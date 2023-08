Kněz Petráček dostal výpověď z Katolické teologické fakulty. Otevřeně se zastával manželství pro všechny

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy propustila teologa a církevního historika Tomáše Petráčka. Důvodem je podle děkana fakulty Vojtěcha Novotného efektivizace hospodaření fakulty. Petráček v minulosti ostře kritizoval ultrakonzervativní alianci pro rodinu nebo se zastával práva na manželství pro všechny. Praha 23:28 22. srpna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy propustila teologa a církevního historika Tomáše Petráčka | Foto: Tomáš Dražek | Zdroj: Český rozhlas

Děkan školy Vojtěch Novotný svůj krok vysvětluje šetřením. „Je to standardní pracovněprávní záležitost, kterou běžně nekomentuji, protože se jedná o zaměstnance fakulty. Cílem je efektivizace hospodaření fakulty,“ řekl pro Deník N.

Petráček za nestandardním krokem vidí tlak některých českých biskupů, jimž se jeho veřejné vystupování nelíbí.

Studenti Petráčka se o jeho odvolání dozvěděli z e-mailu. „Bylo jim sděleno, že pokud chtějí pokračovat ve studiu, bude jim přidělen jiný školitel. To je tak nestandardní krok, že to nemá moc obdoby. Pokud třeba člověk odchází do důchodu, zůstane mu malý úvazek, aby mohl podobné úkoly dokončit,“ řekl Petráček.

Sedm doktorandů podle nezní jako nadbytečnost pro vyučujícího, který tam je na poloviční úvazek, upozorňuje dramaturg náboženských pořadů Českého Rozhlasu Adam Šindelář.

„Minimálně dva z těch doktorandů, pokud vím, tak měli vlastně doktorát končit ještě letos v prosinci, takže to je poměrně nestandardní, aby se doktorandům měnil vedoucí práce takto na poslední chvíli,“ připomíná Šindelář.

Petráček tvrdí, že za jeho za výpovědí jsou personální spory. Podle Šindeláře ho v tomto názoru utvrzuje i vedoucí katedry systematické a pastorální teologie David Vopřada, který situaci komentoval na svém facebooku. Napsal, že nemůže jít o nadbytečnost, protože výuka Tomáše Petráčka přitahuje pregraduální i postgraduální studenty.

Proti Petráčkovu odvolání se ostře ohradil i katolický kněz a teolog Tomáš Halík. „Jako profesor Univerzity Karlovy vyjadřuji tímto důrazný veřejný protest proti odstranění vynikajícího odborníka na církevní dějiny Tomáše Petráčka,“ uvedl na facebooku.

Není to poprvé

Nejde o první pokus děkana Tomáše Petráčka odvolat. Údajně k tomu mělo dojít už v roce 2020.

„Je pravda, že při minulé volbě děkana se Tomáš Petráček stavěl na stranu konkurenta. Můžou za tím být i určité veřejné postoje Tomáše Petráčka, které jsou poměrně dost otevřené na katolickou církev,“ domnívá se Šindelář.

Tomáš Petráček vystudoval jako historik, poté studoval i katolickou teologii. Stal se katolickým knězem. Od roku 2007 působí v Hradci Králové, na Pedagogické fakultě vede katedru kulturních a náboženských studií. V Hradci Králové působí také jako kněz i jako akademický kaplan.

Po vyhození Petráčka zaznamenal Šindelář znepokojení doktorandů, kteří i zvažují, jestli budou za těchto podmínek v doktorátu vůbec na fakultě pokračovat.

„Chápu, že pro ně fakulta v tu chvíli asi nepůsobí příliš důvěryhodně a rozmýšlejí si to. Je to taky důkaz, že Petráček byl tím, kdo doktorandy na fakultu do určité míry přitahoval,“ myslí si Šindelář.