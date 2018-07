Nemohli jsme identifikovat každý odstavec, říká oponent Metnarovy práce. Babiš rezignaci nepožaduje

Vedoucí katedry, na které ministr obrany Lubomir Metnar (za ANO) v roce 2004 obhájil diplomovou práci, a zároveň oponent té samé práce odmítá, že by škola pochybila. Podle Svatopluka Slováka práce s chybným citováním mohla projít kvůli absenci antiplagiátorského softwaru. Ostrava 15:01 25. července 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lubomír Metnar na tiskové konferenci 17. května 2018 | Foto: Jan Handrejch / Právo | Zdroj: Profimedia

Na možná pochybení v diplomové práci ministra obrany upozornila v úterý Česká televize. Podle ní v práci chybí odkazy na publikace, ze kterých Metnar čerpal, i jasně vyznačené citace. V 73stránkovém textu není dle jejích závěrů uvedeno více než deset odkazů.

„V této chvíli fakulta práci analyzuje, takže odborně ještě nevíme, jaká je tam shoda,“ uvedl pro iROZHLAS Slovák, vedoucí katedry technické a pracovní výchovy Pedagogické fakulty na Ostravské univerzitě.

Podle něj ale nelze práci hodnotit jen na základě počtu odkazů. „Počet odkazů je samozřejmě různý. Některé práce mají kompilační charakter – na každé stránce můžou být tři odkazy – což také není správně. U některých prací autor pracuje samostatněji, je tam samozřejmě elementární důvěra. Pokud tam odkaz je, posuzovatel předpokládá, že je to převzato. Pokud odkaz není, tak předpokládám, že je to text samotného autora.“

Slovák připouští, že situace je pro katedru nepříjemná, odmítá ale, že by pochybila škola. „Myslím, že máme etablované studium, a myslím, že jsme schopni to rozumně vysvětlit,“ říká. Odpovědnost podle něj stojí na autorovi práce.

Vinu za to, že potenciálně problematická práce školou prošla, tak připisuje absenci softwaru, který by na problémy s citováním upozornil v letech, kdy Metnar práci odevzdával. Nyní by se podle Slováka nemohla zopakovat. „Těžko můžeme znát stovky, tisíce titulů, textů a identifikovat každý odstavec, zda náhodou není opsaný. My jsme se určitě – i paní vedoucí, já ji znám – snažili hodnotit to maximálně objektivně. A opravdu odhalit v té době, že tamten odstavec byl už někde publikován, bylo velmi složité.“

Babiš rezignaci nežádá

Premiér Andrej Babiš (ANO) nebude po Metnarovi požadovat rezignaci kvůli pochybnostem kolem jeho diplomové práce. Babiš novinářům řekl, že s ministrem věc probral, domnívá se, že se možná dopustil chyby v citaci, ale v seznamu použitou literaturu měl. "Není to ideální situace, ale jako problém to nevidím," konstatoval premiér podle nahrávky, kterou poskytla Strakova akademie.

„Je to jiná situace, protože on text uvedl v literatuře," porovnal Babiš Metnarovu kauzu s případy údajného plagiátorsttví, kvůli nimž v posledních týdnech rezignovali ministryně spravedlnosti Taťána Malá (ANO) a ministr práce a sociálních věcí Petr Krčál (ČSSD). Dodal, že stejně jako Metnar čeká na analýzu vysoké školy.

Metnar oznámil, že se ke své diplomové práci vyjádří do konce týdne. Metnar vystudoval Vyšší policejní školu Ministerstva vnitra ČR, později při zaměstnání Pedagogickou fakultu Ostravské univerzity, kde získal titul magistr.