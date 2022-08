Soud k Okamurovi: Výrok o vlastizrádci byl přes čáru, že se nemá omluvit na Barrandově, není jeho úspěch

Musel se omluvit. Přesto předseda opoziční SPD Tomio Okamura na svém facebooku píše o tom, že soud zamítl požadavek lidoveckého europoslance Tomáše Zdechovského a jeho bývalého kolegy Tomáše Svobody, aby se omluvil v TV Barrandov a ve svých novinách. Co stojí v rozsudku, který řešil Okamurovy nepravdivé výroky o vlastizrádcích? Server iROZHLAS.cz, který má verdikt soudu k dispozici, dokument prostudoval. Praha 5:00 20. srpna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Poslanec a předseda hnutí SPD Tomio Okamura | Foto: René Volfík | Zdroj: Český rozhlas

„Prohlášení žalovaného (Tomia Okamury – pozn. red.) jsou tedy jednoznačně nepravdivá.“ K takovému závěru došel pražský městský soud v rozsudku, který ukončil pětiletý spor mezi Okamurou a europoslanci a který redakce iROZHLAS.cz nyní získala na základě informačního zákon.

Žalobu na ochranu osobnosti podali Zdechovský se Svobodou v prosinci 2018. Vadilo jim, že Okamura je nazval vlastizrádci a že tvrdil, že hlasovali pro uvalení sankcí na Česko kvůli nepřijímání uprchlíků. Bránili se mimo jiné proto, že Okamurovi příznivci poté na oba poslance začali útočit. Zdechovskému dokonce vyhrožovali smrtí a útoky se nevyhnuly ani jeho manželce a dětem.

Výroky šéfa SPD nebyly pravdivé a pražský městský soud letos v dubnu definitivně potvrdil, že Okamura lhal a má se omluvit na svém facebooku. Zamítl požadavek europoslanců, aby se omluvil také v TV Barrandov, na půdě Poslanecké sněmovny a ve svých novinách.

Proč takto soud rozhodl? A proč se nedá říci, že Okamura částečně uspěl? Server iROZHLAS.cz rozsudek prostudoval a zveřejňuje jej v plném znění.

Dvě hlasování

V květnu 2017 proběhla v Evropském parlamentu dvě různá hlasování. V tom prvním šlo o přijetí rezoluce, zda má být komisí zahájeno řízení o nesplnění povinnosti proti Česku a zda Česko porušuje předpisy Evropské unie, konkrétně ten o přerozdělování uprchlíků do členských států podle kvót.

Druhé hlasování se pak týkalo rezoluce o strategii pro Sýrii. V ní šlo zjednodušeně o to, že Evropský parlament vyzval členské státy, aby projevily větší odhodlání při sdílení odpovědnosti umožnit uprchlíkům ochranu bezprostředně sousedícího regionu, tedy především Turecka a Libanonu. S tím, že utíkají z válečných zón a jakmile konflikt skončí, měly by být vytvořeny podmínky pro jejich návrat do vlasti.

U prvního hlasování europoslanci včetně Zdechovského a Svobody ruku nezvedli, pro druhou rezoluci už hlasovali. Okamura ale tvrdil, že čeští zástupci v europarlamentu hlasovali pro zahájení řízení s Českem, protože nerespektuje kvóty.

„…nedávné hlasování 12 českých europoslanců za hnutí ANO, ČSSD, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN, kteří hlasovali pro uvalení sankcí na Českou republiku za nepřijímání migrantů a pro povinné kvóty,“ napsal na svém facebooku v srpnu 2017.

Jenže podle soudu obě hlasování, ve kterých šlo o rozdílné věci, spojil. „Je zcela zřejmé, že žalovaný ať již účelově, či nevědomě spojil obě hlasování dohromady,“ stojí v rozsudku.

Nevykonatelný požadavek

Předseda SPD se sice na svém facebooku omluvil, jak mu nařídil soud. Nezmínil v něm ale právě informaci, že omluvit se musí na základě rozhodnutí soudu. Řada jeho příznivců pak Okamuru oceňovala za to, že umí přiznat svoji chybu. V jiném příspěvku zveřejněném ve stejný den na sociální síti pak popsal rozhodnutí tak, jako by vyznívalo v jeho prospěch.

