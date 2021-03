Česká národní banka za minulý rok eviduje rekordní zisk přes 90 miliard korun

Česká národní banka loni vykázala rekordní zisk 91,7 miliardy korun, o rok dříve měla zisk 57,9 miliardy korun. Loňský zisk banka využije na úhradu části účetní ztráty z minulých let, rozhodla ve čtvrtek bankovní rada. ČNB o tom informovala v tiskové zprávě. Kumulovaná ztráta centrální banky tak klesne na 37,5 miliardy korun. Praha 16:21 18. března 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Česká národní banka | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Ztráta vznikla v roce 2017, kdy centrální banka vykázala ztrátu přes 249 miliard korun. Důvodem byl nárůst devizových rezerv v souvislosti s ukončováním devizových intervencí a následné posílení kurzu koruny. Devizové intervence ukončila centrální banka v dubnu 2017 po 41 měsících.

Centrální banka dlouhodobě upozorňuje, že vytváření zisku není její hlavní úlohou. Tou je péče o cenovou a finanční stabilitu.

„Vývoj hospodářského výsledku ČNB v průběhu roku 2020 lze v důsledku koronavirové pandemie a jejího vlivu na globální ekonomiku charakterizovat jako rozkolísaný,“ uvedla centrální banka. Hlavní zdroj příjmů ČNB byly loni výnosy devizových rezerv 97,5 miliardy korun. Největší zisk 69,2 miliardy korun zaznamenala banka u dluhopisového portfolia.

ČNB dále informovala, že díky stabilizaci kurzu koruny v závěru loňska měly kurzové rozdíly z přecenění cizoměnových aktiv a pasiv ve srovnání s předchozími roky netradičně menší vliv na konečný výsledek hospodaření. Přecenění přispělo k celkovému zisku 8,5 miliardy korun.

Snížení základních úrokových sazeb loni kvůli snaze podpořit ekonomiku zasaženou pandemií koronaviru se pak podle ČNB promítlo do meziročního poklesu úroků hrazených komerčním bankám za jejich uložení u ČNB, a to o 30,1 miliardy korun.

V lednu banka informovala, že loni vykázala zisk 91,9 miliardy Kč. Tehdy šlo ovšem o předběžný výsledek, ve kterém nebyly zahrnuty všechny dodatkové operace za rok 2020.

Centrální banka zveřejní Roční zprávu o výsledku hospodaření za rok 2020 a účetní závěrku za rok 2020 do konce března 2021 poté, co ji doručí do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

ČNB určuje měnovou politiku, pečuje o finanční stabilitu, vydává bankovky a mince, řídí peněžní oběh, platební styk a zúčtování bank. Vykonává i dohled nad bankovním sektorem, kapitálovým trhem, pojišťovnictvím, penzijním připojištěním, družstevními záložnami a institucemi elektronických peněz a devizový dohled.