20. 4. 2016 |David Kalvas |Hokej

Hokejisté extraligového Chomutova budou po úspěšné sezoně odpočívat ještě dva týdny, pak jim začne příprava na novou. Už teď je ale jisté, že do ní nezasáhne téměř polovina mužstva, kterému se podařil historický postup do čtvrtfinále nejvyšší soutěže, a to včetně Romana Červenky.