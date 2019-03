Fotbalistou roku se stal brankář Vaclík, mezi trenéry kraloval Vrba

Brankář Tomáš Vaclík byl poprvé v kariéře zvolen českým Fotbalistou roku. Gólman Sevilly vyhrál v 54. ročníku tradiční ankety Fotbalové asociace ČR s velkým náskokem před druhým obráncem Pavlem Kadeřábkem a třetím záložníkem Tomášem Součkem. Praha 22:42 18. března 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fotbalistou roku 2018 se stal brankář Sevilly Tomáš Vaclík | Foto: Vít Šimánek | Zdroj: ČTK

Výsledky byly slavnostně vyhlášeny v pondělí v Divadle na Vinohradech.

Devětadvacetiletý Vaclík sesadil z pomyslného trůnu loňského vítěze záložníka Vladimíra Daridu, který tentokrát skončil až jedenáctý. Od roku 2008 teprve potřetí nevyhrál anketu brankář Petr Čech, jenž je s devíti prvenstvími rekordmanem.

Mezi trenéry za uplynulý rok triumfoval stejně jako vloni plzeňský Pavel Vrba. Zvítězil už poosmé za posledních devět let a překonal rekord legendárního Karla Brücknera. Talentem roku byl zvolen jablonecký David Lischka, který kvůli problémům se srdcem přišel o přestup do Sparty a musel přerušit kariéru, a fotbalistkou roku pak slávistka Kateřina Svitková.

O vítězích v anketách rozhoduje fotbalová akademie, do níž patří prvoligoví trenéři a kapitáni, reprezentanti s minimálně 25 starty v národním týmu, vítězové uplynulých ročníků a zástupci médií a svazu.

Vaclík vloni na jaře odchytal poslední půlrok za Basilej, odkud v létě přestoupil do Sevilly. V dresu pětinásobného vítěze Evropské ligy a Poháru UEFA se okamžitě stal brankářskou jedničkou a v listopadu byl ve španělské lize zvolen nejlepším hráčem měsíce.

Před pár dny Vaclík vypadl se Sevillou v osmifinále Evropské ligy se Slavií, když první zápas ve Španělsku kvůli zranění nedochytal. V reprezentaci se dělí o post jedničky s Jiřím Pavlenkou.

Vaclík získal v hlasování 694 bodů a s výrazným náskokem 264 bodů porazil druhého obránce Kadeřábka z německého Hoffenheimu. O dalších 234 bodů zpět skončil třetí slávistický záložník Souček, který výrazně poskočil z loňského děleného 26. místa.

Vrba mezi trenéry dostal 337 bodů a o pouhé tři body porazil slávistického kouče Jindřicha Trpišovského. Vloni na jaře s Viktorií získal domácí titul a postoupil s ní přímo do základní skupiny Ligy mistrů, ve které Západočeši obsadili třetí příčku a prošli do letošní jarní fáze Evropské ligy. Třetí místo si především díky skvělému loňskému jaru s Jabloncem vysloužil zkušený Petr Rada.

Do Síně slávy byl uveden vicemistr Evropy z roku 1996 Karel Poborský.