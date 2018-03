26. 10. 2015 |Tomáš Mařas |Regiony

V Novém Boru na Českolipsku funguje v jedné z mateřských škol takzvaná třída pro batolata. Ta je určená pro děti ve věku od dvou do tří let. Přihlášených jich je pětadvacet. A tak nejen maminky na mateřské dovolené, které potřebují pracovat, mají postaráno o dítě, které nedosáhlo věku nutného pro vstup do mateřské školy.