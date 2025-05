Mohou začít vznikat sousedské dětské skupiny. Navyšuje se i počet hodin s příspěvkem, určuje novela

Počítá také s tím, že radnice budou muset od příštího roku zajistit místa v dětských skupinách tříletým dětem, které nepřijme spádová školka. Když to neudělají, budou muset rodičům vyplácet příspěvek na zajištění péče.

Podle novely v sousedské dětské skupině, která se dá provozovat doma, mohou být nejvýš čtyři děti. Do počtu se započítávají i vlastní potomci pečujících. Požadavky na prostor a provoz budou posuzovat krajské úřady práce. Pečovatelem či pečovatelkou se mohou stát lidé s určitou kvalifikací a dál se musí aspoň čtyři hodiny ročně vzdělávat, nejméně jednou za dva roky pak mají absolvovat kurz první pomoci.

Na místo v sousedské skupině pro dítě do tří let, jehož rodiče pracují, podnikají, studují, hledají si zaměstnání či pečují o postižené a nemohoucí blízké, poskytne stát příspěvek 80 procent normativu pro soukromé školky. Pro letošek je to asi 6042 korun na měsíc. Tuto částku úřad práce pošle, pokud bude místo obsazené aspoň pět hodin denně.

Poloviční pak bude, když péče potrvá od tří do pěti hodin za den. Na dítě pečovatele či pečovatelky se státní podpora nevyplácí. Rodiče mohou za službu se státním příspěvkem za den platit nejvýš podíl čtyřnásobku minimální mzdy a koeficientu 261. Pro letošek je to asi 319 korun. Za méně než pět hodin péče denně je maximální cena poloviční, za méně než tři dny v týdnu se může zvednout o deset procent.

Zájemci o zřízení dětské skupiny budou žádost podávat jen elektronicky přes aplikaci. Rozhodnutí po kontrole prostor a splnění požadavků by měli mít do pár týdnů. Agendu a evidenci přebírá od úřad práce.

Tříleté děti mají v Česku nárok na místo ve školce. Často se do ní ale dostanou až měsíce po svých třetích narozeninách od září na začátku školního roku. Podle novely bude muset obec od příštího roku tříletým do přijetí do školky zajistit místo v dětské skupině. Pokud to neudělá, bude muset rodičům vyplatit náhradu nákladů na hlídání ve výši jejich stanovené maximální úhrady. Letos by to tedy bylo zmíněných asi 6042 korun, příští rok se částka změní.

Rodiče mohou od nynějška dát dítě měsíčně do zařízení až na 120 hodin – tedy v průměru zhruba až na šest hodin denně, rodičovskou ale neztratí. Dosud to bylo 92 hodin. Opatření má usnadnit matkám či otcům malých dětí postupný návrat do práce na částečný úvazek.

Nárok na rodičovskou mají mít i nastávající matky. Nejvyšší možná měsíční částka příspěvku se podle novely zvýší o 2000 korun na 15 000 korun. Firemní skupiny nemusí už také přijímat jen děti svých zaměstnanců.