaměstnance školení. „Připravujeme také implementaci etického kodexu zaměstnance a činovníka,“ tvrdí Chlumský.