21. 11. 2011 |Michaela Vetešková, bre |Divadlo

Herecká asociace, která stojí za udílením Cen Thálie, chce razantněji hájit zájmy umělců než dříve. Uvedl to její nový prezident Jiří Hromada. Také slavnostní předávání divadelních cen by se už podle něj nemělo dostat do takových finančních problémů jako loni, kdy odstoupil generální partner a ceremoniál muselo zaplatit ministerstvo kultury z daní občanů.