Jeleny sika v japonské prefektuře Nara zabíjely plasty. Pomoc mají sáčky z rýžových otrub

V parku v Naře žije volně 1200 kusů těchto zvířat, jež jsou chráněna zákonem. Návštěvníkům se povoluje krmit je, ale pouze granulemi bez cukru, které nejsou baleny do plastu. Jak napsal zpravodajský server BBC, ne všichni to dodržují, přinášejí i jiné jídlo a obaly z něj nechávají za sebou ležet. Jeleni je cítí a v domnění, že je to k snědku, plast pozřou.

Takaši Nakamura v Naře vede podnik na výrobu papíru. Když se dověděl, že jeleni po spolykání plastů umírají, spojil se s dalšími dvěma podnikateli - prodejcem kosmetiky a designérem - a vymysleli obaly, které pro jeleny nebudou nebezpečné.

Vyrábějí je z recyklovaných krabic od mléka a rýžových otrub, což je ingredience, z níž se vyrábějí i granule pro jeleny. Materiál otestovala laboratoř pro kontrolu potravin a potvrdila, že je poživatelný. Podle Nakamury už se prodalo 3500 těchto sáčků a dostala je i místní cestovní kancelář, banka a lékárna.

Město Nara bývalo japonskou metropolí. Leží jižně od Kjóta a jeleni sika tam žijí po staletí.