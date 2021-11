Manchester United hledá trenéra. Vsadí na osvědčené jméno nebo krátkodobou náhradu?

Důležité je, jak dlouhodobou představu má klub o příštím trenérovi. Má to být ověřené a známé jméno, které povede Manchester dalších pět let? Někdo mladý a progresivní? Nebo jen prozatímní náhrada, která povede klub do té doby, než se objeví ideální kandidát?

Zidane nemá zájem

Manchester United je často spojován s těmi největšími jmény. A nejzvučnější trenérské jméno, které je v současném fotbale nezaměstnané, zní Zinedine Zidane. Přestože ikona francouzského fotbalu na profesionální úrovni trénuje teprve sedm let, dokázal s Realem Madrid třikrát vyhrát Ligu mistrů a dvakrát domácí ligu. United oproti tomu slavili trofej naposledy v roce 2017.

Zní to jako ideální spojení, ale podle mnohých médií Zidane letos na Old Trafford nezavítá. Ačkoliv ho vedení Manchesteru podle BBC oslovilo, držitel Zlatého míče nabídku odmítl. Spekulovalo se často o jazykové bariéře, která by Zidana v Anglii limitovala. Ve své hráčské kariéře žil pouze ve Francii, Itálii a Španělsku, angličtinu dostatečně neovládá.

Pochettino je prioritou

Oceňovaný trenér Mauricio Pochettino je s návratem do Anglie spojován prakticky od doby, co skončil v Tottenhamu. Mezitím ho ale zaměstnalo francouzské Paris Saint-Germain, kde je do roku 2023 pod smlouvou. Podle zdrojů Sky Sports by ale argentinský kouč byl angažmá na Old Trafford otevřený.

„Ačkoliv to Pochettino nikdy neřekl, myslím si, že by PSG opustil a klidně by zítra podepsal pětiletou smlouvu. Podíval by se na klub a jeho ambice a došlo by mu, že by mu projekt Manchesteru United seděl víc. V PSG je nastavený model ‚vyhraješ Ligu mistrů nebo jdeš pryč‘,“ řekl ve vysílání Sky bývalý obránce Gary Neville.

Mauricio Pochettino | Zdroj: Reuters

Ve francouzské metropoli je Pochettino častým terčem kritiky. Ačkoliv PSG vede domácí soutěž a má našlápnuto k postupu v Lize mistrů, výkony na hřišti často neodpovídaly hvězdnému kádru. Pokud by ale v Paříži svého trenéra nechtěli pustit, druhým největším kandidátem má být kouč Ajaxu Amsterdam Erik ten Hag.

Trenér, který s mladým týmem Ajaxu dlouhodobě předvádí skvělé výsledky na domácí scéně i v Evropě, by podle Sky měl „stoprocentně zájem“. Dalším kandidátem má být Brendan Rodgers, kterému se letos s Leicestrem nedaří navázat na předchozí úspěšné roky.

Krátkodobá náhrada

Pochettina i ten Haga spojuje jedna věc - jsou zaměstnaní a kluby je v rozjeté sezoně asi nebudou chtít pustit bez náhrady. Manchester United si tak možná na své vysněné trenéry bude muset počkat až do léta a tím pádem bude potřebovat krátkodobou náhradu.

Koneckonců, i když Solskjaer nahrazoval Josého Mourinha, dostal původně smlouvu jen do konce sezony. V současnosti se v médiích spekuluje hlavně o dvou trenérech, kteří by do léta „zahřívali“ místo někomu jinému - Laurentu Blancovi a Ralphu Ragnickovi.

Francouz Blanc po konci v PSG trénuje v Kataru, německý stratég Ralph Ragnick pracuje jako sportovní ředitel v Lokomotivu Moskva, vábení z Manchesteru by ale pravděpodobně neodolali. The Times připouští variantu, podle které by se Ragnick ujmul týmu jako trenér do konce sezony a poté by pokračoval ve sportovním úseku klubu na jiné pozici.

Objevuje se mnoho spekulací, ale jedna věc je jistá. Do úterního zápasu s Villarrealem povede Ronalda a spol. bývalý záložník Michael Carrick. To, že byl Angličan součástí Solskjaerova trenérského týmu, neznamená, že se nyní nemůže chopit příležitosti a pokusit se Manchester United dostat z krize sám.