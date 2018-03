2. 6. 2014 |Ondřej Houska |Zprávy z domova

Jedním z nejdůležitějších úkolů české vlády by mělo být podle Evropské komise výrazné zvýšení počtu jeslí a školek. Díky tomu by se mimo jiné zmenšily velké rozdíly v platech mezi českými muži a ženami. Komise to Česku dnes doporučí v materiálu, který má Český rozhlas předem k dispozici z diplomatických zdrojů. České ženy se kvůli nedostatku jeslí a školek často nemůžou vrátit do práce tak brzy, jak by chtěly.