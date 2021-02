Soudce Elischer se omluvil z hlavního líčení kvůli covidu. Jeho případ se bude projednávat zvlášť

PŘEHLEDNĚ: I bez nouzového stavu může platit většina opatření. Skončil by zákaz vycházení

Poslanecká sněmovna ve čtvrtek večer odmítla schválit prodloužení stavu nouze. Ten končí v neděli a s ním by měla přestat platit i některá mimořádná opatření. Přinášíme vám přehled, co by se změnilo.