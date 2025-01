Hertl vstřelil Mrázkovi dva góly, výhru ale slavilo Chicago. Jiříček poprvé skóroval v dresu Minnesoty

Petr Mrázek zastavil 32 střel a dovedl v NHL hokejisty Chicaga k výhře 5:3 nad Vegas. Dvakrát jej překonal Tomáš Hertl, který navíc asistoval u zbývající branky týmu. David Pastrňák si připsal gól a dvě asistence při porážce Bostonu na ledě Ottawy 5:6 po samostatných nájezdech. Tři body posbíral ve třetím utkání za sebou a na pozici nejproduktivnějšího českého hráče v soutěži vystřídal Martina Nečase z Caroliny. New York 7:52 19. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tomáš Hertl (48) slaví gól | Zdroj: Reuters

David Jiříček vstřelil po výměně z Columbusu první gól, kterým ale neodvrátil prohru Minnesoty 2:6 v Nashvillu. David Kämpf završil trefou do prázdné branky obrat Toronta v Montrealu z 0:3 na konečných 7:3.

Tomáš Nosek se podílel přihrávkou na výhře Floridy 3:0 nad Anaheimem. Jan Rutta asistoval u jediné branky San Jose, které podlehlo na ledě New Yorku Islanders 1:4.

Po Hertlově asistenci otevřel v 10. minutě skóre Victor Olofsson, ale Chicago ještě před první přestávkou otočilo na 3:1. Vegas ve druhé třetině zasypalo Mrázka sedmnácti pokusy a díky dvěma Hertlovým trefám vyrovnalo.

Driving to the net like Max Verstappen 🏎️ pic.twitter.com/R3vyLu8ywY — Vegas Golden Knights (@GoldenKnights) January 19, 2025

Český útočník se prosadil z průniku po pravém křídle a tečí v přesilové hře. Domácí odpověděli ve 39. minutě brankou Setha Jonese a v úvodu třetí třetiny pojistil výhru svou druhou trefou v utkání Tyler Bertuzzi.

KEEP IT UP, TOMMY! 🐢 pic.twitter.com/yRMyjVnHZu — Vegas Golden Knights (@GoldenKnights) January 19, 2025

Jiříčkova trefa

Jiříček skóroval v pátém startu za Minnesotu a podruhé v kariéře v NHL. Český bek podpořil útok a precizní střelou z pravého kruhu mezi beton a vyrážečku vstřelil v sedmé minutě první gól zápasu.

Nashville ale brzy odpověděl a zápas ovládl i díky čtyřem bodům Filipa Forsberga (2+2). V barvách poražených nastoupil po měsíční absenci kvůli zranění Jakub Lauko.

Montreal, jehož gólman Jakub Dobeš plnil roli náhradníka, vedl ještě zhruba v polovině zápasu 3:0 a ve 39. minutě 3:1. Obrat korunoval Kämpf, který si připsal střelou ze středního pásma do prázdné branky třetí gól sezony.

Boston po akcích českých hráčů otočil z 0:2 na 3:2. Kontaktní gól dal v přesilové hře Zacha, jehož našel volného před brankou Pastrňák. O vyrovnání se postaral Pastrňák střelou zápěstím z pravého kruhu. Na začátku prostřední třetiny zakončil kombinaci českých útočníků zblízka Morgan Geekie.

Tied it with some tortellini 🍝 pic.twitter.com/66xSWqLpAM — Boston Bruins (@NHLBruins) January 18, 2025

Boston vedl ještě v 57. minutě 5:3. Ottawa si vynutila prodloužení 12 sekund před koncem třetí třetiny trefou Joshe Norrise, který v utkání skóroval dvakrát. V rozstřelu se prosadil jen v první sérii Tim Stützle. Pastrňák neuspěl ve druhém kole nájezdů a Zacha ve třetím.

Výsledky NHL: New Jersey - Philadelphia 1:3, Ottawa - Boston 6:5 po sam. nájezdech, Colorado - Dallas 6:3, Florida - Anaheim 3:0, Montreal - Toronto 3:7, Tampa Bay - Detroit 5:1, NY Rangers - Columbus 1:0 po sam. nájezdech, Washington - Pittsburgh 4:1, Winnipeg - Calgary 1:3, NY Islanders - San Jose 4:1, Chicago - Vegas 5:3, Nashville - Minnesota 6:2, Utah - St. Louis 4:2, Vancouver - Edmonton 3:2, Seattle - Los Angeles 4:2.