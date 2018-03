4. 4. 2017 | ČTK |Zprávy ze světa

V Polsku potichu přibývá lékáren, které kvůli katolické víře lékárníků neprodávají antikoncepci, a to nejen "tabletky den po", ale ani prezervativy, upozornil list Gazeta Wyborcza. „Hlásí se nám lékárníci z celého Polska, že by chtěli pracovat v takových lékárnách,“ řekla deníku Malgorzata Prusaková ze Sdružení katolických lékárníků Polska, které má asi dvě stovky členů. Právě to inzeruje lékárny "respektující svědomí" svých pracovníků.