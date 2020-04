V italském městě Rimini se během karantény otevřelo hřiště. Je určeno pro děti, které trpí autismem

Pandemie koronaviru zastavila život v Itálii. Už déle než měsíc jsou v zemi zavřené restaurace, bary, školy i dětská hřiště. Ve městě Rimini, které se nachází na pobřeží Jaderského moře, ale jedno hřiště s dětskými prolézačkami zůstává otevřené. Na konkrétní hodinu si ho můžou zarezervovat rodiny s autistickými dětmi. Rimini 13:44 23. dubna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V italském Rimini se otevřelo dětské hřiště pro děti s autismem (ilustrační fotografie) | Foto: Susana Vera | Zdroj: Reuters

„Je to těžké pro naše autistické děti, vlastně pro všechny děti, které teď musí zůstat tak dlouho doma. Nudí se tam,“ vysvětluje Nicola Coppa, jehož syn má autismus.

Nicola Coppa a jeho syn Nino proto vyrážejí na dětské hřiště s názvem Don Pippo. Nicola svému synovi pomáhá na skluzavku, nosí ho na ramenou, pobíhají kolem stromů a užívají si čerstvý přímořský vzduch.

„Jsou dny, kdy chce jít ven. Ukazuje na dveře a gesty mi to dává najevo. My ale nemůžeme jít ven. Je těžké mu vysvětlit, že režim, na který byl zvyklý, teď neplatí. Nechodí do školy, není se svými učiteli, nemá plavání. Jediným jeho stereotypem je teď zůstat doma,“ vysvětluje v rozhovoru pro BBC Nicola Coppa. Se svým synem vyrážejí na hřiště dvakrát týdně.

Ve stejný čas tam kvůli hygienickým opatřením zavedeným kvůli pandemii koronaviru můžou přijít jen dvě rodiny.

Projekt s názvem „Spazi sicuri all’aperto” tedy „Bezpečné venkovní prostory“ spustily úřady v Rimini ve spolupráci s odborníky.

„Tento projekt je jen malou podporou pro rodiny, které mají každý den tolik práce,“ říká dětská psychiatrička Serenella Grittaniová.

Za pravdu ji dává i Nicola Coppa. Jeho syn Nino je zvyklý chodit ven. Karanténa mu narušila jeho řád, který je pro něj jedním z opěrných bodů. V bytě je navíc obtížné ho zabavit.

„Doma si pořád hraje na tabletu. Je obtížné ho zabavit jinak. Pro naše děti je velmi důležité, aby mohly alespoň jednou nebo dvakrát týdně ven. Potřebují být venku. Věřím, že i další úřady a regiony dají našim dětem podobnou příležitost,“ dodává Coppa.

Park by v budoucnu mohl být otevřený i pro další návštěvníky s psychiatrickými obtížemi, jak potvrzuje Serenella Grittani: „Původně jsme si mysleli, že projekt bude jen pro autistické děti. Teď ho ale rozšiřujeme i pro dospělé, kteří trpí autismem.“

Podle italského premiéra Giuseppe Conteho by se karanténa v Itálii měla postupně rozvolňovat od 4. května.