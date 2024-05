„Kdyby to bylo na nás, tak rozhodně cíl pro rok 2035 neměnit!,“ zní z managementu společnosti Škoda Auto o plánovaném konci prodeje nových aut na benzin a naftu. Většina českých stran, hnutí a koalic kandidujících v evropských volbách přesto změnu chce. Proč? Co jsou hlavní výzvy pro automobilový průmysl a jak bude vypadat naše silniční doprava za deset let? Ptali jsme se byznysu, politiků i expertů na evropskou legislativu a Green Deal.

„Doprava je velmi problematický sektor, pokud jde o ochranu klimatu a snižování emisí skleníkových plynů. To se nám obecně daří, třeba v energetice od roku 1990 klesly o desítky procent. Naopak v dopravě za tu dobu o desítky procent vzrostly – a v Česku dokonce o víc než šedesát procent. I proto se tomu Green Deal věnuje a i proto země odsouhlasily ten cíl pro rok 2035. Měli bychom být hrdí, že jsme to jako Česko pomohli dojednat,“ myslí si, i když vnímá všechny komplikace, které přechod na nové technologie přináší.

Cenové srovnání elektromobilů a vozů se spalovacím motorem se liší zemi od země a typ od typu. Stejně jako to, jestli dostupnost elektromobilů v tomto srovnání roste. Třeba v Německu v roce 2022 (bez započtení příspěvků) byla víc než čtvrtina elektromobilů levnějších než jejich spalovací ekvivalent ve stejné třídě, uvádí analýza Mezinárodní energetická agentury (IEA). Třeba ve Francii jsou ale elektrické vozy cenově mnohem méně konkurenceschopné. Celosvětově vzrostl podle dat IEA prodej elektromobilů za posledních pět let šestinásobně, velký podíl na tom má Čína, kde jsou také elektromobily v průměru o víc než polovinu levnější než v Evropě a USA.

Z mediálních analýz podle něj vyplývá, že Zelená dohoda a legislativa z ní vyplývající bývá zdaleka nejčastěji komunikována právě v souvislosti se zákazem spalovacích motorů. A méně s tématy, co jsou možná i podstatnější částí tohoto politického balíčku. Obavy lidí podle Krajhanzla vyplývají i z toho, že si spousta lidí neumí představit, že by měli na elektromobil. „V tuto chvíli je to pro běžné řidičky nebo řidiče hodně velká fata morgana. My jako lidi nejsme moc dobří v předvídání budoucnosti.“

„Myslím, že populisté nepromarnili svou příležitost. Pokud hledali způsob, jak oslovit obavy české veřejnosti ze změn, které přicházejí, tak automobil se k tomu výborně hodí. Pro lidi jde o zdroj poměrně silného pocitu ohrožení. Představte si, že bydlíte daleko od okresního města a přemýšlíte, jak se dostat do zaměstnání, jak dovézt děti do školy, školky. Představa, že vám benzin o několik korun zdraží nebo že by přišel jakýkoli zákaz automobilu, který teď používáte, tak to ve vás samozřejmě vyvolává obavy,“ popisuje Jan Krajhanzl.

Stojíme u semaforu v centru hlavního města, hned u silnice s nekonečnou, převážně stojící kolonou aut. Tady v Anglické ulici se v pracovním týdnu tvoří den co den. „Naše data ukazují, že ve městech jsou auta do určité míry i statusová záležitost. I tady sice existuje významná skupina, pro kterou je auto praktická pomůcka, jak zvládat rodičovský život – dostat děti do školy, na kroužky, nakoupit, dojet do zaměstnání. Ale platí, že čím vyšší příjem, tím více najetých kilometrů.

„Den bez aut – tady v Praze na Vinohradech to zní skvěle. Ale zkuste to říct někde v podhorské vesnici, kde mají lidi problém dostat se autobusem do práce. Na vesnici vyznívají někdy městská ekologická hesla mimořádně pitomě,“ usmívá se Jan Krajhanzl, sám obyvatel venkovského Pošumaví. Psycholog a pedagog brněnské Masarykovy univerzity tím chce naznačit, co plyne z výzkumů Institutu 2050, který založil a řídí. Tedy že automobilová doprava ve městě a na venkově jsou dva úplně odlišné světy. A totéž platí o snaze snížit jejich emise .

Přesto někteří čeští politici voličům slibují, že budou usilovat o to, aby tento cíl oddálili, nebo dokonce zrušili. Český rozhlas oslovil zástupce všech subjektů kandidujících v červnových volbách do Evropského parlamentu mj. i s otázkou, jestli jsou pro oddálení konce prodeje aut se spalovacími motory na fosilní paliva.

