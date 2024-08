Ctíme presumpci neviny, zní z krajské ODS k obvinění Bursíka. Centrála kontroluje jeho dary

Po svém pondělním návratu z dovolené si vyslechl obvinění z účasti na kauze machinací s tendry na severu Čech také bývalý karlovarský radní Petr Bursík (ODS). Rezignoval na své funkce a pozastavil si i členství ve straně.

Podle předsedy krajské organizace ODS Jiřího Vaněčka je přerušení členství a rezignace „adekvátním opatřením“ a další kroky strana udělá až v případě „negativního vývoje v kauze“.

Centrála ODS přesto pokládá obvinění za závažná a prověřuje Bursíkovy příspěvky do stranické pokladny.

Petr Bursík převzal usnesení o zahájení trestního stíhání v pondělí, po svém návratu z dovolené. Krátce na to rezignoval na všechny své funkce – radního Karlových Varů, předsedy krajské dopravní komise i na své členství v ODS.

Manipulace tendrů V kauze manipulací s veřejnými zakázkami na severu Čech je podle státního zástupce nejvýznamnější trojice obviněných, kteří i nadále zůstávají ve vazbě. Jde o podnikatele Ladislava Šmucra a jeho firmy Rocknet a Reo Group, ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje Libora Tačnera a chomutovského primátora a zamýšleného lídra ústecké kandidátky ANO v krajských volbách Marka Hrabáče. Hnutí ho chce za jeho podíl v kauze vyloučit.

Karlovarská větev kauzy se zatím týká dvou odhalených jmen – Petra Bursíka (ODS), bývalého radního Karlových Varů a také Evy Pavlasové, vedoucí technického odboru, který byl v Bursíkově gesci.

Policisté provedli svůj zásah na severu Čech, ale i ve Středočeském a Moravskoslezském kraji na začátku minulého týdne. Obvinili celkem 14 lidí a 5 firem a zajistili část jejich majetku.

„Podezření jsou natolik závažná, že pokud by tak neučinil sám, celou věc by řešily stranické orgány,“ popsal pro iROZHLAS.cz a Radiožurnál mluvčí ODS Jakub Skyva.

Ten zároveň redakci potvrdil, že se ODS zabývá také dary, kterými Petr Bursík za dobu svého členství přispěl do stranické pokladny. Jde o sedm transakcí mezi lety 2014 a 2022 v hodnotě mezi 7,5 a 50 tisíci korunami – dohromady 166 500 korun.

„Veškeré přijaté dary Občanské demokratické straně byly přijaty v souladu s interními procesy, nicméně v současné době je věc v procesu kontroly interních orgánů,“ podotkl Skyva.

‚Není odsouzený‘

Rozhodnutí Bursíka pozastavit své členství ve straně přivítal také předseda ODS v Karlovarském kraji Jiří Vaněček. Ale stejně jako u kauzy CzechTourism, ve které figuruje Bursík také jako jeden z obžalovaných kvůli manipulaci se zakázkami, i v tomto případě jsou krajští straníci v dalších krocích opatrní.

„V té první kauze (kauza CzechTourism, pozn. red.) nám Petr nabídl svou rezignaci, ale my jsme ji nepřijali, vzhledem k tomu, že to nebylo nijak spojeno s výkonem jeho politického mandátu a mělo se jednat o nějakou volnočasovou aktivitu. Ctili jsme presumpci neviny. Tohle obvinění je spojeno s výkonem jeho politického mandátu, a tak jsme uvítali rozhodnutí, které udělal,“ vysvětlil aktuální stanovisko krajské organizace ODS Vaněček.

Sídlo dceřinné firmy společnosti Rocknet - Rocknet Steel v Jirkově, ve kterém zasahovala v minulém týdnu policie | Foto: Lucie Heyzlová | Zdroj: Český rozhlas

Podle něj je pozastavení členství a rezignace Bursíka na vedoucí funkce „adekvátní reakcí“, další kroky zatím strana činit neplánuje. „V okamžiku, kdy má pozastavené členství, tak prakticky nemá žádná práva ani povinnosti. Bylo to jeho jednostranné rozhodnutí a my se k tomu budeme postupně, s vývojem té kauzy, znovu vracet. Ale v tuto chvíli to považuji za dostatečné, jestliže ta kauza nebude mít další negativní vývoj,“ podotkl.

