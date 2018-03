28. 1. 2017 |Lenka Kabrhelová, ČTK |Zprávy ze světa

Nový americký prezident Donald Trump v pátek podepsal exekutivní příkaz, který zavede přísnější prověřování lidí přicházejících do Spojených států. Opatření má podle Trumpa zabránit „radikálním islámským teroristům" ve vstupu do země. Součástí nařízení je dočasný úplný zákaz vstupu do země pro uprchlíky ze Sýrie a pozastavení programu pro běžence z dalších zemí.