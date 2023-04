Na Českobudějovicku se přemnožili daňci, spatřit lze i padesátihlavá stáda

V okolí Komařic, Loučovic a Trhových Svinů na Českobudějovicku jsou přemnožení daňci. V 90. letech se myslivci snažili daňky rozmnožit v aklimatizačních obůrkách a nahradit nepůvodní zvěř kvalitními jedinci, to se jim ale vymklo z rukou. Kvůli nedostatečné regulaci způsobují daňci v současnosti velké škody v lese i na polích a loukách. České Budějovice 9:58 25. dubna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Daňci | Zdroj: Shutterstock

„Stopy vidíme třeba na ozimé pšenici. Vždycky navečer sem chodí dvacet, třicet kusů dančí zvěře, která nám tu všechno okouše,“ ukazuje pole, které pravidelně navštěvují daňci, zemědělec a zároveň starosta honebního společenství Komařice Jaroslav Graman. „Všechno vytrhají, všechno sežerou a výnos se sníží o třetinu. Takhle to dál nejde,“ dodává.

Problémy s daňky řeší také myslivecký spolek Mokrý Lom u Trhových Svinů. „I když odstřílíme náš plán lovu, což je kolem padesáti kusů, do měsíce to máme zpátky. Neštěstím jsou povolené soukromé obůrky, třeba v Řevňovicích byla obůrka, kde padl strom a do přírody se dostala nežádoucí dančí zvěř. Je i ve Strážkovicích, kde teď při sčítání napočítali přes šedesát kusů holé zvěře,“ uvádí hospodář spolku Pavel Pelikán.

Právě nepřesné sčítání zvěře a s ním spojené plány lovu jsou podle Jaroslava Gramana hlavním problémem. „Počty zvěře uvedené ze sčítání neodpovídají realitě. Ve skutečnosti jsou vyšší a odstřely by také měly být vyšší, nejen u nás v Komařicích, ale i Mokrý Lom, Todně, Ločenice… Všichni z okolí bychom měli problém řešit spolu, ale jestli najdeme vůli, to nevím,“ říká.

Na hospodaření v honitbách na Českobudějovicku dohlíží českobudějovický magistrát. Referent Pavel Šíma z odboru životního prostředí je stejného názoru jako Jaroslav Graman. „Údaje ze sčítání zvěře opravdu nejsou zcela objektivní. Důvodem je krátké období monitoringu a migrace zvěře, které ovlivní vypovídajícího hodnotu,“ vysvětluje.

Magistrát už dal mysliveckému spolku Komařice výjimku ze zákona o myslivosti, aby jeho členové mohli odstřel daňků zvýšit.

Problém přemnožené zvěře by měla pomoct vyřešit i novela zákona o myslivosti. Plán lovu by se podle ní měl v honitbách stanovit podle poškození lesů a zemědělských plodin. Ministerstvo zemědělství má poslancům předložit novelu ke schválení do konce září.