A jaký vývoj v kauze by Bursíkovo členství v krajské organizaci definitivně ohrozil? „Že by mu to, co je mu kladeno za vinu, bylo prokázáno. Samozřejmě,“ doplnil Vaněček s odkazem na případný odsuzující verdikt. „Ctíme presumpci neviny. Ani jedna z těch kauz není ukončená, Petr Bursík je pořád z hlediska zákona nevinný. Není odsouzený,“ upozornil s dovětkem, že má pochybnost i o tom, jestli bude mít vůbec karlovarská větev kauzy nakonec nějaký vývoj.

Bursík vinu odmítá

Podobný postoj zastává také přímo obviněný Bursík. Ten ve svém stanovisku, které v pondělí rozeslal novinářům, uvedl, že se nikdy netajil tím, že v letech 2014-2018 pracoval pro obviněnou firmu Rocknet. „Považuji za důležité zdůraznit, že v Karlovarském kraji není žádná specializovaná firma na sanaci skalních masivů. Předmětem šetřené zakázky z roku 2023 je právě tato specifická činnost,“ napsal Bursík bez dalších detailů.

Server iROZHLAS.cz a Radiožurnál dohledaly podle Bursíkem popsaných parametrů jen dvě zakázky – jednu z listopadu a druhou z prosince 2023 – na sanaci skalního masivu v Mariánskolázeňské ulici v Karlových Varech, kterou skutečně řešila firma Rocknet. Město za ně i s daní zaplatilo dohromady asi 4,4 milionu korun.

Jako uvolněný radní měl Bursík v gesci technický odbor karlovarského magistrátu, který spravuje komunikace a infrastrukturu města, odbor životního prostředí a odbor dopravy, z příspěvkových organizací Lázeňské lesy a parky Karlovy Vary, Správu přírodních léčivých zdrojů a kolonád a Kancelář architektury města Karlovy Vary. Tyto gesce si už mezi sebe rozdělili podle informací Radiožurnálu Bursíkovi kolegové z vedení města. Dvou zmíněných příspěvkových organizací se pak ujala přímo primátorka Andrea Pfeffer Ferklová (ANO).

V kauze byla v pondělí obviněna také šéfka technického odboru Eva Pavlasová. „Ta byla poučena o tom, že veškeré objednávky, které z jejího odboru půjdou, budou nejdříve předkládány primátorce města a tajemníkovi, kteří je musejí schválit. Pravomoc řídit odbor je dána jmenováním a k odvolání vedoucího úředníka je nejprve třeba splnit zákonné důvody, které nenastaly. Takže zatím se budeme držet tohoto modelu,“ popsal Radiožurnálu a serveru iROZHLAS.cz mluvčí karlovarského magistrátu Jan Kopál.

V kauze manipulace zakázek je obviněných celkem 14 lidí a 5 firem. Tři obvinění zůstávají nadále ve vazbě. Jde o chomutovského primátora Marka Hrabáče (ANO), bývalého šéfa Správy a údržby silnic Ústeckého kraje Libora Tačnera a Ladislava Šmucra, jednatele obviněných firem Rocknet a Reo Group.

Podle náměstkyně krajské státní zástupkyně Kateřiny Doušové už policie doručila obvinění všem, kteří v případu figurují. Z dosud známých jmen jde například ještě o ředitelku Zooparku Chomutov Věru Fryčovou, ředitel chomutovských strážníků Tomáše Doudu či advokáta Tomáše Kindla.

„Osoby jsou stíhány pro zločin přijetí úplatku, zločin zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, zločin zkrácení daně a poplatku a také pro přečin zneužití pravomoci úřední osoby a dále přečin podplácení. Vzhledem k tomu, že se jedná o větší počet osob, tak ne všechny osoby jsou stíhané pro tyto všechny trestné činy,“ popsala už dříve Doušová.

Jedním z hlavních obviněných je primátor Chomutova Marek Hrabáč (ANO), který zůstává po výslechu ve vazbě | Zdroj: Profimedia