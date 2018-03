Tomáš Hertl

26. 1. 2017 |Nikola Šrámková |Hokej

Fanoušci českého hokejového útočníka Tomáše Hertla se mohou radovat. Po potížích s kolenem se vrací zpět do sestavy San Jose Sharks, a to před víkendovou pauzou, kdy se odehraje utkání hvězd NHL. Naposledy hrál Hertl v polovině listopadu. Ze čtvrtka na pátek tak po více než dvouměsíční pauze zasáhne do utkání s Edmontonem. Pole ČTK to potvrdil trenér Peter DeBoer na ranním tréninku.