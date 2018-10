‚Neříkám, že to bylo za trest.‘ Fotbalistům Baníku pomohl k výhře v Teplicích i rozbor videa

Fotbalisté Ostravy v první lize zase zabrali. Po dvou remízách naplno bodovali v Teplicích a soupeřům vzkázali, že přední příčky tabulky dobrovolně neopustí. Baník vyhrál 1:0 a minimálně do sobotního večera se dostal na třetí místo. Teplice 7:16 27. října 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ostravský Martin Fillo ( v bílém) v souboji s Janem Krobem z Teplic | Foto: Ondřej Hájek | Zdroj: ČTK

„Pro domácí to byla možná krutá porážka,“ přiznal ostravský trenér Bohumil Páník po zápase, který rozhodla krásná střela Jánoše z dálky. Jednašedesátiletý kouč po dvou remízách v řadě potrápil své svěřence častým sledováním televize.

„Spoustu času jsme strávili u videa a rozborem věcí, co se nepovedly. Neříkám, že to bylo za trest. Patří to k tomu a my jsme to sami viděli,“ řekl fotbalista Baníku Martin Fillo. Aby hráči nemysleli jen na dvě bodové ztráty, vyrazili společně na koncert skupiny Kryštof.

„Bylo nás pár kluků a strašně jsme si to užili. V Baníku je dobrá parta a není to jediná věc, co jsme podnikli. Minulý měsíc jsme třeba byli na paintballu,“ popisuje Fillo.

Baník ukázal, že zvládne bodovat i bez disciplinárně potrestaného Milana Baroše. Ze tří zápasů, ve kterých chyběl, vytěžil pět bodů.

„Dokáže nás vyhecovat a dokáže vyhrát souboje, což nám pak v nějakých zápasech chybí. Jsme s ním silnější, ale myslím, že máme dost kvalitní tým na to, abychom si poradili,“ prohlásil ostravský záložník Adam Jánoš.

Po třinácti zápasech v ligové sezóně je Baník stále ve hře o přední příčky. Účast v evropských pohárech fotbalisty přitahuje.

„Máme starší kádr, už se nám to krátí. To je jasný, že bychom si ještě chtěli zahrát Evropskou ligu. Spíš je to ale takový sen a přání než přímo cíl,“ dodává Fillo.

FORTUNA:LIGA (PLATNÉ K 27. 10. 2018) Tým Z V R P Skóre B 1. Slavia 12 10 0 2 28:7 30 2. Plzeň 12 9 1 2 18:11 28 3. Ostrava 13 8 3 2 20:9 27 4. Sparta 12 8 2 2 23:8 26 5. Jablonec 12 7 1 4 24:11 22 6. Zlín 12 6 3 3 18:10 21 7. Liberec 12 4 4 4 13:13 16 8. Bohemians 1905 12 4 4 4 13:14 16 9. Ml. Boleslav 12 4 2 6 25:29 14 10. Příbram 12 4 2 6 18:28 14 11. Teplice 13 3 3 7 14:21 12 12. Karviná 12 3 2 7 15:22 11 13. Opava 12 3 1 8 11:20 10 14. Olomouc 12 3 1 8 11:22 10 15. Dukla Praha 12 3 1 8 10:21 10 16. Slovácko 12 3 0 9 11:26 9