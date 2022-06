Snaha o lepší volební výsledky, větší šance na zisk primátorských postů a zopakování úspěšné spolupráce z loňských sněmovních voleb. To jsou důvody, proč ODS, TOP 09 a KDU-ČSL zhruba v polovině krajských měst včetně Prahy či Ostravy oznámily společnou kandidaturu do zářijových komunálních voleb. Na druhé straně se ale v řadě měst včetně Brna nebo Liberce domluvit nedokázaly. Jednání krachla na personáliích nebo třeba kvůli rozdílným ambicím.

„V Brně se to nepodařilo, ale myslím, že to není žádná tragédie. Na celé komunální úrovni se to nedá zopakovat.“ Tak premiér a předseda ODS Petr Fiala zhodnotil fakt, že se pro podzimní komunální volby nepodařilo zopakovat úspěšný projekt koalice Spolu ve většině krajských měst.

Přitom celostátní vedení občanských demokratů, TOP 09 a lidovců své kolegy z komunální politiky vyzvalo, ať pro obecní i senátní volby 24. a 25. září spojenectví zopakují. Speciální důraz kladli především na krajská města. Jak vyplývá z analytického přehledu, který pro všech třináct krajských měst sestavil server iROZHLAS.cz, kandidátka Spolu se bude o hlasy voličů ucházet jen v Praze, Ostravě, Plzni, Olomouci, Pardubicích a Karlových Varech.

Například v Brně se proti sobě postaví na jedné straně koalice ODS a TOP 09 a na druhé KDU-ČSL a STAN. Ve Zlíně, Ústí nad Labem nebo Českých Budějovicích se spojily alespoň TOP 09 a lidovci, v Jihlavě zase ODS a KDU-ČSL. A v Hradci Králové se dokonce všechny tři strany postaví proti sobě na různých kandidátkách.

Billboard koalice Spolu | Foto: René Volfík | Zdroj: Český rozhlas

Všestranně výhodné

Zajímavým momentem je, že občanským demokratům se ve všech krajských městech podařilo vyjednat si místo v čele kandidátky, vždy tak má lídra a potenciální primátor by poté pocházel z jejich řad. A to ať už jde o krajské verze koalice Spolu, nebo jakoukoliv jinou konstelaci.

Zatím SPOLU, ale na jak dlouho? ‚Nemůžou sedět ve vládě a čekat, až se jim od ODS vrátí voliči‘ Číst článek

Podle politologa Petra Justa z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy je pro občanské demokraty logické, že mají zájem na skládání koalic ve formátu Spolu. „Pro ODS je to strategické z hlediska důležitosti každého procenta nebo půl procenta, aby mohla být tím, kdo bude sestavovat radniční koalici. Stejně jako se dostali do čela po sněmovních volbách a z pozice nejsilnějšího subjektu sestavovali vládu,“ popisuje pro iROZHLAS.cz.

Spolupráci s TOP 09 a lidovci zatím vnímá jako všestranně výhodnou, ODS přináší posílení její pozice a samy díky spojenectví se silnou ODS zůstávají relevantní. To platí pro celostátní úroveň, na mnoha místech v komunále ale TOP 09 a KDU-ČSL občanské demokraty nutně nepotřebují.

„TOP 09 by v Praze udělala relativně slušný výsledek i sama a lidovci jsou v některých moravských oblastech minimálně stejně silní jako ODS,“ vysvětluje Just.

Analytik Deníku N Jan Tvrdoň ale před dvěma týdny ve Vinohradské 12 upozorňoval na trend, kdy se podle průzkumů volebních preferencí zdá, že ODS jako dominantní aktér v celostátní vládě i díky osobě premiéra Petra Fialy vysává voliče svým partnerům:

Median: Volby by vyhrálo ANO před ODS. Do sněmovny by vstoupila ČSSD, nedostali by se lidovci a TOP 09 Číst článek

„Kdo by z těch dvou stran mohl být ohroženější, tak spíše TOP 09 už kvůli tomu, že profil jejich voliče je podobnější ODS než u lidovců. KDU-ČSL má přeci jen víc sociálních akcentů, hlubší kořeny a ideové východisko, které není tak blízké ODS.“

Just však radí nepřeceňovat případné celostátní důsledky neschopnosti sestavit na některých místech společnou kandidátku: „Komunální volby mohou mít vliv, pokud dopadnou třeba debaklem jedné z koaličních stran. Nebo že by se případná nevraživost z kampaně odrazila na vztazích v centrální vládě. Například v Praze si jdou Piráti a ODS hodně po krku, zatím se ale nezdá, že by to zásadním způsobem narušovalo práci centrální vlády.“

Soudržnost vlády by ovšem mohlo ohrozit, kdyby po volbách některá z vládních stran či koalic dala na radnicích přednost spolupráci s hnutím ANO. „Pokud by nastala situace, kdyby například ODS mohla vytvořit koalici se svými centrálními partnery, a přesto zvolila variantu s ANO, tak si myslím, že by to mohlo k rozbouření vod v centrální vládě vést. Nemyslím si ale, že by pak hrozil třeba odchod jedné ze stran z vlády,“ podotýká politolog.

Situace v krajských městech:

Praha

V hlavním městě před čtyřmi lety volby dopadly poměrně vyrovnaně. Mezi první ODS a pátým hnutím ANO bylo jen něco málo přes dvě procenta hlasů. Koalici ale vytvořili Piráti, Praha Sobě a Spojené síly pro Prahu (TOP 09, STAN a KDU-ČSL) v čele s primátorem Zdeňkem Hřibem (Piráti). V opozici zůstali právě občanští demokraté a ANO, více stran se do zastupitelstva nedostalo.