Největší český výrobce osobních automobilů souhlasí. Cíl neprodávat od roku 2035 už žádná auta se spalovacími motory na fosilní paliva oddalovat ani rušit nechce. „Pokud nastane další diskuse s regulátory v Evropské unii, tak od nás určitě zazní: ‚Ježíši, ty cíle zachovejte!‛ Je dobře, že jsme si je nastavili, má to logiku a největší škodu bychom mohli způsobit, kdybychom teď začali říkat, že měníme cíl. Brod je ještě daleko, do roku 2035 jsou to ještě dvě další generace vozů. Takže za nás – cíl určitě neměnit,“ říká za společnost Škoda Auto ředitel vnějších vztahů Michal Kadera.

Cíl Evropské unie přejít od roku 2035 na výrobu bezfosilního typu vozidel proto expertka Europea považuje spíš za pomoc nasměrovat odvětví a dát mu jistotu, že může investovat do tohoto typu hodnotového řetězce a že se mu to vyplatí. „Ty investiční cykly jsou tam delší, a když teď padne rozhodnutí, nejde ze dne na den změnit,“ popisuje Davidová.

„Bylo to rámované tak, že nám Brusel zase něco nařizuje. Ovšem automobilky k novým technologiím přecházejí primárně kvůli Číně a USA, které do nich masivně investují. Zejména Čína předběhla Evropskou unii snad ve všem, co se týká elektromobilů,“ upozorňuje Davidová na dominanci asijské země ve výrobě baterií, zpracování potřebných surovin, vyškolení pracovníků a dalších částech tzv. hodnotového řetězce.

Podle Kateřiny Davidové existuje možnost tento cíl ještě přehodnotit, a to v roce 2026, tedy během funkčního období příštího Evropského parlamentu, který vzejde z voleb v červnu. „Jsou zvěsti, že strany, které v europarlamentu zřejmě posílí, to budou chtít otevřít a revidovat. Od nového Evropského parlamentu by to ale bylo populistické gesto, ne reálná pomoc Evropě. Nemyslím si, že by to mělo i velkou podporu v automobilovém průmyslu. Pro automobilky by to byla spíš tragédie, přišla by s tím nejistota. Třeba ve Volkswagenu už jsou s tím smíření a potřebují se posunout dál,“ vypozorovala analytička u mateřské společnosti největšího českého výrobce.

„Ona to opravdu není legrace. Musíme dekarbonizovat. Změna klimatu je z našeho pohledu obrovské sociálně-ekonomicko-environmentální nebezpečí, kterému je potřeba se společně postavit. Nedokážeme jí úplně zabránit, ale dokážeme hledat náš příspěvek k tomu, abychom ji zpomalili,“ vysvětluje korporátní pohled Škody Auto Michal Kadera.

„Ten cíl pro rok 2035 stanovila dlouhá debata a demokratický proces. Musíme být opatrní, když cíle rušíme a přehodnocujeme. My když plánujeme nové modely, potřebujeme k tomu pět až sedm let – vytvořit ho, najít dodavatele. To je to nejdražší. A nejtěžší pro nás je, když se rychle mění pravidla hry. Ta byla stanovena na nulové emise v roce 2035 a my pro to děláme, co můžeme,“ vysvětluje.

Podle rozsáhlého průzkumu o podpoře evropské klimatické politiky v Německu, Francii a Polsku je ovšem zákaz prodeje nových vozů na benzin či naftu od roku 2035 nejméně populárním ze zkoumaných opatření. Většina respondentů ho odmítá, přestože obecně víc než polovina z nich ve všech zmíněných zemích uvedla, že chce ambicióznější klimatickou politiku Evropské unie.

Podpořit poptávku po elektromobilech?

S touto „automobilovou“ částí transformace evropského hospodářství se samozřejmě pojí řada problémů. Dva velké, které spolu souvisejí, jsou poptávka po elektromobilech a konkurenceschopnost evropských automobilek v tomto sektoru. „Automobilky víc než zrušení cíle pro rok 2035 zajímá, jak posunout poptávku, jakou formu podpory mohou získat,“ myslí si Kateřina Davidová z Europea. Michal Kadera to za společnost Škoda potvrzuje. „Bude dost nadšených zákazníků, co si elektromobil koupí a budou s tím jezdit?“ vyřkne otázku, kterou považuje za palčivější než vývoj a výrobu elektromobilů.