„Soud pravomocně zamítl nároky europoslanců KDU-ČSL Zdechovského a Svobody, abych se jim omluvil skrze televizi, noviny a na půdě Poslanecké sněmovny, a rozhodl tak, že mám na svém FB profilu uveřejnit, že pro sankce vůči České republice nehlasovali. Nadále tedy platí, jak už jsem říkal, že oba pánové hlasovali pro to, aby Česká republika a další země EU přijaly odpovědnost za přesidlování a přijímání uprchlíků,“ napsal v příspěvku.

Zdechovský se Svobodou totiž chtěli, aby se jim Okamura omluvil nejen na facebooku, ale také v novinách Tomia Okamury, v některém pořadu vysílaném na TV Barrandov a na jednání v Poslanecké sněmovně. Městský soud v Praze ale toto předsedovi SPD nenařídil.

Důvod? Okamura podle soudu výroky nepronesl ve sněmovně, proto pro omluvu na její půdě není důvod. Omluva v nezávislých novinách Tomia Okamury podle něj není možná, protože periodikum dnes už neexistuje. SPD jej vydávala před volbami v roce 2017. Obdobná situace je podle soudu s pořadem v TV Barrandov.

„TV Barrandov je soukromým, nezávislým médiem, bez jehož součinnosti, jež ovšem nebyla žalobním návrhem požadována, nelze vykonání soudního rozhodnutí docílit,“ stojí v rozsudku. Požadavek byl vlastně nevykonatelný, a proto jej soud neschválil.

Předseda senátu Tomáš Vejnar v rozsudku ale napsal, že toto rozhodnutí soudu nelze brát jako neúspěch Zdechovského a Svobody. „Zamítnutí požadavku na zveřejnění omluvy na jiných místech než na facebookovém profilu žalovaného odvolací soud nepovažuje za neúspěch žalobců ve věci samé,“ stojí téměř v závěru rozsudku.

‚Přes čáru‘

Okamura naopak se svojí obhajobou vůbec neuspěl. Hájil se třeba tím, že oba europoslanci jakožto politici musí snést „vyšší míru veřejné kritiky“ a že výroky byly součástí předvolebního boje. Soud tuhle argumentaci odmítl.

„V daném případě lze uvedené nepravdivé výroky jednoznačně považovat za výroky učiněné ‚přes čáru‘, jejichž smyslem bylo označit žalobce za ve své podstatě vlastizrádce jednající proti zájmům české společnosti,“ stojí v rozsudku.

Předseda senátu navíc zdůraznil, že Okamura lživé výroky pronesl v „hysterické atmosféře vyvolané muslimskou migrací do okolních států po r. 2015“. A jelikož je předsedou parlamentní strany, jeho názory podle soudu přišly dosti početné části společnosti vhod a „měly na tento společenský segment nepochybně značný vliv“.

Svoboda slova

Soud odmítl i další Okamurovo hájení, že má podle Listiny základních práv a svobod právo na svobodu projevu a informace. „Žalovaný se dopustil jednoznačně lživých výroků, a to opakovaně, přičemž takové výroky není možné podřadit pod článek 17 Listiny základních práv a svobod,“ odmítl to předseda senátu.

Soud také nesouhlasil s Okamurovým tvrzením, že Zdechovskému se už dostalo zadostiučinění, protože sám na Okamuru tvrdě utočil. Lidovecký europoslanec totiž ve videorozhovoru pro server iDNES.cz na začátku roku 2021, když mu dal soud první instance za pravdu, hovořil o Okamurovi jako o lháři, podvodníkovi a zbabělém člověku.

„Jakkoli k volbě formulací, jež žalobce Zdechovský použil, lze mít výhrady, nelze nevidět, že se ze strany žalobce jednalo o bezprostřední, emotivně zabarvenou reakci na výsledek soudního řízení, ve kterém mu bylo dáno za pravdu,“ stojí v rozsudku.

Podle předsedy senátu se ani slova o lháři, zbabělci a morálně nízkém člověku, která Zdechovský použil na Okamurův účet, nedají srovnat se slovy o vlastizrádci. „Forma tohoto vyjádření i jeho mediální dopad jsou s tvrzeními žalovaného, jež jsou předmětem tohoto řízení, nesrovnatelné,“ podotkl.