Volby do Senátu v Liberci: debata Radky Loučkové Kotasové (ANO) a Michaela Canova (SLK)

Ve druhém kole senátních voleb se ve volebním obvodě 34 Liberec utkají dva kandidáti. Náměstkyně libereckého primátora Radka Loučková Kotasová (ANO), která v prvním kole získala 26,3 % hlasů, a starosta obce Chrastava a senátor Michael Canov (SLK), který postoupil se 43,5 % hlasů. Poslechněte si předvolební senátní duel s Janem Pokorným. Liberec 21:02 29. září 2022

Když se podívám do vašich volebních programů, tak nabízíte dva různé pohledy na práci senátora. Zejména v tom, že Radka Loučková Kotasová se v případě, že uspěje, chce výkonu mandátu senátorky věnovat na 100 %. Michael Canov má zkušenost s tím, že se dá skloubit práce starosty a senátora a poukazuje na to, že jeho účast při hlasováních v minulém volebním období v horní komoře parlamentu byla 99 %. Jak to tedy myslíte, těch 100 %?

RLK: Myslím to tak, že nechci vykonávat žádnou jinou funkci. Chci se skutečně naplno věnovat funkci senátora. Chtěla bych hodně jezdit do regionu, naslouchat lidem. Myslím, že je také velkou rolí senátora starat se o svůj obvod v tom smyslu, že si poslechne, co lidi trápí a případně hledá řešení pro jejich trable. Senátor otvírá dveře. Může jednat s ministerstvy a s různými institucemi. Může předkládat zákony, návrhy změn. To všechno je v jeho pravomoci a myslím, že v regionu je potřeba takovou práci dělat.

Michael Canov nám teď asi dokáže, že lze skloubit funkci starosty obce Chrastava s výkonem mandátu senátora, spolupodílet se na různých zákonech a ještě pomáhat otevírat dveře, takzvaně, v Praze.

MC: Je to tak, nejenže jsem měl za těch šest let nejlepší docházku na hlasování ze všech senátorů, ale skloubení senátor-starosta je kolikrát velmi užitečná věc, a dokonce přináší efekt navíc. V minulém období, kdy byly proticovidové kompenzace podnikatelům, byli právě starostové a senátoři ti, kteří objevili, že na to doplácí obce a probojovali jsme tedy kompenzace pro obce. Vůbec si nemyslím, že ta kombinace je škodlivá. Dokonce si naopak dovolím tvrdit, že i já se budu té funkci věnovat na 100 %.

Když to sečteme, tak nám to ale aritmeticky nedává moc smysl. Buď budete na 100 % dělat jedno nebo druhé, nebo na 100 % obojí?

MC: Myslím, že tak to skutečně je, přestože vám v součtu vychází 200 %, protože někdy ty věci téměř splývají, když jako starosta objevíte něco, co nejde, a pak za to v tom celku bojujete třeba i na ministerstvech. Symbióza je možná. Mimochodem, prvním příkladem byl Jaroslav Kubera.

Tématem, které je tedy z vás dvou bližší spíše paní náměstkyni, je zvýšení počtu žen v Senátu. Poukazujete na to, že v horní komoře je jich, myslím, jedenáct. Proč je to důležité?

RLK: Možná začnu trošku zvláštně. Myslím, že ženský a mužský princip jsou každý jiný. A když se spojí a jsou v rovnováze, tak to teprve dává logický nebo správný výsledek, úplně pro všechny. Ženský pohled vůbec není špatný, ale nejsem žádná feministka. Plně respektuji muže a jejich názory, ale myslím si, že je fajn si o tom povídat a poskytnout i druhý pohled. Myslím, že ženy tolik nesoutěží a není tam tolik ega. Jak to znám já, snaží se hledat řešení, kompromis a konsensus.

Našel jsem jedno téma, které máte společné. Je to Frýdlantsko a zrychlení napojení Frýdlantska. Jak si to představujete, paní náměstkyně? Co byste pro to jako senátorka mohla udělat?

RLK: Třicet let se mluví o rychlém napojení Frýdlantska. Samozřejmě vím, že připravování tak náročných staveb, jako je rychlostní komunikace, je dlouhé. Když se podíváte do Hrádku, je jasné, že kamkoliv vede rychlostka, tak se okamžitě nastartuje rozvoj regionu. Všichni víme, že Hrádecko a Frýdlantsko jsou dvě neporovnatelné lokality. Takže je velmi důležité, aby se to stalo v co nejrychlejší době.

Vím, že se projektuje, a že projekt je hotov, ale také vím, že podél té komunikace je obec Nová Ves a občané Nové Vsi velmi bojují proti tomuto projektu. Mají strach, že přijdou o vodu a řadu dalších věcí. Jsem s nimi v kontaktu. Říkají: „my si najmeme toho nejlepšího právníka a budeme dělat všechno pro to, aby se nezačalo“. To je strašně špatně. Právě senátor by v tomto mohl sehrát roli jakéhosi mediátora, hledat nějaké jiné šetrnější řešení, snažit se dosáhnout dohody, protože je potřeba, aby se příprava neukončila, aby to neskončilo někde v koši, ale aby se stavělo. Lidé to budou mít rychlejší do práce, jednoznačně to tomu regionu prospěje.

Pro zrychlení Frýdlantska a jeho napojení jste, pane senátore, v minulém volebním období něco udělal?

MC: Snažil jsem se o to. Jsou totiž dvě možnosti. Byla možnost taková, která je teď před podáním žádosti o územní rozhodnutí. Myslím, že to už Nová Ves nedokáže zvrátit, ale já osobně jsem propagoval i jiné řešení, a sice tunel, který by vedl z Mníšku do Dětřichova. Připravil jsem k tomu i schémata, návrhy. Domluvil jsem si schůzku s tehdejším panem premiérem Andrejem Babišem. Musím ho zpětně ocenit za to, že mě přijal tři dny po podání žádosti, věnoval mi dvě hodiny času i se svými spolupracovníky.

Víceméně to bylo zamítnuto z jediného důvodu, a to z toho finančního, což jsem čekal. Musím ovšem říci, že to není nic proti Praze. Když se ale můžou věnovat peníze na tunel Blanka, tak by se mohly věnovat i na takovou činnost někde v pohraničí. Když byla žádost zamítnuta, realisticky zbývá jediné řešení. I přes nevoli občanů Nové Vsi to povede tak, jak to je připraveno k územnímu rozhodnutí.

Je pár hodin do otevření volebních místností pro druhé kolo obměňovacích voleb do jedné třetiny Senátu. Paní náměstkyně, proč by lidé měli k volbám přijít?

RLK: Všechny bych chtěla moc požádat, aby k volbám přišli. V těchto volbách vyjádřili občané svůj názor. Hnutí ANO v senátních volbách mimořádně uspělo, do druhého kola nás jde osmnáct a jeden už vyhrál, takže si myslím, že to je naprosto historický úspěch a já si toho velmi vážím a považuji, a proto bych všechny chtěla tímto požádat, aby svůj názor zopakovali ještě jednou a pomohli nám vyvrátit nerovnováhu, která v tuto chvíli panuje.

Pane senátore, proč by měli přijít lidé k druhému kolu?

MC: Vyzývám všechny, kteří chtějí, aby je v Senátu zastupoval člověk, který je bude zastupovat za všech okolností, bude jednat podle svého přesvědčení a názoru, i kdyby to bylo v nesouladu s vlastní vládou, který tomu věří, který za ně bude bojovat do posledních sil, tak ať přijdou. Věřím v jejich podporu.