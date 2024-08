Hnutí ANO vyloučilo svého člena, obviněného chomutovského primátora Marka Hrabáče. Důvodem je jeho trestní stíhání. Bylo to jednoznačné rozhodnutí, že ANO Hrabáče vyloučí ze svých řad?

Bylo a napovídalo tomu už prohlášení předsednictva strany, tedy jak samotného lídra Andreje Babiše, tak i Karla Havlíčka a Aleny Schillerové, coby prvního a druhého místopředsedy strany. Od nich jsme hned po zadržení Marka Hrabáče slyšeli slova, že je Marek Hrabáč z hnutí ANO prakticky už vyškrtnutý a v zásadě bylo jasno. To, co proběhlo v rámci zasedání předsednictva, které Marka Hrabáče oficiálně vyloučilo, bylo čistě formálním projednáním této věci.

Vím, že šéfa ANO Andreje Babiše kauza dost namíchla. Díval jsem se na jeho sociální sítě, na Instagram, kde umisťuje videa na denní bázi. Říkal, že to je skandální, že to je neakceptovatelné a že Hrabáč zneužil jeho jméno. Jak to myslel?

On se s ním nechal vyfotit na billboardy, respektive s ním byl umístěný na billboardech a propagačních materiálech, jeho na konci července přijel přímo podpořit do Ústeckého kraje na volební akce. Takže tohle Andreje Babiše určitě netěší, zvláště přihlédneme-li k tomu, že buduje hnutí s jakousi aurou protikorupčního hnutí. To, že se objeví tato situace, kdy lídr kandidátky do blížících se krajských voleb v jednom z krajů je obviněný z korupce, to mu do karet určitě nehraje.

Takže Marek Hrabáč už není členem hnutí ANO, ale primátorem Chomutova a radním Ústeckého kraje zůstává. Proč?

Jestli sám na tyto funkce nerezignuje, zůstane v nich až do chvíle, než ho odvolají zastupitelé. Rozhodovat o tom by měli v následujících týdnech.

Severočeská kauza

Krátce po zatčení chomutovského primátora Marka Hrabáče – teď už bývalého člena hnutí ANO – na kauzu reagovali opoziční zastupitelé Chomutova. Třeba předseda zastupitelského klubu PRO Chomutov Marian Bystroň řekl: „Důvěryhodnost města je vážně poškozena. Je to korupční skandál velkého rozsahu.“ Daniel Černý z hnutí STAN zase mluvil o ostudě, kterou kauza na město vrhá a uvedl: „Sice existuje nějaká presumpce neviny, ale obviněným nic jiného nezbývá než rezignovat. U primátora je to jasné, je to hlavní figura.” Reakce politiků přinesl Chomutovský deník. Hejtman Ústeckého kraje Jan Schiller z hnutí ANO pak v České televizi vyjádřil velké zklamání a překvapení s tím, že Hrabáč byl primátorem už podruhé a Schiller si „nikdy nemyslel, že by mohlo dojít k nějakému manipulování zakázek.“

Už několik dní se snažím vyznat v tom, co jsem si pracovně nazval jako severočeská korupční chobotnice. Aspoň tak to podle toho, co má policie shromážděné, vypadá. Pojďme to zkusit trochu rozplést. Z čeho přesně policie Hrabáče viní?

Zatím víme, že ho viní z přijetí úplatku a z ovlivňování veřejných stavebních zakázek na severu Čech (Primátor Marek Hrabáč je obviněný ze zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, přijetí úplatku, zkrácení daně a ze zneužití pravomoci úřední osoby, pozn. red.). V celé kauze podle krajského státního zastupitelství figuruje celkem 14 lidí a pět firem. Přímo primátor Marek Hrabáč je podle policistů v kauze jednou z klíčových postav, o čemž svědčí i skutečnost, že je s dalšími dvěma obviněnými šéfem Správy a údržby silnic Ústeckého kraje Liborem Tačnerem a jirkovským podnikatelem Ladislavem Šmucrem i nadále ve vazbě. Důvodem je obava ze strany policie, že by mohli mařit vyšetřování. Zbylí obvinění jsou stíháni na svobodě. Přímo primátorovi Hrabáčovi pak hrozí 12 let.

