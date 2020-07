Koronaviru navzdory. Liverpool po 30 letech převzal mistrovský pohár, venku slavily tisíce fanoušků

Fanoušci Liverpoolu si navzdory opatřením proti šíření koronaviru nenechali ujít oslavy prvního titulu po 30 letech. U stadionu Anfield, kde byl preventivně vyhlášen zákaz shromažďování, se jich během středečního večera sešly tisíce a převzetí trofeje u slavné tribuny The Kop bujaře oslavily rudými světlicemi, rachejtlemi a chorály.

Přestože fanoušci nedodržovali povinné odstupy a jen někteří měli roušky, policie na situaci jen dohlížela a nezasahovala. Slavícím příznivcům policisté zabavili jen část pyrotechniky. Obavy ze střetů, k nimž došlo v červnu poté, co si Liverpool titul zajistil, se ale nenaplnily.

„Policie nás nechává na pokoji, což je dobře. Je to pro nás ale těžké. Já na tohle čekal roky, od doby, co jsem ještě chodil do školy. A teď tam nemůžu být,“ posteskl si jeden z fanoušků, že kvůli opatřením proti šíření koronaviru nemohou být diváci přímo na stadionu. „S tím se ale nedá nic dělat. Jen stát tady a dostat se tak blízko, jak jen to je možné,“ dodal smířeně.

Lidé oslavy před stadionem pečlivě natáčeli, aby si historický okamžik uchovali. Jedna z fanynek přiznala, že vše dokumentuje pro svého otce, který se kvůli nákaze koronavirem nemohl zúčastnit osobně. „Fandí Liverpoolu celý život. Jezdil s nimi i na evropské poháry. Virus ho ale v posledních dvou měsících úplně vyřídil, pořád mu není úplně dobře. Jsme tu s přítelem, abychom všechno natočili a nafotili a všechno mu posíláme, aby si taky mohl užít tu atmosféru,“ uvedla.

Tři hodiny poté, co „Reds“ v čele s kapitánem Jordanem Hendersonem převzali mistrovský pohár na proslulé tribuně Kop, kde vzniklo provizorní pódium, vyrazili hráči i s manželkami a přítelkyněmi na oslavu. Týmovými autobusy zamířili na soukromou party do golfového klubu.