Nečas v novém dresu v NHL dvakrát asistoval, Hertl bodoval podesáté za sebou

Český útočník Martin Nečas asistoval u obou branek hokejistů Colorada při úterní porážce 2:5 na ledě New York Islanders. Navázal na předchozí dvoubodový zápas s Rangers, ale prvního gólu v novém působišti se zatím ani na třetí pokus nedočkal. Střelecky se prosadil Tomáš Hertl, jeho branka ale Vegas v duelu s Dallasem pomohla jen k bodu za prohru 3:4 v prodloužení. New York 8:37 29. 1. 2025 (Aktualizováno: 10:17 29. 1. 2025)

Jiří Kulich zaznamenal asistenci při vysoké výhře Buffala nad Bostonem 7:2. Jeden gól poražených připravil David Pastrňák.

Nečas zamířil do Colorada v pátek výměnou za Mika Rantanena a naprázdno zatím vyšel jen v úvodním duelu v Bostonu (1:3). Týmový úspěch ale mohl slavit jen proti newyorským Rangers (5:4).

„Odehráli jsme tři docela dobré zápasy, ale máme z nich jedinou výhru, to je trochu k vzteku. Dostáváme jednoduché góly, ale hlavně musíme zapracovat na tom, abychom byli efektivnější v proměňování šancí. To nás srazilo tady i v Bostonu,“ připustil trenér Avalanche Jared Bednar.

Český útočník se nejprve skvělým zavezením puku do útočného pásma podepsal pod přesný zásah Artturiho Lehkonena na 1:1 a pět minut před koncem zápasu pomohl vykřesat naději přihrávkou na kontaktní gól Jacka Druryho na 2:3. Víc ale Avalanche nezvládli a nakonec ještě dvakrát inkasovali.

Nečase dva body posunuly do první desítky ligového bodování hned za reprezentačního spoluhráče Davida Pastrňáka. Rodák z Nového Města na Moravě má 59 bodů (16+43) a za Pastrňákem zaostává o jediný.

Střelec zlatého gólu z pražského světového šampionátu Pastrňák zůstal v hodnocení produktivity před Nečasem díky asistenci v Buffalu. Tahoun Bostonu bodoval poosmé v řadě a během série drží skvělou bilanci 9+11. V historickém bodování českých hokejistů za sebe odsunul někdejšího parťáka z Bostonu Davida Krejčího a se 787 body se posunul na páté místo. Před ním už jsou jen Jaromír Jágr, Patrik Eliáš, Jakub Voráček a Milan Hejduk.

Zápas v Buffalu ale jinak Bruins vůbec nevyšel. Boston sice vedl 1:0, ale nakonec si odvezl debakl. Sabres na gól Masona Lohreie odpověděli čtyřmi zásahy za sebou a nerozhodila je ani úspěšná přesilovková akce Pastrňáka a zakončujícího Brada Marchanda. Už za půl minuty Kulich posunul puk k J. J. Peterkovi a ten po individuální akci zvýšil na 5:2. Trefou do prázdné branky pak stejný hráč zkompletoval hattrick, tři góly dal i Tage Thompson. Sabres navzdory vysoké výhře zůstávají na dně tabulky Východní konference.

Hertl dál táhne svoji nejdelší sérii v NHL, v duelu s Dallasem bodoval v desátém utkání za sebou. V 6. minutě poslal Golden Knights do vedení 2:1 a ve druhé třetině zvýšil Pavel Dorofejev, ale pak hattrickem Wyatt Johnston skóre otočil.

Hertl je teprve druhým hráčem v historii týmu z Las Vegas, který dokázal bodovat desetkrát za sebou. Napodobil Jacka Eichela, jenž se v minulém ročníku zapsal do statistik dvanáctkrát v řadě.

„Tomáš hraje uvolněně a na jeho výkonech je to znát. Body mu dodávají sebedůvěru, která je pro každého hráče extrémně důležitá. Když jsme ho přivedli, věděli jsme, co od něj chceme, a on tu zatím předvádí skvělou práci,“ řekl o třetím nejproduktivnějším Čechovi sezony trenér Bruce Cassidy.

Z výhry se radovali Radko Gudas a Lukáš Dostál z Anaheimu. Gudas k vítězství 6:4 na ledě Seattlu pomohl pěti bloky, pěti hity a třemi plusovými body ve statistice plus/minus. Dostál kryl 26 střel a zápas zakončil s úspěšností 86,7 procenta.