Chápu tedy správně, že jádrem kauzy je korupce, přijetí úplatku? Jak velkou škodu měl tím Hrabáč způsobit a komu?

Přesnou škodu stále ještě neznáme. Vidíme jenom střípky, protože jako novináři nevidíme do spisu. Nemůžeme tedy přesně vědět, jak vysoká ta škoda je. Můžeme to odhadovat ze zadrženého majetku, o což jsme se se pokusili. Hodnota zadrženého majetku firmy Rocknet představuje zhruba 45 milionů korun a vycházíme z úvěru, respektive z bankovní zástavy, která na tom stejném majetku do dneška visí. Ale nemusí to být celá způsobená škoda. Tam může jít jen o část z těch 45 milionů a další část může být nějaká rezerva třeba pro udělení peněžitého trestu. Může to být nějaká rezerva, kdyby se tam náhodou ještě objevily nějaké další případy. Zatím tedy v tuhle chvíli o přesné škodě mluvit nemůžeme a už vůbec to nelze vztahovat ke konkrétní osobě.

Jmenoval jsi tři jména, Tačner, Šmucr, Hrabáč a firmu Rocknet. Jak to jde celé dohromady?

Pojďme si popsat celý systém, jak to mělo fungovat, který popsaly servery Seznam Zprávy a Česká justice na základě policejního usnesení. Podle policistů je klíčovou postavou podnikatel Ladislav Šmucr, majitel obviněných firem Rocknet a Reogroup. Právě pro ně měl organizovat a dojednávat způsob zadání konkrétních stavebních zakázek na severu Čech, a to s už zmíněným primátorem Markem Hrabáčem. Ten pak z pozice krajského radního údajně podle Šmucrových instrukcí úkoloval šéfa Správy a údržby silnic Ústeckého kraje Libora Tačnera a ten, i když nemusel, zadával zakázky tak, aby v nich vyhrály právě Šmucrovy firmy. Za tuto spolupráci pak měl podle policistů Hrabáč od Šmucra získávat úplatky.

Důležité je zmínit, že mělo vždy jít o stavební zakázky pod tři miliony korun, tedy zakázky malého rozsahu, které mohl Tačner podle zákona zadávat takzvaně napřímo konkrétním společnostem, bez toho, aby je zveřejňoval na profilu zadavatele. Podle policie pak Tačner pouze předstíral, že oslovil i další možné uchazeče o zakázku, k čemuž mu posloužily spřátelené firmy a podnikatelé. Jsou to další obviněné firmy. Ty se sice tendru také účastnily, ale záměrně nabídly vyšší cenu, takže zakázku vždy získaly Šmucrovy společnosti. Šmucrovy společnosti se pak podobně revanšovaly v jiných tendrech, o které se samy nezajímaly, ale posloužily jako „křoví“ těmto spřáteleným firmám.

Že si hrály na to, že byly osloveny, ale vlastně nebyly…?

Přesně tak. A záměrně nabízely vyšší cenu, aby to vždycky vyhrála zaměřená firma.

Přiznávají obvinění a obviněné firmy vinu, nebo ne?

Obvinění s médii příliš nemluví.

Ani jejich advokáti?

Ani ti se s médii příliš nebaví. Zkoušel jsem některé z nich kontaktovat. Zatím jednáme o tom, jestli by se vůbec mohli vyjádřit, ale zatím to vypadá, že buď nemají svolení od klientů, nebo toho mají zkrátka teď hodně, že ani nemají čas si pořádně zatelefonovat. Každopádně se mi skrze zástupkyni chomutovského zoo parku podařilo kontaktovat jeho ředitelku Věru Fričovou, která také figuruje mezi obviněnými. Ta v zásadě svou vinu odmítá. Tvrdí, že její obvinění nijak nesouvisí s korupční kauzou, o vazbách mezi primátorem a zmíněnými firmami a jejich majiteli prý vůbec nevěděla. Podle svých slov v kauze figuruje proto, že jednu ze zakázek – konkrétně mělo jít o zakázku na rekonstrukci restaurace Tajga v areálu zoo parku – získala právě obviněná firma Rocknet. Policisté ale tvrdí, že i u této zakázky byl úplně stejný model, jaký jsme si před chvíli popsali, že i zde se do výběrového řízení kromě Rocknetu přihlásily další dvě firmy, které záměrně nabídly vyšší cenu, takže zakázku vyhrál Rocknet. Ke kauze se mimo jiné vyjádřil i advokát podnikatele Šmucra, Vlastimil Němec.

