Sochař Polášek přednášel na vysoké škole v Chicagu. Jeho tvorbu najdete v katedrále v Omaze i v české zoo

Katedrálu svaté Cecílie tvoří mramorová podlaha, dřevěné lavice, veliká klenutá loď a vpředu mramorový oltář. Kolem presbyteria jsou dřevěné lavice, varhany a sochy, které dělal Polášek na začátku 20. století.

Autor soch boha Radegasta na hřebenu Beskyd nebo amerického prezidenta Wilsona v Praze Albín Polášek sice pocházel z Frenštátu pod Radhoštěm, ale tvořil hlavně v Americe.

Autor sochy amerického prezidenta Wilsona v Praze se narodil ve Frenštátě pod Radhoštěm. Všechny sochy u kazatelny v katedrále svaté Cecílie vyřezával on, třeba sochu papeže Řehoře velikého, svatého Ambrože nebo svatého Petra.

Sochy vypadají jako antické, což známe i z obrázků Alfonse Muchy. On a Polášek byli současníci, vysvětlil profesor dějin Střední Evropy na tamní univerzitě Bruce Gavner.

Asi nejznámějším dílem Poláška v Československu byla socha Radegasta, pohanského boha, která je umístěna na vrcholu Beskyd na Radhošti.

Existoval ale ještě druhá, kterou měl ukrytou na zahradě. Když ji po druhé světové válce objevili, tehdejší ministerstvo kultury rozhodlo, že je to bůh, který vypadá trochu jako zvíře, tak by se hodil třeba do zoologické zahrady. Tam stojí dodnes.