FC Baník Ostrava

31. 8. 2015 |Vojtěch Bureš |Fotbal

Na fotbalový Baník Ostrava se řítí další pohroma. Arbitrážní komise FAČR potrestala poslední tým Synot ligy pozastavením přestupů směrem do klubu. To znamená, že v nejbližší době žádné posily do mužstva nepřijdou.