Ano, citace jsem si na Seznam Zprávách taky všiml…

„Jestli se podíváte do obchodního rejstříku, do auditů společností, které vlastníme, tak my máme obrat 350 milionů korun. Tvrdit, že tohle měl být ten motiv, abychom navýšili naše obraty, abychom se lépe uplatnili na trhu… To je nesmysl.“ Vlastimil Němec, advokát Ladislava Šmucra (Seznam Zprávy, 13. 8. 2024)

Kromě toho, že sis s někým zavolal, ses na Sever Čech i vydal. Podařilo se ti tam zjistit něco víc, nebo se i tam o případu nechce nikdo bavit?

Nikdo se tam o případu bavit nechtěl, takže nad rámec toho, co už mezitím zaznělo v médiích, se mi nic významného zjistit nepodařilo. Nicméně to pro mě byla možnost se podívat na ta jednotlivá místa, zjistit, kde firmy sídlí. Konkrétně jsem se byl podívat na sídlo firmy Rocknet v Červeném hrádku, který zajistila plombou policie. Jde o obrovský historický areál, ale jak jsem se na místě dozvěděl, firma tam už čtyři nebo pět let není. Přestěhovala se asi o kilometr a půl blíže do Jirkova, do takového obrovského průmyslového areálu, kde má sídlo dceřiná společnost Rocknetu, Rocknet Steel a další Šmucrovy firmy. Tam se mi sice podařilo zastihnout některé ze zaměstnanců Rocknetu, ti se ale k policejnímu zásahu nechtěli vůbec vyjadřovat s tím, že to mají od advokáta i policie zakázáno.

Přesah do dalších krajů

Pojďme ještě zpátky k tomu, jak detektivové Hrabáče a spol. vyhmátli. Jinými slovy, co na ně získali a měli, že potom provedli tu velkou zatýkací akci v minulých dnech. Skupinu sledovali už řadu let, ne?

Sledovali je několik let a nejenom sledovali, dokonce i odposlouchávali. Důkazů tam tedy bude jistě více. Odposlechy měli mimo jiné umístěné třeba i v kanceláři podnikatele Šmucra.

K tomu nutno dodat, že když už policisté zasahovali, tak to nebylo jenom na území jednoho kraje. Kde všude zásah probíhal?

Zásah se týkal čtyř krajů – Ústeckého, Karlovarského, Středočeského a Moravskoslezského. Zasahovali na magistrátech, na radnicích, ale také ve zmíněných firmách. Důležité je ale upozornit, že politicky se kauza opravdu týká severu Čech. Nemáme informaci o tom, že by v tomto byl přesah do jiných krajů.

Malý přesah udělám do sousedního Karlovarského kraje. Kauza by se totiž měla týkat i Petra Bursíka. Ten není členem ANO, ale ODS. Je radním za Karlovarský kraj. Co s tím má společného?

Podle Petra Bursíka je obviněný ve vztahu k jedné ze zakázek, kterou měla vyhrát právě firma Rocknet v Karlových Varech. Nám se na webu iROZHLAS.cz podařilo dohledat jednu zakázku, která sedí k těmto Bursíkem popisovaným parametrům. Je to zakázka na sanaci skalní stěny okolo ulice Mariánskolázeňská, přímo v Karlových Varech. Byla rozdělená na dvě části a dohromady i s daní za ni Karlovy Vary zaplatily 4,4 milionu korun. Zřejmě by se to mělo týkat této zakázky, nicméně musím zopakovat, že nevidíme do spisu. Nevíme, jestli není Petr Bursík náhodou viněný i z něčeho jiného. Tohle vychází čistě z jeho prohlášení.

