11. 6. 2011 |Michal Jurman |Fotbal

Zatímco evropský šampionát fotbalistů do 21 let začíná duelem Běloruska s Islandem už dnes v 18 hodin, čeští mladící do turnaje vstoupí až zítra ve stejný čas. V přípravě přitom kladou důraz na každou maličkost, která by mohla spolurozhodovat o jejich úspěchu či neúspěchu.