S dotacemi se elektromobily nezlevní. Stát by měl investovat spíš do nabíjecí infrastruktury, říká Kupka Číst článek

Souvisí to s uživatelským komfortem – tedy především s jistotou, že infrastruktura umožní dobíjet, kamkoli se řidič elektromobilu vydá. A také s pořizovací cenou. Evropské automobilky teď investují do dvou i více technologií zároveň. „To nás dostává do finančně složité situace,“ podotýká Kadera ze Škoda Auto. Uvádí, že ceny jejich spalovacích a elektrických aut se za několik let skutečně vyrovnají, ale spíš zdražováním těch spalovacích. „Je to dáno nároky emisními, bezpečnostními nebo těmi v oblasti kybernetické bezpečnosti.“

Elektromobily přitom evropské automobilky potřebují uvádět na trh už teď, aby se vyhnuly pokutám za neplnění postupně zpřísňovaných limitů uhlíkových emisí. Ty se počítají jako průměr na všechny prodané vozy a odvozují se od jejich hmotnosti. Vše směřuje právě k roku 2035, kdy mají být flotilové emise nulové, čemuž se zatím žádná automobilka nedokáže blížit jinak než právě vývojem elektromobilů.

„S českou vládou jsme se zatím na podpoře elektromobilů nedohodli. Přitom se ukazuje, že když i země s vysokou kupní silou a ekologickým povědomím zruší daňové úlevy nebo dotace, tak se prodeje elektromobilů úplně zastaví nebo výrazně zbrzdí,“ poukazuje Kadera na příklad Německa, kde vláda tento krok náhle oznámila na konci minulého roku. Původně tam státní příspěvek činil až patnáct procent ceny pořizovaného elektrovozu.

I Kateřina Davidová z institutu Europeum si myslí, že nějaká forma podpory prodeje elektroaut je v tuto chvíli nezbytná. „Evropa nebude nikdy cenově konkurenceschopná vůči Číně. Tam mají úplně jinou škálu výroby a neomezenou pracovní sílu. Spojené státy také zavedly daňové úlevy na ceně elektromobilů. My můžeme konkurovat kvalitou, standardy v oblasti životního prostředí i lidských práv, silou jednotného trhu. Když trochu podpoříme poptávku, mohlo by to automobilkám hodně pomoct,“ říká.

Zmiňuje příklad z Dánska, kde teď převážně žije a kde se škodlivost fosilních paliv rozhodli zdanit. „Snížili tam daňové zatížení elektrických vozů, u těch se spalovacím motorem zavedli víc než stoprocentní daň, a je to okamžitě vidět.“ Obrovský potenciál pomoci poptávce má podle Davidové zpřístupnění elektrických vozů pro nízkopříjmové obyvatele.

„Ve Francii zkusili tzv. sociální leasing. Stát pomáhá lidem s nižšími příjmy, aby si mohli za 100 eur měsíčně na leasing pořídit elektromobil. Musí být malý a vyrobený v Evropě, takže jde zároveň o pomoc evropským výrobcům k zajištění odbytu. Byl o to takový zájem, že ten program museli přerušit, protože se vyčerpaly vyhrazené peníze,“ popisuje analytička institutu Europeum.

Nižší zájem o elektromobily je dočasný, míní radní. Pro lidi je to stále luxus, oponuje poslanec Číst článek

Nabízí i jednu alternativu k dotacím či daňovým úlevám. „Mluví se o firemních flotilách. Asi šedesát procent nových aut se nakupuje na firmu. Pokud by velké firmy musely mít sto procent vozů elektrických, tak by to pomohlo. Tato auta se většinou po dvou třech letech dostanou na trh s ojetými vozy a tím se samozřejmě sníží i cena pro zákazníka. To je taky jedna z možností, jak rozpohybovat poptávku a mít možnost elektromobily nakupovat už teď, a ne až za deset let,“ vysvětluje Kateřina Davidová.

Kde vzít suroviny?

Češi jsou hákliví nejen na svá auta, ale i na celý automobilový průmysl, ukazují průzkumy. I z toho může vyplývat, proč je právě tato část Zelené dohody pro Evropu v české veřejné debatě tolik přítomná a proč je tak citlivá.

„Naše data ukazují, že jde o součást české identity. Víc než polovina lidí tu vnímá ohrožení automobilového průmyslu jako ohrožení celého Česka,“ podotýká psycholog a výzkumník Jan Krajhanzl z Institutu 2050. „V Česku tvoří automobilový průmysl s návaznými odvětvími velkou část exportu a devět procent HDP,“ přidává Kateřina Davidová z Europea.

Hrozba převálcování levnými čínskými elektromobily podle Michala Kadery ze Škody plyne z kombinace různých faktorů. Základem jsou ve srovnání se světem vysoké ceny elektřiny, což se zvlášť při výrobě energeticky náročnějších elektromobilů projeví. K tomu se přidává cena práce.

„Tam si ale stojím za tím, že to děláme správně – jsme dostatečně bohatý kontinent, aby každý, kdo v tomto průmyslu pracuje, měl bezpečné podmínky, kvalitní mzdu a dost času na odpočinek,“ říká Kadera. Za další důvod dominance Číny označuje její „dravost a efektivitu“ při vyjednávání obchodních dohod s vývozci potřebných surovin. „Nám to vyjednávání hrozně trvá a než ty podmínky domluvíme, tak jsou zastaralé.“