„Zda moje osobní zkušenost a reference mohou být posuzovány jako trestný čin, je pro mě zásadní. Zakázka byla zadána v souladu s platnými pravidly města, a já se cítím v této věci nevinný. K událostem v Chomutově, jak je popisují média, nemám žádné informace a nebyl jsem jejich součástí.“ Petr Bursík (Vyjádření zaslané novinářům, 12. 8. 2024)

V prohlášení, které rozeslal novinářům krátce po svém obvinění, zároveň zaznělo, že se nikdy netajil tím, že v minulosti sám pro firmu Rocknet pracoval. Bylo to mezi lety 2014 až 2018. Nikoho by to tak nemělo teď udivovat.

Udivovat to, že se zasadil o to, aby zakázku firma získala?

Tvrdí, že firma zakázku získala z toho důvodu, že je jediná v kraji, která je schopná tuto konkrétní činnost – sanovat skalní stěnu – realizovat. Nikdo jiný to prý udělat neuměl. To vyplývá z jeho prohlášení krátce poté, co rezignoval na všechny své funkce právě v souvislosti se zahájením trestního stíhání.

On se tedy měl jako radní zasadit o to, aby firma zakázku dostala a věděl o ní, protože v ní v minulosti pracoval…?

Tohle nemůžu říct přesně. Jediné, co vyplývá z jeho prohlášení, je, že se to má týkat této konkrétní zakázky a že firma Rocknet byla údajně jediná, která v kraji byla schopná tuto zakázku realizovat.

ODS byla sdílnější nebo se už vyjádřila k tomu, co měl nebo neměl Bursík udělat a k tomu, že vyvodil politickou odpovědnost?

On rezignoval na všechny své funkce a to jak krajské organizaci ODS, tak i celostátní v tuto chvíli stačí. Musíme k tomu ještě přidat to, že své členství v ODS přerušil. To znamená, že v tuto chvíli není členem ODS a oni jsou tak s tímto vyvozením odpovědnosti spokojení. Neplánují teď vůči němu žádné další kroky.

Spokojené asi není hnutí ANO, které je s ODS v koalici v Karlovarském kraji. Tlačí na to, aby právě tato organizace Karlovarská koalici rozpustila…?

Přesně tak. Spokojená ale asi nebude ani centrála ODS, která po našich dotazech začala přezkoumávat asi sedm darů, které dal Petr Bursík mezi lety 2014 až 2022 do stranické pokladny, veskrze šlo asi o 166 tisíc korun. Původ těchto peněz se snaží ODS zjistit, takže asi úplně spokojení také nejsou.

Peněžité dary dal i Marek Hrabáč hnutí ANO. Co s penězi bude?

První místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček nám řekl, že hnutí zváží, jak s penězi naloží. Jde o čtvrt milionu korun.

Pozice v krajských volbách

Když už Marek Hrabáč není členem hnutí ANO, tak není ani lídrem ANO do krajských voleb. Kdo ho nahradí?

Na pozici lídra ho nahradí exministr životního prostředí Richard Brabec. Rozhodlo se o tom právě teď v úterý na předsednictvu. Vyškrtnout Hrabáče z kandidátky ale už nemohlo, protože propáslo termín. Kandidátky se uzavíraly 2. srpna 2024 a zásah proběhl o čtyři dny později. Bude tedy pořád na kandidátce figurovat na prvním místě, ve volebních místnostech by mělo být napsáno, že byl z hnutí ANO vyloučen. A každý preferenční hlas, který mu bude udělený, propadne, ale z kandidátních listin už zkrátka odstranit nejde. Nemohli udělat ani to, že by třeba vyměnili pořadí kandidátů nebo kandidátku doplnili o dalšího člověka, protože i tohle hnutí propáslo. Tahle možnost se uzavřela tuším někdy na konci července.

Kdy přesně mají proběhnout schůze, kde by zastupitelstva mohla rozhodovat o tom, zda Marek Hrabáč skončí nebo neskončí v pozici primátora Chomutova a radního Ústeckého kraje?

Nejbližší datum je 23. srpna. Zastupitelé se sejdou dříve než v původně zamýšlený termín, který byl 3. září. Údajně je tím hlavním důvodem to, že krajské hnutí ANO chtělo zamezit spekulacím, že se snaží pana Hrabáče držet ve funkci a krýt.

