Kávovar nebo příbory. Rudé moře je plné odpadků, dobrovolníci na to upozorňovali jejich sbíráním

Dva roky covidové pandemie odvedly pozornost od řady jiných palčivých problémů. V Egyptě třeba přehlušily kampaň proti používání jednorázových plastů v letoviscích u Rudého moře. Egyptské korálové útesy jsou plastovým znečištěním životně ohrožené. Celkově se tedy objeví každoročně 10 až 15 miliónů lidí, kteří tráví dovolenou v egyptských resortech. V Hurghádě se proto sešli potápěči nejen z Egypta na společné úklidové akci. Hurgháda 20:41 10. srpna 2022

Jednoho rána se v jednom z potápěčských center uprostřed Hurghády setkává asi 20 lidí, převážně cizinců. „Dneska budeme uklízet a sbírat odpadky jednak pod vodou, a jednak pak na pláži na nedalekém ostrůvku,“ říká jeden z organizátorů Ahmad Gabr, egyptský potápěč s vojenským výcvikem, jediný na Blízkém východě.

Ostrůvek Abú Minkár, který není za normálních okolností přístupný lidem, je rezervací vzácných mangrovníků. I tak jsou ale v jejich kořenech odpadky, třeba PET lahve.

„Naše děti by měly vidět čisté moře. Bez těchto plastů, které se rozkládají dvě stě, tři sta let. Podívejte, tady všude jsou PET lahve,“ říká Ukrajinec Jurij, který už pět let v okolí dělá instruktora potápění.

„Udělali jsme tady spoustu práce, ale abychom vyčistili celý ostrov, musíme sem přijet ještě třeba třicetkrát, čtyřicetkrát. Ale jinak, než takhle ručně, to tady na ostrově nejde,“ dodává Jurij.

Po sbírání na ostrově čeká dobrovolníky výlov odpadků z mořského dna. „Tam byly věci! Našla jsem tam kávovar, koberec, spoustu plastových lahví, příbory. Dokonce je tam utopená záchodová mísa, ale tu jsme nebyli schopní vyzvednout,“ vysvětluje Miriam, další instruktorka potápění.

Touto malou akcí chtěli dobrovolníci zvýšit povědomí o problému, který neustále narůstá: a to hlavně plastové znečištění, které ohrožuje korálový ekosystém Rudého moře.