V sobotu v ČR přibylo 564 případů koronaviru. Ve vážném stavu je 24 lidí, podobně jako před týdnem

‚Druhé kolo je úplně zbytečné.‘ Žokej Váňa opět neuspěl ve volbách do Senátu

Začátek sčítání působil, že by s postupem do druhého kola neměl mít problém. „Ze začátku to vypadalo, že vyhraju o hlavu, a nakonec jsem o krk prohrál,“ komentuje výsledek voleb pro iROZHLAS.cz.