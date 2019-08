Nejhorší je lepení oušek a broušení, popisují skláři. Podívejte se, jak vznikají Ceny Thálie

Ceny Thálie vznikají v lindavské sklárně Lasvit Ajeto pod rukama čtyř sklářů. Každý kus je tedy originál. Jeden z nich do dřevěné formy vyfukuje polotovar skleněné vázy a podává ho sklářskému mistrovi Petru Kuchtovi.

„Jsme tým, sám bych nic neudělal. S dalším sklářem pak dáme takový nálep na špičku, na kterou potom přilepí dýnko, na kterém cena stojí,“ popisuje pro Český rozhlas Liberec.

Ocenění jsou ze sodnodraselného křišťálu a každé váží kolem tří kilogramů.

Za nejnáročnější krok považuje ředitel sklárny David Ševčík lepení oušek. „Ouška lepíte až ve finále, takže tím všechno můžete znehodnotit. Proto je tam i trochu stres, aby to dobře dopadlo,“ podotýká Ševčík.

A jak dotvarování oušek vypadá? „Na konci se ještě vyrobí taková kudrlinka a kovovým kolíčkem se dotvaruje, jak si přál náš dobrý kamarád Bořek Šípek. Bořkovy věci jsou pro mě srdeční záležitostí, takže to dělám velice rád,“ popisuje sklářský mistr Kuchta.

Podle něj má ale svá úskalí každý krok výroby. „Důležité je to dobře nafouknout a nezkazit. Poté se to zdobí, to má také svoje, ale myslím, že nejvíc nebezpečné je vybrušování, když se musí oříznout zadní stěna a brousit obličej,“ říká Kuchta.

Lindavskou sklárnu spoluzakládal výtvarník a architekt Bořek Šípek | Foto: Lucie Fürstová | Zdroj: Český rozhlas Liberec

Skláři se ale na výrobu Thálií vždy těší. „Teď je trend čistých jednoduchých věcí, je to víc foukačka. A jsme rádi, když můžeme kdykoliv dělat něco, čím se tomu řemeslu připomeneme. A Thálie, to je řemeslná věc, to také nemůže dělat každý, ani u nás na dílně,“ vysvětluje Ševčík. Sklářský mistr Kuchta se k takovým řemeslným pracím dostane jednou až dvakrát do měsíce. „Není toho tolik, co dříve,“ dodává.

Sklář Lukáš Petr pak musí téměř hotovou vázu vložit do chladicí pece. „Hodněkrát se to ohřívalo, takže je potřeba, aby ta teplota spadla trochu dolů a nic se s tím nestalo,“ vysvětluje.

Thálie bude chladnout dva dny, pak ji do rukou dostanou právě brusiči, kteří na ní dokončí benátskou masku. Na jedné ceně stráví brusič jeden den, zatímco vytvoření surového tvaru zabere na huti asi 40 minut.

Poprvé v létě

Ceny Thálie vyrábějí skláři poprvé v létě, v minulých letech to bylo vždy na konci zimy. Termín předávání cen se totiž oproti minulosti zhruba o půl roku posunul, a to z března na říjen. Na postup prací ale tato změna žádný vliv neměla.

„Nic se u nás nemění. Je nám jedno, jestli je děláme v zimě nebo v létě. Tady je stejně standardně zatopeno,“ dodává Kuchta, který má zrovna v rukou červenou Cenu Thálie.

Skláři v Lindavě na Českolipsku pracují v těchto dnech na křišťálových trofejích pro výroční divadelní Ceny Thálie. | Foto: Lucie Fürstová | Zdroj: Český rozhlas Liberec

Vyrábějí také ještě třeba zelenou, modrou a ambrovou. „Objednávka od Herecké asociace byla na 17 kusů,“ upřesňuje ředitel sklárny David Ševčík.

„Děláme jich ale zhruba 25, protože při broušení je trochu větší odpadovost, kdy sklo může naprasknout,“ doplňuje.

Jména herců a hereček nominovaných na letošní Ceny Thálie zveřejní Herecká asociace už 10. září. Ceny Thálie dosud udělovala Herecká asociace za výkony umělců v kalendářním roce, nově to však bude za uplynulou divadelní sezonu.

Letošní 26. ročník je přechodový a budou v něm hodnoceny výkony za období od 1. prosince 2017 do 31. května 2019. Slavnostní vyhlášení Cen Thálie se uskuteční 5. října v Národním divadle v Praze.