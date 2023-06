Nevěděly jsme, jak si poradit s agresivní obranou Belgičanek, říká po drtivé prohře Andělová

V druhém utkání na mistrovství Evropy české basketbalistky podlehly Belgii 41:83. Svěřenkyním trenérky Romany Ptáčkové se nepovedl vstup do utkání a v druhé polovině soupeřky jen navyšovaly náskok. Hlavní příčinu porážky hledala v rozhovoru pro Radiožurnál Sport s 11 body nejlepší česká střelkyně utkání Gabriela Andělová. Tel Aviv (Izrael) 17:01 16. června 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Gabriela Andělová (vpravo) byla s 11 body nejlepší střelkyní českého týmu při porážce s Belgií | Zdroj: Profimedia

Jak složité bylo se prosazovat proti agresivní obraně Belgie?

Opravdu byla jejich obrana agresivní. Je to jeden z nejkvalitnějších týmů, který míří na titul nebo minimálně na medailové pozice. Hra byla tvrdá a moc jsme nevěděly, jak si poradit s pick and rollem s předskokem, takže tam už vycházely střely v docela těžkých pozicích. Pramenily z toho i lehké ztráty.

Ráz zápasu určil už úvod zápasu, kdy jste brzy prohrávaly 0:9. Co stojí za tak špatným startem do utkání?

Špatná koncentrace od začátku zápasu. Myslely jsme si, že zápas bude probíhat v takovém tempu, ale nebyly jsme na to připravené.

Jaké to je hrát rozhodnutou druhou polovinu utkání před pouhými padesáti diváky?

Není to příjemný pocit. Obecenstvo by mohlo být ve vyšším počtu a třeba by nám to pomohlo. Chci poděkovat našim fanouškům, kterých tady je kolem dvaceti.

Po výhře nad Itálií působila trenérka Ptáčková klidně, bude tomu tak i po prohře s Belgií?

Ona je klidnější typ a moc po nás nepořvává. Bere to s respektem k týmu a ví, že jsme tomu daly dnes maximum. Doufám, že bude podobně klidná jako včera.