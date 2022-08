Dopující mravenci nebo první tisícinožka. Australští vědci popsali 139 dosud neznámých druhů

Dopující mravenci, tvor, který má víc než tisíc nohou, nebo rybička, jak z červené krajky – zní to jako bytosti z nějakého fantastického příběhu, ale je to moc pěkná realita. Všechna tato zvířata žijí v Austrálii, jenom o tom až dosud nikdo nevěděl, protože neměla vědecké názvy. To teď napravili australští odborníci, kteří pojmenovali skoro 140 nepopsaných druhů.

Canberra 21:10 9. srpna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít