ministerstvo životního prostředí

Letiště Vodochody může pokračovat v přípravách na rozšíření. Získalo platný posudek vlivu na životní prostředí. Pokud by přípravy pokračovaly ideálně, mohlo by být rozšíření hotové do sedmi let.