Tomáš Svoboda

3. 4. 2012 |Aleš Procházka, Tereza Jelínková |Hokej

Uhodnete, co měli společného po včerejším vítězství v Plzni hokejisté Komety Brno? Samozřejmě nadšení nad čerstvě vybojovaným postupem do finále play-off, ale také to, že při pozápasovém setkání s novináři je pomalu nebylo ani slyšet. Rozhodně však ne proto, že by se styděli svěřit se svými prožitky. Důvod byl docela jiný.