Komunální volby 2018 Praha 2014 Mandáty Strany 2018 Mandáty Strany Sečteno: 100,00 % | Účast: 46,44 % | konečné ODS 14 17,87 % ČPS 13 17,07 % PRAHA SOBĚ 13 16,57 % T09SSKČLDJKSSPP 13 16,29 % ANO 2011 12 15,37 % SPDTO 3,54 % KSČM 3,26 % ČSSD 2,87 % SPP 1,92 % Strana zelených 1,84 % PATRIOTI 0,47 % PKMZVPDRN 0,46 % SPDVPÚ 0,45 % EKPP 0,36 % PZS 0,29 % ODAKP 0,25 % ROZUMNÍ 0,23 % SSČR 0,16 % NEZÁVISLÍ 0,14 % Zemanovci 0,11 % DDOSP 0,10 % SPZSD 0,08 % PLUS 0,08 % DSSS 0,08 % Otevřená radnice 0,05 % JČ2018 0,05 % VPBSODDW 0,02 % RDS 0,02 % SPRRSČMS 0,01 % Další strany

Takto vypadající politickou mapu ale poslední půlrok plný horečnatého zákulisního vyjednávání kompletně překreslil.

Po úspěchu v loňských sněmovních volbách, kdy v Praze získala koalice Spolu 40 % hlasů a jednoznačně zvítězila, se ODS, TOP 09 a KDU-ČSL domluvily na společné kandidatuře i pro volby na pražský magistrát. Na prvních 33 místech kandidátky má ODS 18 míst, TOP 09 12 pozic a lidovci tři.

Dává novou tvář Mariánskému náměstí v Praze. ‚Alfa a omega je bezpečnost, pak stromy,‘ míní architekt Číst článek

Post lídra a kandidáta na primátora připadl občanským demokratům, kteří se podle Seznam Zpráv snažili na čelo kandidátky neúspěšně získat nestraníky Miroslava Singera a Mojmíra Hampla – někdejšího guvernéra a viceguvernéra České národní banky.

Trn z paty nakonec ODS musel opět vytrhnout poslanec a v letech 2010-2013 primátor Bohuslav Svoboda. Ten vedl kandidátku občanských demokratů na pražský magistrát už v letech 2010, 2014 i 2018 a letos ho čekají z pozice lídra už čtvrté komunální volby.

Podle politologa Petra Justa je důvodem toho, že je opět lídrem 78letý Svoboda, složitá vnitřní struktura pražské ODS, kde je hned několik názorových směrů. „Svoboda dokáže tyto různé proudy do určité míry zastřešit a sjednotit. Není příliš vyhraněný, jeho osoba uvnitř ODS není štěpícím elementem,“ domnívá se.

A doplňuje, že tak může působit podobně, jako v celostátní koalici Spolu premiér a předseda ODS Petr Fiala. „Hledali nějakého lokálního Fialu. I jemu se podařilo kandidátku uklidnit a sjednotit, protože také nepůsobí vyhraněným dojmem. Uvnitř pražské ODS není úplně jednoduché najít někoho, kdo by příliš nebudil rozpory a vnitrostranické emoce. Třeba Alexandra Udženija by byla vnímána vnitřně mnohem problematičtěji,“ doplňuje Just.

Na druhé straně ale vidí jako jeho velikou nevýhodu fakt, že Svoboda nadále čelí soudnímu řízení v případu někdejší městské karty opencard, konkrétně stíhání pro podezření z porušení povinnosti při správně cizího majetku a z porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže.

Před Prašnou bránou se objevil kruhový objezd. ‚Bolí mě se na to dívat,‘ komentuje primátor Hřib Číst článek

„Až se rozjede horká fáze kampaně, tak předpokládám, že zejména ANO nevynechá jedinou příležitost, aby neupozornilo na to, že je Svoboda ve stadiu trestního řízení. Budou tak Spolu vracet to, že upozorňovali na trestní stíhání Andreje Babiše,“ myslí si politolog.

Koalici Spolu ale přesto favorizuje, i protože mají ODS a TOP 09 v Praze dlouhodobě nejlepší volební výsledky. „Pokud se jim nepodaří zvítězit, tak to pro ně bude dosti problematické a na zamyšlení.“

Podle předsedkyně sněmovny a šéfky TOP 09 Markéty Pekarové Adamové je cílem koalice zisk 40 % hlasů a premiér Fiala na zahájení kampaně uvedl, že by koalice v Praze měla napodobit celostátní úspěch projektu Spolu. „Musíme vyhrát tak, aby nebylo možné bez Spolu vládnout. Praha potřebuje pravicovou vládu,“ dodal předseda pražské TOP 09 Jiří Pospíšil.

Hlavními soupeři Spolu mohou být Piráti opět vedení primátorem Zdeňkem Hřibem, Praha Sobě v čele se starostou Prahy 7 Janem Čižinským, samostatně kandidující hnutí STAN nebo ANO, které ale zatím neschválilo lídra. Podle předsedy pražské organizace Ondřeje Prokopa by měl ANO vést poslanec Patrik Nacher. Na volitelných místech jsou mimo jiné také exposlankyně Barbora Kořanová nebo bývalá místopředsedkyně ANO Radmila Kleslová.