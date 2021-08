Karolína Plíšková je před US Open ve formě. ‚Teď se bude hodit, že budu mít pár dní volno,‘ říká

„Nemůžu mít všechno. Myslím si, že jsem super odehrála spoustu zápasů za posledních pár týdnů a i spoustu zápasů jsem otočila, porazila jsem neoblíbené soupeřky. Takže si myslím, že jsem na dobré cestě. Kdyby mi někdo řekl, než jsem odlétala do Ameriky, že budu mít jedno finále a jedno semifinále, tak bych to asi brala,“ přiznává Radiožurnálu Karolína Plíšková po finále v Montrealu a semifinále v Cincinnati, že by takové výsledky před cestou brala, a kdyby z toho byl aspoň v jenom případě titul, byla by spokojenost stoprocentní.

Ale aspoň si nejlepší česká singlistka současnosti odpočinula, protože grandslamové US Open, nejdůležitější tenisový turnaj v Severní Americe, začne přesně za týden.

„Teď se bude hodit, že budu mít pár dní volno. Předtím jsme trénovali fakt docela dost a je to znát na těle, na ruce, že taková ta uvolněnost – ne pohoda, protože psychicky a docela fyzicky jsem se pak cítila dobře -, výbušnost a síla, kdy je ten člověk čerstvý, tak tam teď už nebyla. Program byl náročný, takže jsem ráda, že teď bude trochu prostor si odpočinout, potom i potrénovat a doufejme, že to takhle vyjde i v New Yorku,“ plánuje Karolína Plíšková.

Doufá také, že u toho bude i její obvyklý trenér Němec Sascha Bajin, který doma čekal na americká víza. Moc nadějně to v minulých dnech nevypadalo.

„Pořád bojujeme. Nějak to zkouší různě přes německou tenisovou federaci, přes WTA a tak. Dělá se všechno možné a už to nezáleží na nás, takže jestli ho vezmou, to záleží na ambasádě v Německu. Ale uvidíme, nějaká šance tam ještě je. Není to ztracené. A když tak jsem si připravila náhradní plán,“ přiznala Karolína Plíšková, že má v záloze i plán B, pokud by ten hlavní nevyšel.

„Mít někoho, s kým si zahraju, kdo se na mě podívá nebo mi něco nahodí, když budu potřebovat. Jestli jste si všimli, tak už tenhle týden se mnou byl Leoš Friedl. Musím říct, že mi docela seděl. Tenisu rozumí, protože jednak ho sám hrál a jednak trénuje Lukase Polacka, takže okolo tenisu je hodně, dobře hraje. Uvidíme. Buď tam bude on, nebo Saša. Takže plán mám,“ řekla před tenisovým US Open Karolína Plíšková a aspoň trochu ji může uklidňovat, že i bez kouče dokázala na minulém turnaji v Cincinnati projít do semifinále.